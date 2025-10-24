Perú

Alerta por videos en TikTok que engañarían a usuarios para instalar malware que roba criptomonedas

Una nueva alerta del Centro Nacional de Seguridad Digital (CNSD) revela que hay una campaña por redes sociales que lleva a usuarios a realizar una serie de acciones riesgosas

Edwin Montesinos Nolasco

Por Edwin Montesinos Nolasco

Guardar
Una campaña peligrosa estaría difundiéndose
Una campaña peligrosa estaría difundiéndose por TikTok, alerta el Gobierno peruano. Esto es lo que debes hacer para no caer. - Crédito Reuters/Dado Ruvic

El Centro Nacional de Seguridad Digital (CNSD), adjunto a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), ha alertado por una campaña maliciosa distribuida mediante TikTok a nivel mundial.

“Se ha identificado una campaña de distribución de malware que utiliza TikTok como medio de propagación. Los atacantes difunden videos en los que se hacen pasar por proveedores de herramientas de activación de software —como Photoshop—, instando a los usuarios a ejecutar comandos en PowerShel”, informó.

Así, estos comandos harían que se descargue y ejecute un código malicioso desde servidores remotos, comprometiendo la integridad de los equipos afectados. Es decir, introduciría un malware a las computadoras y sistemas de los usuarios que “caigan”.

El Perú, en la mira
El Perú, en la mira del cibercrimen global: el infostealer Lumma logró expandirse con fuerza en Latinoamérica, aprovechando técnicas avanzadas para robar información confidencial de usuarios y empresas. - Crédito: Infobae Perú / Freepik

Así opera el malware de TikTok

“La investigación determinó que el comando difundido ejecuta un script PowerShell que descarga un segundo archivo, llamdo Updater.exe, el cual es identificado como AuroStealer, un troyano orientado al robo de credenciales y billeteras de criptomonedas”, resumió el Gobierno peruano a través del Centro Nacional de Seguridad Digital (CNSD)

“El script establece persistencia mediante tareas programadas con nombres similares a procesos legítimos del sistema, dificultando su detección. Posteriormente, descarga un archivo llamado source.exe, que compila código malicioso en memoria utilizando el compilador .NET (csc.exe), ejecutando la carga útil sin generar archivos en disco”, explican.

Asimismo, esta técnica, basada en ejecución en memoria y uso de nombres de tareas legítimas, busca evadir mecanismos tradicionales de análisis y detección. Pero también “se detectaron además videos similares que ofrecen activaciones falsas de Office y Windows, lo que evidencia la expansión del esquema de ingeniería social”.

Los datos filtrados incluyen accesos
Los datos filtrados incluyen accesos a redes sociales, servicios tecnológicos, VPN y cuentas de plataformas como Apple, Google, Facebook, Telegram y GitHub. - Crédito Reuters/Peter DaSilva/File Photo

¿Cómo cuidarse frente al malware?

Así, el Centro Nacional de Seguridad Digital (CNSD) detalló las recomedaciones que pueden seguir los usuarios en estos casos específicos. Frente a esta amenaza, se sugiere lo siguiente:

  • Los usuarios deben abstenerse de ejecutar comandos o scripts provenientes de fuentes no verificadas, especialmente redes sociales
  • Se debería también fortalecer la supervisión de PowerShell y tareas programadas mediante herramientas EDR/XDR
  • Asimismo, se recomienda mantener los sistemas y soluciones antimalware actualizados con capacidades de análisis en memoria
  • También se sugiere implementar campañas de sensibilización sobre ingeniería social y riesgos de ejecución remota de código.

Así, en conclusión, el CNSD apunta que esta campaña evidencia la adaptación de los atacantes al uso de plataformas masivas para propagar malware, lo que exige mantener controles técnicos y educativos más estrictos en el entorno institucional.

Imagen que muestra a un
Imagen que muestra a un profesional sosteniendo una tablet con un ícono de candado, simbolizando la protección de datos, mientras que en el fondo se observa a un hacker con un código binario, representando las amenazas de filtraciones y ataques cibernéticos. Foto: Composición Infobae Perú

¿Qué es el CNSD?

El Centro Nacional de Seguridad Digital en Perú es una entidad que se encarga de gestionar, dirigir y supervisar la seguridad digital en el país, con el objetivo de fortalecer la confianza en el entorno digital mediante la articulación de esfuerzos, la educación y la colaboración. Así, para lograrlo, ofrece servicios como asesoría, análisis de vulnerabilidades y monitoreo de incidentes.

Entre sus compendios se encuentran las aletas, que es una colección que corresponde a un análisis técnico periódico realizado por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Ejército del Perú, la Marina de Guerra del Perú, la Fuerza Aérea del Perú, la Dirección Nacional de Inteligencia, la Policía Nacional del Perú, la Asociación de Bancos del Perú y la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, en el marco del Centro Nacional de Seguridad Digital (CNSD).

Temas Relacionados

Centro Nacional de Seguridad DigitalTikTokMalwareperu-economia

Más Noticias

Trump, el proteccionismo para la tecnología, y el rol de Perú

El impacto se sentirá más fuerte al largo plazo en la creación de startups o medianas empresas que buscan ofrecer un producto o servicio sostenido en la tecnología

Trump, el proteccionismo para la

Callao se alista para recibir al Señor de los Milagros y espera posible presencia del presidente José Jerí

El Cristo Moreno regresa a la provincia chalaca después de casi 22 años. La misa central fue programada para las 2:00 p.m.

Callao se alista para recibir

Así es el ‘Nazareno Móvil’, el bus con tecnología de punta que llevará al Señor de los Milagros por el Callao

El domingo 26 de octubre, el ‘Cristo de Pachacamilla’ recorrerá las calles de la provincia constitucional luego de 22 años de audiencia

Así es el ‘Nazareno Móvil’,

María Antonieta de las Nieves y su hija acusan de maltrato a empresarios de su circo en Perú: “Estaba ida y no reconocía a nadie”

La actriz mexicana, conocida mundialmente como La Chilindrina, reveló en una entrevista difundida por Ponte en la Cola que sufrió maltratos y una grave desatención médica durante su reciente visita al Perú.

María Antonieta de las Nieves

Comerciantes de Lima podrán pagar multas con rebajas especiales de hasta 90 % según el año de la sanción

Negocios podrán adherirse al programa de rebajas gestionado por la municipalidad, que busca impulsar el cumplimiento de obligaciones y evitar procesos de cobranza, hasta finales de noviembre por canales virtuales y presenciales

Comerciantes de Lima podrán pagar
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministro del Interior respalda marcha

Ministro del Interior respalda marcha del 25 de octubre, pero pide a los manifestantes no causar destrozos: “No hagan daño”

Guillermo Bermejo conocerá hoy la sentencia del PJ por filiación terrorista: Congresista confía que será absuelto

Surco presentará denuncia contra congresista María Acuña tras agresiones a trabajadores municipales

Pedro Castillo llama “basura” a Fernando Rospigliosi en plena sesión de la Subcomisión

José Jerí niega imitar a Nayib Bukele y llama desadaptados a sus detractores: “Les tuiteo de vez en cuando”

ENTRETENIMIENTO

Jackson Mora y Tilsa Lozano

Jackson Mora y Tilsa Lozano enfrentan denuncia penal por presunta banda criminal, apropiación ilícita y coacción ante Fiscalía

María Antonieta de las Nieves y su hija acusan de maltrato a empresarios de su circo en Perú: “Estaba ida y no reconocía a nadie”

Mariana de la Vega rompe su silencio y cuenta qué pasó con Gustavo Salceso, esposo de Maju antilla, en el hotel Westin

Maju Mantilla confiesa que desea regresar a la TV tras su polémica salida de Arriba Mi Gente: “Ojalá, si Dios quiere”

Cristian Castro en Perú: horarios, accesos y todo lo que debes saber para su concierto en Costa 21

DEPORTES

Canal TV exclusivo que transmitirá

Canal TV exclusivo que transmitirá los partidos de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley 2025

El plan de Universitario para celebrar el tricampeonato en la Liga 1 2025: ¿cómo será la premiación?

Universitario vs Sporting Cristal 1-0: gol y resumen de triunfo ‘crema’ por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Programación de la Noche Blanquiazul 2025 de Alianza Lima: partidos, horarios y canal TV del cuadrangular de vóley

Liga Peruana de Vóley ya no se transmitirá por Youtube: la nueva opción de Latina para ver las repeticiones de los partidos