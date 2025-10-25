Grupo 5, María Pía Copello y César BK: los peruanos que brillaron en los Latin Billboard 2025

Grupo 5, María Pía Copello y César BK, los peruanos que brillaron Miami, en los Latin Billboard 2025.

El brillo de la música peruana se hizo sentir en los Latin Billboard 2025, celebrados en Miami, donde artistas como María Pía Copello, Grupo 5 y César BK destacaron entre los grandes nombres de la industria latina. La presencia de estos representantes nacionales marcó un hito para el Perú y evidenció el avance y la diversidad de la música nacional en escenarios internacionales de alto perfil y publicaciones en redes sociales de los propios protagonistas.

María Pía Copello en la alfombra roja de los Latin Billboard 2025

María Pía Copello, reconocida conductora e influencer peruana, fue una de las invitadas especiales a la gala principal de los Latin Billboard 2025, celebrada el 23 de octubre en el James L. Knight Center de Miami. Su paso por la alfombra roja destacó por un conjunto brillante de dos piezas y joyas de Swarovski, lo que captó la atención de los asistentes y de sus seguidores en redes sociales. “¡No puedo estar más feliz! Este año fui invitada a los Premios Billboard de la Música Latina 2025. ¡Ya estoy aquí! Una experiencia increíble que muero por compartir con ustedes”, expresó Copello en sus plataformas digitales.

Durante la gala, la conductora de ‘Mande quien mande’ compartió momentos con celebridades internacionales como Olga Tañón, con quien se fotografió y conversó brevemente. Copello documentó su experiencia a través de historias y publicaciones, mostrando la emoción de representar al Perú en un evento que reúne a lo más destacado de la música latina. Su presencia en la alfombra roja, junto a otros compatriotas, fue celebrada por la prensa y el público, consolidando su imagen como referente de la cultura pop peruana en el extranjero.

María Pía Copello en la alfombra roja de los Latin Billboard 2025. Video: Instagram

Grupo 5: de la Latin Music Week a la gala de los Billboard

El Grupo 5, conformado por Andy, Elmer y Christian Yaipén, vivió una semana histórica en Miami al convertirse en la primera orquesta de cumbia peruana en participar en la Billboard Latin Music Week. Su presencia en el panel “La cumbia y la explosión de la música tropical” los llevó a compartir escenario con figuras como Olga Tañón, Guaynaa, Luck Ra y Bebeshito, en un espacio dedicado a reflexionar sobre la evolución y el impacto global de la música tropical.

Durante el panel, los hermanos Yaipén repasaron la trayectoria del grupo, desde sus inicios en los años 70 como banda de baladas hasta su consolidación como referentes de la cumbia peruana. “El Grupo 5 era una de estas bandas que se contrataban para amenizar las fiestas y todo lo que era bailable. En ese entonces, se bailaban las baladas y con todo esto tropical, el Grupo 5 toma un rumbo por la cumbia y hasta el día de hoy seguimos defendiendo el género”, relató Christian Yaipén.

La agrupación también destacó la importancia de mantener una identidad musical propia y la relevancia de las colaboraciones internacionales. “Hay que creer en uno mismo y tener una identidad musical, un estilo propio. Siempre con fe en Dios, el apoyo de la familia y del equipo. Nunca darse por vencido”, afirmó Elmer Yaipén. Andy Yaipén, por su parte, subrayó el valor de los vínculos personales en la música: “Dios a veces nos manda amigos para poder realizar trabajos. Con Guaynaa y Mike Bahía hicimos algo hermoso”, comentó en redes sociales de Billboard Latin.

Grupo 5: de la Latin Music Week a la gala de los Billboard. Video: Instagram

El punto culminante de su participación llegó durante la gala, cuando desfilaron por la alfombra azul con trajes escarlata y ofrecieron una interpretación de “Motor y motivo”, que fue celebrada por el público y los presentadores. Además, Christian Yaipén adelantó que el grupo prepara nuevas canciones que serán grabadas en un concierto homenaje a su padre, Elmer Yaipén Uypan, en Monsefú.

La presencia de Grupo 5 en la Latin Music Week y en la gala de los Billboard fue reconocida como un paso clave en su proceso de internacionalización y un motivo de orgullo para la cumbia peruana.

César BK: presencia y testimonio en los Latin Billboard 2025

César BK, cantante y compositor peruano conocido por su trabajo en pop latino, cumbia y balada romántica, también formó parte de la delegación nacional en los Latin Billboard 2025. En entrevista con Radio Panamericana desde Miami, el artista expresó su satisfacción por la invitación y la oportunidad de colaborar con una marca internacional como Latin Billboard. “Muy feliz... agradecidos por la invitación y por la colaboración que estamos trabajando”, declaró.

El artista, que ha ganado notoriedad a través de redes sociales y que actualmente reside en México, compartió anécdotas sobre el reconocimiento que ha recibido de seguidores en Miami, incluso en lugares cotidianos como tiendas y puestos de comida. “Me han pedido una foto porque me dijeron que seguían mi música de TikTok”, relató durante la entrevista.

César BK: presencia y testimonio en los Latin Billboard 2025. Video: Instagram

César BK también habló sobre su más reciente sencillo, “Requetebuenota”, que ha logrado gran repercusión en TikTok y en la radio peruana. “La canción ya está batiendo récords en TikTok. En menos de una semana que empezamos el trend, más de quinientos vídeos ahí, en los pasitos”, comentó. El cantante aprovechó la ocasión para enviar un mensaje de aliento a los peruanos que buscan abrirse camino en la música: “Claro que podemos. Hay tantos casos de éxitos y de gente que se esfuerza para ganarse un espacio. Yo creo que es buscarse la oportunidad solamente”.