Hoy se vence prisión preliminar del suboficial Luis Magallanes, acusado de asesinar al rapero ‘Trvko’ durante protesta

El suboficial PNP Luis Magallanes podría salir en libertad hoy, una semana después de ser detenido por la Policía Nacional luego de ser identificado como el autor del disparo que asesinó a Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz, el rapero conocido como ‘Trvko’, durante la protesta ciudadana convocada para el día 15 de octubre.

La detención preliminar dictada contra el agente de la PNP vence hoy, y aunque el Poder Judicial tiene pendiente determinar si debería dictar prisión preventiva en su contra, el Instituto de Defensa Legal Policial ha presentado un recurso de habeas corpus para evitar que el policía sea enviado a prisión.

Esto, pese a que incluso el Comandante General de la PNP, Óscar Arriola, señaló a Magallanes como el asesino de ‘Trvko’. “El autor de ese disparo es el suboficial de tercera Luis Magallanes, perteneciente a la Dirección de Investigación Criminal (...) y que estuvo comprendido en actos de verificación a inmediaciones de la Av. Abancay (...)”, indicó el pasado 16 de octubre, un día después de que se confirmara la muerte del artista urbano.

Habeas Corpus fue admitido a trámite por el PJ

El Poder Judicial admitió el habeas corpus presentado por el Instituto de Defensa Legal Policial en favor de Luis Magallanes. La defensa sostiene que la detención preliminar vulneró derechos fundamentales del suboficial, como la libertad personal y la necesidad de motivación suficiente en las resoluciones.

En el recurso, se argumenta que la medida restrictiva impuesta contraviene la Ley N° 32181, que solo permite comparecencia con restricciones para policías que usan su arma reglamentaria durante funciones constitucionales, y prohíbe la prisión preliminar o preventiva en esos casos. Además, la defensa invoca el artículo 20 del Código Penal, que exime de responsabilidad penal al policía que actúa bajo el marco legal.

Para los abogados de la PNP, la resolución judicial careció de razones suficientes y desconoció el principio pro persona, lo que implica —según la demanda— una restricción arbitraria de libertad. Magallanes permanece bajo custodia mientras el Poder Judicial evalúa tanto el habeas corpus como el pedido fiscal de prisión preventiva.

Óscar Arriola pasa de acusar a defender a Luis Magallanes

A pesar de que el Comandante General de la PNP, Óscar Arriola fue quien reveló la identidad de Magallanes como el asesino de ‘Trvko’, no pasó mucho tiempo hasta que cambió de postura respecto al caso.

Arriola adoptó una posición distinta recientemente y pasó a defender la acción del suboficial. Sostuvo que Magallanes actuó “más que en legítima defensa”, en cumplimiento de su labor ante el riesgo que representaba la situación durante la protesta.

“Es un policía que cumplió su misión constitucional y usó su arma reglamentaria cuando se sintió amenazado”, afirmó Arriola. Sin embargo, el padre del artista urbano, quien además sirvió como parte del Ejército del Perú, señaló que el cuerpo de su hijo presenta solo un agujero de entrada de la bala, y descartó que el asesinato haya sido producto de un “rebote”, como se argumenta desde la defensa del agente de la PNP.