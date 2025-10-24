Halloween y Día de la Canción Criolla: Parque de las Leyendas prepara estas celebraciones y actividades especiales el 30 y 31 de octubre

El 31 de octubre marca una doble celebración en Perú, donde el Halloween y el Día de la Canción Criolla coinciden en la agenda nacional, fusionando tradiciones globales con manifestaciones culturales locales.

Esta fecha, destacada en el calendario limeño, convoca a familias y grupos de amigos que buscan propuestas para compartir y explorar nuevas experiencias.

En la capital peruana, la expectativa crece cada año en torno a los espacios recreativos y culturales, donde se propician escenarios para la convivencia y el aprendizaje.

El Parque de las Leyendas, ubicado en el distrito de San Miguel, se posiciona como uno de los puntos clave para estas festividades.

El recinto diseñó una agenda que abarca desde enriquecimiento ambiental para animales hasta espectáculos de danzas en vivo, orientados a promover la historia, la música nacional y el esparcimiento familiar.

Este año, la propuesta incluye actividades desde el domingo 26 de octubre, sumando alternativas interactivas para todas las edades en ambientes al aire libre.

Valentina consume más de 100 kilos de hierbas frescas cada día. Foto: Agencia Andina

Cronograma para Halloween y Día de la Canción Criolla

El jueves 30 de octubre, el Parque de las Leyendas dará inicio a una serie de enriquecimientos temáticos centrados en el Halloween.

Desde las 9:20 a. m., visitantes presenciarán actividades con leopardos en el Felinario, seguidas por el encuentro con el papión sagrado a las 10:00 a. m., y la exhibición de suricatas en la zona Internacional a las 10:30 a. m.

Durante la tarde, la leona blanca protagonizará un enriquecimiento especial en el mismo recinto a las 2:00 p. m., y la rinoceronte Valentina recibirá su “experiencia terroríficamente deliciosa” a las 3:30 p. m. en la zona Internacional.

El viernes 31 de octubre, las actividades continúan por el Día de la Canción Criolla. Desde las 9:30 a. m., los otorongos melánicos serán parte de las experiencias en la zona Selva.

Más tarde, los osos de anteojos y el zorro andino participarán en la zona Sierra, en horarios sucesivos. A media mañana, los monos leoncito integrarán la jornada en espacios delimitados.

Ya en la tarde, a la 1:30 p. m., los caballos de paso serán protagonistas en el área de Caballeriza, y a las 3:00 p. m. se realizará una exhibición de estos caballos junto a la tradicional marinera norteña, que constituye un homenaje a la música y a la cultura criolla.

El Parque de las Leyendas atiende de lunes a domingo y feriados de 9 a. m. a 5 p. m. Las entradas tienen un costo de 18 soles para adultos y 10 soles para niños de 3 a 12 años. La invitación está abierta para toda la familia en ambas sedes de este recinto.

Respuesta al Congreso

El Parque de las Leyendas respondió al proyecto de ley presentado por el congresista Guido Bellido, que propone eliminar los zoológicos en Perú por presunto maltrato animal.

Sara Cuestas Rueda, subgerente del parque, explicó que operan bajo la supervisión de Serfor, siguen estándares internacionales y cuentan con un equipo especializado, incluidas veterinarios y biólogos.

Detalló que los ambientes se adaptaron para replicar hábitats naturales y que los animales nativos fueron rescatados. El proyecto plantea cerrar los zoológicos en diez años y financiar el proceso con recursos estatales y cooperación internacional, además de promover educación ambiental.