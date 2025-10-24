Perú

De los Alpes a los Andes: quesería artesanal en Marcahuasi, Abancay, reinterpreta clásicos europeos con sabor peruano

A pesar de ser una producción actualmente casera, familiar y de volumen pequeño, la demanda ha crecido gracias al éxito obtenido al compartir los quesos con amigos y enviarlos a otros países

Por Redacción Infobae Perú

Guardar
Di O’Valle, radicada en Marcahuasi,
Di O’Valle, radicada en Marcahuasi, Abancay, fusiona técnicas queseras europeas

En el corazón de los Andes apurimeños, la quesería familiar Di O’Valle, radicada en Marcahuasi, Abancay, está forjando una identidad única al fusionar técnicas queseras europeas con la rica tradición láctea local. Esta empresa familiar no solo elabora quesos artesanales de alta calidad, sino que también les otorga nombres que honran sus orígenes andinos, transformando los conocidos tipos Fontina, Formaggella y Sbrinz en los emblemáticos Kerap (por Kerapata), Marcaw (por Marcahuasi) y Wakansay.

La iniciativa, nacida de una pasión personal por el queso y el vino, se ha convertido en un proyecto familiar que valora el proceso artesanal y la calidad de la materia prima. El resultado es una línea de quesos maduros que destacan por sus singulares características y tiempos de maduración.

Di O’Valle, radicada en Marcahuasi,
Di O’Valle, radicada en Marcahuasi, Abancay, fusiona técnicas queseras europeas

Los tesoros queseros de Marcahuasi:

La producción se centra en tres variedades principales, cada una con un profundo arraigo a la tierra y un cuidadoso proceso:

  • Kerap (tipo fontina): este queso, cuyo nombre es un homenaje a la zona de Kerapata, es la versión local del famoso Fontina italiano. El productor destaca que su Kerap tiene una fuerte similitud con el queso italiano. Es ideal para consumir en tablas de quesos y puede ser madurado y curado desde los seis meses hasta los tres años.
  • Marcaw (tipo formaggella): bautizado en honor a Marcahuasi, este queso de pasta suave y sabor agradable es la interpretación andina de la formaggella. Su consumo es atractivo para un amplio público, pues es de gusto agradable por sí mismo, incluso sin un paladar “afinado”.
  • Wakansay (tipo sbrinz): este queso, un Sbrinz andino, completa la trilogía. Su proceso de elaboración, al igual que los otros, se basa en la leche fresca del lugar, con un estricto control sanitario y provista por ganaderos de confianza de la zona de Abancay.
Di O’Valle, radicada en Marcahuasi,
Di O’Valle, radicada en Marcahuasi, Abancay, fusiona técnicas queseras europeas

El proceso artesanal: tiempo y dedicación

La elaboración de estos quesos es un trabajo riguroso que se realiza una vez a la semana, dependiendo de la disponibilidad de la leche, en volúmenes que pueden ser de 50 a 100 litros. Los quesos frescos se producen en el mismo día, pero la magia ocurre en la maduración y curado, que puede extenderse por largos periodos:

El proceso de maduración implica un cuidado diario de los quesos en la cava, donde se tratan a base de salmuera permanente.

Los quesos de Di O’Valle se consumen en tablas a partir de los seis meses hasta los dos años y los de ocho y diez sorprendentes años de maduración se consumen en distintos platos de la gastronomía en general, como en las famosas pastas y el tradicional fetuccini (tallarín de casa de Abancay).

Esta dedicación al tiempo y a la técnica genera un producto de costo considerable, con precios que pueden oscilar entre los 250 a 600 soles el kilogramo para los quesos más añejos. El productor espera poder ofrecer quesos más jóvenes, entre 250 y 300 soles el kilo, para un mayor acceso.

Di O’Valle, radicada en Marcahuasi,
Di O’Valle, radicada en Marcahuasi, Abancay, fusiona técnicas queseras europeas

A pesar de ser una producción actualmente casera, familiar y de volumen pequeño, la demanda ha crecido gracias al éxito obtenido al compartir los quesos con amigos y enviarlos a otros países. Esta creciente solicitud ha llevado a la familia a considerar la apertura de un punto de venta exclusivo para sus quesos y otros productos, como mermeladas y vinos.

Temas Relacionados

QuesosAbancayperu-noticias

Más Noticias

Juan Víctor Sánchez denuncia el seguimiento de ‘Amor y fuego’ y pide respeto por la privacidad de su hija: “Falta de respeto”

El padre de la hija de Andrea San Martín alzó la voz en redes sociales tras revelar que el equipo del programa de Rodrigo González y Gigi Mitre lo siguió cuando estaba junto a su hija

Juan Víctor Sánchez denuncia el

Relocalización, energía y tecnología: el nuevo mapa estratégico entre América Latina y Estados Unidos

En un mundo marcado por las tensiones geopolíticas y la disrupción tecnológica, América Latina ha regresado al primer plano de la agenda de inversión de Estados Unidos

Relocalización, energía y tecnología: el

Ganadores de la Kábala este jueves 23 de octubre de 2025

¿Se rompió el pozo millonario este jueves? Revise si fue el afortunado ganador del premio mayor

Ganadores de la Kábala este

Resultados del Gana Diario de este jueves 23 de octubre de 2025: ganadores del último sorteo

Como cada jueves, La Tinka informa los números resultados del sorteo millonario del Gana Diario. Estos son los resultados del sorteo 4378

Resultados del Gana Diario de

Isabel Preysler rompe el silencio y cuenta por qué terminó con Mario Vargas Llosa: “Mi casa no es un hotel”

La socialité publicó la carta con la que puso fin a su relación con el Nobel de Literatura, revelando actitudes que consideró inaceptables durante su convivencia

Isabel Preysler rompe el silencio
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tomás Gálvez archiva investigación contra

Tomás Gálvez archiva investigación contra Gladys Echaíz, ¿por qué caso?

Premier Ernesto Álvarez descarta reapertura del penal El Frontón por alto costo y rechaza aplicar la pena de muerte

Elecciones 2026: siete alcaldes y gobernadores dejaron sus cargos para postularse a la Presidencia y el Congreso

Inadmisible protesta del régimen chino contra Perú: presiona por un viaje oficial a Taiwán

Fiscalía insiste en impedir salida de Dina Boluarte por 36 meses: MP apeló rechazo a medida contra la exmandataria

ENTRETENIMIENTO

Juan Víctor Sánchez denuncia el

Juan Víctor Sánchez denuncia el seguimiento de ‘Amor y fuego’ y pide respeto por la privacidad de su hija: “Falta de respeto”

Isabel Preysler rompe el silencio y cuenta por qué terminó con Mario Vargas Llosa: “Mi casa no es un hotel”

Alejandra Baigorria regresó a ‘Esto es Guerra’ como reemplazo de Rosángela Espinoza: “Vengo en paz”

Laura Bozzo admite entre risas que fue infiel a Cristian Zuárez por un rumor sin fundamento: “Le puse los cuernos, pero por si acaso”

Kathy Sheen teme por la vida de una de sus gemelas tras síndrome de transfusión feto-fetal: “Rezo para que ambas se aferren a mí”

DEPORTES

Gol de Alex Valera con

Gol de Alex Valera con inesperado zurdazo en Universitario vs Sporting Cristal por Liga 1 2025

Universitario vs Sporting Cristal 1-0: gol y resumen de triunfo ‘crema’ por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Franco Navarro se decantó por la renovación de Néstor Gorosito en Alianza Lima porque “es merecida” dentro de un plan de sostenibilidad

Sport Boys intenta regularizarse financieramente en medio de una condición de insolvencia y fuerte deuda en el Callao

Gustavo Zevallos respondió a Franco Velazco con sutil comentario: “No tenemos estadio, pero no debemos dinero a nadie”