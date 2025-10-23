Melissa Klug atraviesa un duro momento tras el fin de su relación con Jesús Barco: “Solo quiero recuperarme en paz”

Melissa Klug se muestra vulnerable y admite que la ruptura con Jesús Barco la dejó sin fuerzas. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

En medio de rumores, comentarios y especulaciones sobre el estado de su relación, Melissa Klug finalmente rompió el silencio. La empresaria chalaca decidió hablar abiertamente sobre la abrupta separación de Jesús Barco, luego de que el futbolista fuera captado de fiesta en Huánuco, en compañía de otros jugadores y un grupo de jóvenes mujeres. Aquellas imágenes, difundidas por Magaly TV La Firme, habrían marcado el fin de una historia de amor que, hasta hace poco, parecía sólida y encaminada al matrimonio.

Con una voz entrecortada y un tono de evidente tristeza, Melissa Klug confirmó ante las cámaras de América Hoy que ya no está con Barco y que, pese a sus intentos de mantener la calma, el episodio le ha afectado profundamente.

“Estamos atravesando una crisis de pareja, no sé cómo se vaya a resolver en el camino. Sí se puede, bien; si no, ni modo. La falta de comunicación y lo que hizo, es para pensar bien las cosas con cabeza fría”, expresó, dejando en claro que no hay vuelta atrás, al menos por ahora.

Las declaraciones de la popular ‘Blanca de Chucuito’ reflejan no solo una decepción amorosa, sino también un proceso de reflexión. La empresaria, que recientemente fue sometida a una cirugía, explicó que necesita tranquilidad para recuperarse, lejos de los problemas y las tensiones que la exposición mediática le ha generado. “Tenemos una hija y estamos atravesando uno de los peores momentos de nuestra relación. Yo estoy recién operada y lo que necesito es recuperarme en paz”, comentó, sin poder ocultar la emoción en su rostro.

Días antes, la chalaca ya había dejado entrever en una entrevista con el equipo de Magaly Medina que su relación con el futbolista estaba deteriorada. Sus palabras fueron directas y reveladoras: “Yo sé que esos jugadores llevan todo el tiempo mujeres, yo los he visto cuando he estado allá. El simple hecho de estar él presente, es una falta de respeto. Qué más habrá hecho, no lo sé”, manifestó, evidenciando su molestia y desconfianza.

Las imágenes que encendieron la controversia muestran a Jesús Barco disfrutando de una tarde soleada junto a un grupo de jóvenes, en un club de Huánuco. En los clips difundidos por Magaly TV La Firme, se ve al futbolista conversando por celular y compartiendo momentos relajados con las llamadas “amiguitas”, lo que despertó fuertes comentarios en redes sociales. Según lo señalado en el programa de la ‘Urraca’, la empresaria habría descubierto que el jugador estaría “saliendo con alguien en provincia”, situación que habría terminado por romper la confianza y generar una crisis irreversible en la relación.

Aunque hasta el momento Jesús Barco no ha ofrecido declaraciones públicas sobre lo ocurrido, el silencio del futbolista ha sido interpretado por muchos como una forma de evitar la confrontación mediática. Sin embargo, para los seguidores de la pareja, las señales son claras: el amor llegó a su fin.

La historia entre Melissa Klug y Jesús Barco comenzó hace más de tres años, cuando ambos iniciaron una relación que rápidamente se volvió pública. Con el tiempo, se comprometieron y anunciaron la llegada de su primera hija, consolidando lo que parecía una familia estable. Pero los recientes acontecimientos demuestran que la confianza se quebró, dejando a la empresaria sumida en un proceso emocional difícil.

“Es un momento complicado. A veces las cosas no salen como uno espera, y hay decisiones que duelen, pero que también ayudan a pensar en lo que realmente importa”, confió Melissa a su entorno cercano, según fuentes allegadas. Su entorno más íntimo asegura que la empresaria está enfocada en su recuperación física y emocional, priorizando su bienestar y el de su pequeña hija.

