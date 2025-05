Glosario de tecnología: qué es un código malicioso

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

En las últimas décadas la tecnología no solo se convirtió en una herramienta básica, sino en parte de nuestra vida diaria, al punto de que es casi imposible imaginar cómo sería realizar actividades sin ella.

Sin duda, la pandemia de COVID-19 impulsó a partir del 2020 que en todo el mundo las personas se aproximaron más al internet de las cosas, para a su vez, acercarse a las personas con las que se tuvieron que alejar físicamente. De repente, hasta los más renuentes se acercaron a la tecnología y tuvieron que aprender a usarla para sacarle provecho.

Sin embargo, las cosas no terminaron con la pandemia. Ha quedado más que claro que la tecnología no solo seguirá en nuestra vida, si no que seguirá tomando importancia en la forma en que realizamos todas nuestras actividades, por ello es necesario que nuestro entendimiento y conocimiento siga ampliándose para evitar quedar rezagados.

Código malicioso

Código malicioso es un término general para el software informático diseñado para dañar o comprometer el correcto funcionamiento de un sistema informático, como virus, gusanos, troyanos y caballos de Troya. Estas amenazas pueden provocar daños en la información almacenada, deshabilitar la computadora o robar datos confidenciales.

¿Alguna vez te has preguntado qué es el código malicioso? Esta amenaza virtual, también conocida como malware, se refiere a software diseñado para dañar o comprometer el buen funcionamiento de los sistemas informáticos. Estos programas nocivos pueden provocar daños en la información almacenada, deshabilitar la computadora o robar datos confidenciales.

En este artículo, conocerás los diferentes tipos de malware y las medidas necesarias para prevenirlo y protegerte contra sus efectos. Adicionalmente, te mostraremos algunos ejemplos para que sepas identificarlos.

Tipos de código malicioso

Existen muchos tipos diferentes de código malicioso y cada una requiere un enfoque diferente para su detección y eliminación. Y ahora se muestran los principales tipos de código malicioso:

Virus . Un virus es un programa que se instala en el sistema sin el conocimiento del usuario. Este malware se propaga entre archivos ejecutables y puede tener efectos negativos en el rendimiento del equipo o destruir los datos almacenados en él. Troyanos . Los troyanos son programas disfrazados de aplicaciones legítimas para engañar al usuario. Esta amenaza puede abrir puertas traseras, permitiendo que terceras partes tengan acceso remoto a la computadora infectada. Gusanos . Los gusanos son programas auto replicantes que pueden propagarse por toda la red sin ninguna intervención humana. Esta amenaza tiene la capacidad de propagarse rapidamente entre ordenadores infectando todos los dispositivos conectados a una misma red. Rootkits . Los rootkits son herramientas diseñadas para ocultar otros programas maliciosos dentro del sistema operativo. Esta amenaza tiene como objetivo mantenerse oculta hasta que el malware realice su función, lo que complica enormemente su detección y eliminación. Explotaciones . Las explotaciones son fragmentos de código diseñados para aprovechar las vulnerabilidades presentes en los sistemas informáticos para obtener acceso no autorizado al equipo infectado o recopilar datos confidenciales almacenados en él mismo. Ransomware . El ransomware es un tipo de malware diseñado para bloquear el acceso a archivos importantes hasta que se pague un rescate monetario por ellos. Un ataque con ransomware puede tener resultados devastadores si no hay copias de seguridad disponibles, ya que está amenaza tiene la capacidad de codificar archivos enteramente y dificultar enormemente su recuperación posteriormente.

Prevención y protección contra el código malicioso

La prevención y protección contra el código malicioso es una parte vital de la seguridad informática. El código malicioso puede tener graves consecuencias para la integridad, el rendimiento y la privacidad de los sistemas informáticos. Por lo tanto, es importante que todos los usuarios estén al tanto de las amenazas existentes y de las medidas necesarias para protegerse contra ellas. Seguidamente se presentan algunos consejos útiles para prevenir y protegerse contra el código malicioso:

Mantenga actualizados todos sus programas informáticos. Esto incluye su sistema operativo, navegadores web, aplicaciones y otros programas instalados en su computadora. Las actualizaciones contienen parches para corregir vulnerabilidades conocidas en los programas, lo que ayuda a mantenerlo a salvo de ataques por código malicioso. Instale un software antivirus y manténgalo actualizado con regularidad. Un buen software antivirus ayudará a detectar infecciones por malware e impedir que esta entre en su computadora o dispositivos móviles. Utilice un cortafuegos para bloquear el tráfico entrante no deseado o sospechoso hacia su red local o dispositivo móvil. Esta herramienta permite restringir el acceso a Internet solo aquellos programas autorizados por el usuario. No abra archivos adjuntos sin verificar su procedencia primero. Los archivos adjuntos pueden contener código malicioso diseñado para robar información confidencial o infiltrarse en su red local/dispositivo móvil. Evite descargar contenido desde sitios web no confiables o pirateados (por ejemplo, películas piratas). Esta práctica es muy común entre los usuarios menos experimentados pero también puede ser un medio fácil para transmitir malware a través del internet. Haga copias de seguridad regulares de sus datos importantes (documentación, archivos multimedia, etc.). Esta práctica le permitirá recuperar sus datos si son eliminados accidentalmente o dañados por un ataque exitoso con malware.

Ejemplos de códigos maliciosos

Los códigos maliciosos son uno de los principales problemas de seguridad en la era digital. Estos programas son creados por delincuentes informáticos para obtener acceso no autorizado a sistemas, robar información o dañar propiedades digitales. A continuación se presentan algunos ejemplos comunes de códigos maliciosos:

Virus . Un virus es un programa que se replica y se propaga a través de archivos infectados, generalmente sin el conocimiento o la autorización del usuario. Los virus pueden ser usados para borrar datos o información en los sistemas y redes, o incluso para robar datos personales importantes. Spywares . Los spywares son programas diseñados para recopilar información sobre una computadora sin que el usuario lo sepa. Esta información puede incluir contraseñas, número de tarjeta de crédito y otros datos personales importantes que luego pueden ser utilizados por los delincuentes informáticos para su beneficio personal o lucrativo. Gusanos . Los gusanos son similares a los virus ya que también se replican y propagarse a través de archivos infectados, pero además tienen la capacidad de propagarse a través de redes y correo electrónico sin necesidad del intercambio previo de archivos infectados entre equipos conectados a la red local. Rootkits . Los rootkits son herramientas diseñadas para dar acceso ilimitado (root) al sistema operativo sin necesidad del conocimiento o consentimiento del usuario legítimo del equipo donde están instalados. Esta clase de código malicioso puede ser utilizada para robar datos personales sensibles y vulnerar la privacidad del usuario final así como también el malware más peligroso ya que está diseñado específicamente para pasar desapercibido ante los detectores tradicionales. Troyanos . Los troyanos son un tipo particularmente peligroso de software malicioso disfrazado comúnmente como un programa legítimamente inocente, pero cuando es ejecutado realiza actividades malintencionadas tales como abrir puertas traseras dentro del sistema operativo permitiendo así el ingreso no autorizado al sistema desde remotos hackers u otros dispositivos externos.

La tecnología en la vida

La información de MuyTecnológicos deja en claro cómo estos términos influyen en las labores diarias y por qué es importante conocerlos en este mundo que avanza vertiginosamente.

Aunque unos términos son familiares, o por el contrario, poco conocidos, lo cierto es que conocer su significado permite estar un paso adelante a la hora de convivir en el extenso mundo de la tecnología.