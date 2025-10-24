Perú

Halloween y Día de la Canción Criolla: Parque de las Leyendas prepara estas celebraciones y actividades especiales el 30 y 31 de octubre

El reconocido zoológico limeño ofrece una programación interactiva que une tradición peruana y diversión temática para grandes y chicos, en el marco de las festividades de fin de mes

Manuel Rojas Berríos

Por Manuel Rojas Berríos

Guardar

El 31 de octubre marca una doble celebración en Perú, donde el Halloween y el Día de la Canción Criolla coinciden en la agenda nacional, fusionando tradiciones globales con manifestaciones culturales locales.

Esta fecha, destacada en el calendario limeño, convoca a familias y grupos de amigos que buscan propuestas para compartir y explorar nuevas experiencias.

En la capital peruana, la expectativa crece cada año en torno a los espacios recreativos y culturales, donde se propician escenarios para la convivencia y el aprendizaje.

El Parque de las Leyendas, ubicado en el distrito de San Miguel, se posiciona como uno de los puntos clave para estas festividades.

El recinto diseñó una agenda que abarca desde enriquecimiento ambiental para animales hasta espectáculos de danzas en vivo, orientados a promover la historia, la música nacional y el esparcimiento familiar.

Este año, la propuesta incluye actividades desde el domingo 26 de octubre, sumando alternativas interactivas para todas las edades en ambientes al aire libre.

Valentina consume más de 100
Valentina consume más de 100 kilos de hierbas frescas cada día. Foto: Agencia Andina

Cronograma para Halloween y Día de la Canción Criolla

El jueves 30 de octubre, el Parque de las Leyendas dará inicio a una serie de enriquecimientos temáticos centrados en el Halloween.

Desde las 9:20 a. m., visitantes presenciarán actividades con leopardos en el Felinario, seguidas por el encuentro con el papión sagrado a las 10:00 a. m., y la exhibición de suricatas en la zona Internacional a las 10:30 a. m.

Durante la tarde, la leona blanca protagonizará un enriquecimiento especial en el mismo recinto a las 2:00 p. m., y la rinoceronte Valentina recibirá su “experiencia terroríficamente deliciosa” a las 3:30 p. m. en la zona Internacional. 

El viernes 31 de octubre, las actividades continúan por el Día de la Canción Criolla. Desde las 9:30 a. m., los otorongos melánicos serán parte de las experiencias en la zona Selva.

Más tarde, los osos de anteojos y el zorro andino participarán en la zona Sierra, en horarios sucesivos. A media mañana, los monos leoncito integrarán la jornada en espacios delimitados.

Ya en la tarde, a la 1:30 p. m., los caballos de paso serán protagonistas en el área de Caballeriza, y a las 3:00 p. m. se realizará una exhibición de estos caballos junto a la tradicional marinera norteña, que constituye un homenaje a la música y a la cultura criolla.

El Parque de las Leyendas atiende de lunes a domingo y feriados de 9 a. m. a 5 p. m. Las entradas tienen un costo de 18 soles para adultos y 10 soles para niños de 3 a 12 años. La invitación está abierta para toda la familia en ambas sedes de este recinto.

Respuesta al Congreso

El Parque de las Leyendas respondió al proyecto de ley presentado por el congresista Guido Bellido, que propone eliminar los zoológicos en Perú por presunto maltrato animal.

Sara Cuestas Rueda, subgerente del parque, explicó que operan bajo la supervisión de Serfor, siguen estándares internacionales y cuentan con un equipo especializado, incluidas veterinarios y biólogos.

Detalló que los ambientes se adaptaron para replicar hábitats naturales y que los animales nativos fueron rescatados. El proyecto plantea cerrar los zoológicos en diez años y financiar el proceso con recursos estatales y cooperación internacional, además de promover educación ambiental.

Temas Relacionados

HalloweenDía de la Canción CriollaParque de las Leyendasperu-noticias

Más Noticias

KFC es sancionado por servir pollo con sticker en su interior: pieza afectada fue una “popcorn”

Indecopi determinó que la cadena de comida rápida incumplió su deber de inocuidad al vender un producto contaminado, ordenando la devolución del dinero al cliente, el pago de costas y una multa de 3 UIT

KFC es sancionado por servir

Entradas para el inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025: precios y dónde comprar boletos para los partidos de la fecha 1

El jueves 23 de octubre comenzó la venta de tickets para asistir al Coliseo Miguel Grau del Callao el fin de semana. Conoce todos los detalles

Entradas para el inicio de

Maranguita es una “escuela del crimen”: Exdirector advierte que el centro está al borde del colapso

Cristian Solano advirtió que el hacinamiento y la incapacidad del sistema han convertido a Maranguita en un lugar donde “la aplicación del modelo de reinserción es inviable”, pese a que debería enfocarse en educación, trabajo y rehabilitación

Maranguita es una “escuela del

Guillermo Viscarra sufrió choque de auto por hincha de Alianza Lima: incidente tuvo inesperado final

El guardameta boliviano se encontraba con su pareja cuando el fanático ‘blanquiazul’ impactó su vehículo. El video de los hechos se volvió viral

Guillermo Viscarra sufrió choque de

Álvaro Barco le respondió a Néstor Gorosito tras polémicas declaraciones: “Si fuera Alianza, me callaría con tantos puntos de ventaja”

El director deportivo de Universitario declaró que el técnico argentino no debería justificar su mala campaña en la Liga 1

Álvaro Barco le respondió a
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Pedro Castillo amenaza a congresistas

Pedro Castillo amenaza a congresistas con revelar “sobres guardados” donde le pedían ministerios y direcciones

Alejandro Cavero y abogado de Betssy Chávez protagonizan tenso intercambio: “Viejonazo que no ha logrado nada”

Ministro del Interior respalda marcha del 25 de octubre, pero pide a los manifestantes no causar destrozos: “No hagan daño”

Guillermo Bermejo conocerá hoy la sentencia del PJ por filiación terrorista: Congresista confía que será absuelto

Surco presentará denuncia contra congresista María Acuña tras agresiones a trabajadores municipales

ENTRETENIMIENTO

¿Qué pasará con los conciertos

¿Qué pasará con los conciertos de Cristian Castro, Linkin Park y Shakira tras la declaración del estado de emergencia en Lima y Callao?

Jackson Mora y Tilsa Lozano enfrentan denuncia penal por presunta banda criminal, apropiación ilícita y coacción ante Fiscalía

María Antonieta de las Nieves y su hija acusan de maltrato a empresarios de su circo en Perú: “Estaba ida y no reconocía a nadie”

Mariana de la Vega rompe su silencio y cuenta qué pasó con Gustavo Salceso, esposo de Maju antilla, en el hotel Westin

Maju Mantilla confiesa que desea regresar a la TV tras su polémica salida de Arriba Mi Gente: “Ojalá, si Dios quiere”

DEPORTES

Entradas para el inicio de

Entradas para el inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025: precios y dónde comprar boletos para los partidos de la fecha 1

Guillermo Viscarra sufrió choque de auto por hincha de Alianza Lima: incidente tuvo inesperado final

Álvaro Barco le respondió a Néstor Gorosito tras polémicas declaraciones: “Si fuera Alianza, me callaría con tantos puntos de ventaja”

Canal TV exclusivo que transmitirá los partidos de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley 2025

El plan de Universitario para celebrar el tricampeonato en la Liga 1 2025: ¿cómo será la premiación?