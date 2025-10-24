Estas son las 10 regiones que definirán al próximo presidente del Perú en las elecciones del 2026

Elecciones 2026 día y horario de las votaciones para la elección del nuevo presidente y congresistas - Andina

La jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Carmen Velarde, precisó cuáles son las 10 regiones donde se encontrarán la mayor cantidad de votantes para las elecciones generales del 2026.

“Este mapa es interesante porque le va indicando ya a la Oficina Nacional de Procesos Electorales cuántas mesas de votación debería tener en cada una de las zonas. Esta lista de padrón inicial que entregamos al Jurado Nacional de Elecciones también le servirá a ONPE para ir programando su logística”, mencionó en conferencia de prensa. Entonces, considerando los departamentos sobre las 700 mil personas, esta es la lista oficial:

Lima (8.665.318) La Libertad (1.554.549) Arequipa(1.227.784) Cajamarca (1.199.718) Cusco (1.135.220) Junín (1.063.941) Áncash (972.328) Puno (964.940) Callao (860.483) Ica (715.153)

En 2026 también se realizarán las Elecciones Regionales y Municipales (ERM). (Andina)

Estos nichos serán importantes para los partidos que buscarán la presidencia de la República. En los últimos comicios, los candidatos que llegaron a segunda vuelta dominaron estas plazas, como se muestra a continuación:

Lima: 4 millones 014 mil 342 de Fuerza Popular La Libertad: 588 mil 417 de Fuerza Popular Arequipa: 558 mil 085 de Perú Libre Cajamarca: 509 mil 790 de Perú Libre Cusco: 610 mil 521 de Perú Libre Junín: 396 mil 598 de Perú libre Áncash: 347 457 mil de Perú Libre Puno: 645 mil 813 de Perú Libre Callao: 410 mil 860 de Fuerza Popular Ica: 257 mil 640 de Fuerza Popular

¿Qué autoridades se elegirá en el 2026?

El año 2026 está definido por un doble proceso electoral. En abril, se desarrollarán las elecciones generales que impulsarán la renovación de las principales autoridades nacionales, mientras en octubre tendrán lugar los comicios regionales y municipales para designar nuevos líderes locales. Según datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), estos dos procesos permitirán la elección de cerca de 15.000 cargos en los distintos niveles del Estado, en uno de los eventos electorales más numerosos y de mayor alcance en la historia reciente del país.

Durante las elecciones generales del 12 de abril de 2026, los votantes peruanos escogerán al presidente, dos vicepresidentes, senadores, diputados y representantes ante el Parlamento Andino. La reforma que restablece la bicameralidad del Congreso significa la aparición de dos cámaras: una con 60 senadores y otra con 130 diputados, además de la integración de la fórmula presidencial que ahora comprende tres postulantes. De no obtenerse mayoría absoluta, la segunda vuelta electoral está contemplada para definir a la máxima autoridad del Ejecutivo.

La jornada de abril también incluye la elección de cinco titulares y diez suplentes para el Parlamento Andino, órgano encargado de representar al país en la Comunidad Andina y favorecer iniciativas de integración regional. Según los informes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), este proceso es clave para esclarecer el equilibrio entre Poder Ejecutivo y Legislativo y orientar la dirección nacional para los próximos cinco años.

En octubre de 2026, el escenario electoral se traslada a las regiones, provincias y distritos. Se trata de las elecciones regionales y municipales que permitirán la designación de más de 13.000 autoridades subnacionales: gobernadores, vicegobernadores, consejeros regionales, alcaldes y regidores provinciales y distritales. El proceso será convocado oficialmente a más tardar el 7 de enero de 2026, dando inicio a una dinámica electoral extendida en todo el territorio.