Perú

Declaran situación de emergencia ambiental en Puno por avance de la minería ilegal e informal

El Gobierno Regional de Puno asegura que busca activar mecanismos inmediatos de atención y control ambiental, priorizar la remediación de áreas impactadas, entre otras acciones

Ricardo Mc Cubbin

Por Ricardo Mc Cubbin

Guardar
El Gobierno Regional de Puno
El Gobierno Regional de Puno declara en estado de emergencia ambiental al departamento. Foto: Plan Bicentenario

El Gobierno Regional de Puno declaró en situación de emergencia ambiental el departamento por la presencia de actividad minera, ilegal e informal. De esta manera, se busca controlar, supervisar y fiscalizar el territorio, con mayor incidencia en las provincias de: Carabaya, Sandia, San Antonio de Putina, Azángaro, Huancané, Lampa y Melgar. Para ello se tomará las siguientes acciones:

  • Activar mecanismos inmediatos de atención y control ambiental
  • Priorizar la remediación de áreas impactadas
  • Proteger la salud pública de la población expuesta
  • Impulsar la acción intergubernamental frente a la minería ilegal e informal.

La ordenanza regional Nº 000015-2025-GRP/GR PUNO, publicada hoy, jueves 23 de octubre, en Normas Legales del diario oficial El Peruano, también estipula que la Gerencia Regional de Autoridad Ambienta, la Dirección Regional de Energía y Minas y la Dirección Regional de Salud del Gobierno Regional de Puno tendrán que formular e implementar el Plan de Acción Ambiental Regional de Emergencia, en máximo 60 días calendarios, es decir hasta el lunes 22 de diciembre.

El Gobierno Regional de Puno
El Gobierno Regional de Puno declara en estado de emergencia ambiental al departamento. Foto: Diario sin Fronteras

“El Gobierno Regional de Puno gestionará ante el Poder Ejecutivo, ministerios competentes y organismos internacionales, el apoyo técnico, financiero y logístico necesario para atender la situación de emergencia ambiental declarada, en el marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres”, se lee en el texto.

Autoridades de Puno piden Ley MAPE

La expansión de la minería ilegal en la región Puno se ha intensificado debido al incremento del precio internacional del oro. De acuerdo a la declaración a La Decana de Edwin Chambilla Palomino, director regional de Energía y Minas, la situación se complica en ausencia de un marco legal actualizado, lo que impide avanzar en la formalización de actividades mineras.“Solo tenemos un poco más de 5.000 mineros inscritos en el Reinfo, de un total de 12,000 que figuraban antes. El resto ha pasado ahora a la fila de los ilegales”, explicó.

Ministerio del Ambiente ha sido
Ministerio del Ambiente ha sido denunciado por ser agencia de empleos de Perú Libre | Foto: Perú Libre

Esta falta de regularización contribuye al crecimiento de delitos asociados como la invasión de terrenos, la contaminación ambiental y la pérdida de control sobre las zonas de extracción. El funcionario remarcó la necesidad urgente de implementar instrumentos legales que faciliten el ordenamiento del sector. En ese sentido, hizo un llamado al Congreso de la República para que apruebe la Ley MAPE (Minería Artesanal y de Pequeña Escala), la cual propone ofrecer herramientas de formalización y asistencia técnica a pequeños productores mineros. “Esta ley tiene que estar orientada a apoyar a los pequeños mineros y mineros artesanales”, subrayó el director.

Chambilla insistió en que la legislación debe disponer la intervención de los gobiernos regionales en los procesos de supervisión, capacitación y control, para adecuar la aplicación de la norma a las diversas realidades mineras del país. Según el funcionario, “la norma debe incluir a los gobiernos regionales en los procesos de supervisión, capacitación y control”, con el objetivo de frenar el avance de la minería al margen de la ley y adecuar las políticas a las características regionales de cada zona extractiva.

Temas Relacionados

PunoMinería ilegalEmergencia ambientalGobierno Regional de Punoperu-noticias

Más Noticias

Destruyen laboratorio de droga y queman más de 11 toneladas de hoja de coca en el Vraem

La operación se realizó en el distrito de Río Tambo, Junín, y permitió desmantelar un laboratorio clandestino dedicado a la producción de pasta básica de cocaína

Destruyen laboratorio de droga y

KFC es sancionado por servir pollo con sticker en su interior: etiqueta se encontró en pieza “pop corn”

Indecopi determinó que la cadena de comida rápida incumplió su deber de inocuidad al vender un producto contaminado, ordenando la devolución del dinero al cliente, el pago de costas y una multa de 3 UIT

KFC es sancionado por servir

Banco de la Nación no atenderá mañana 24 de octubre por feriado solo en una provincia

Este viernes 24 de octubre es feriado en San Román, Puno, por aniversario. Tres agencias n o atenderán

Banco de la Nación no

Un total de 14 toneladas de jarabes, pastillas y cápsulas vencidas fueron destruidas

El material destruido incluía fármacos falsificados, productos naturales sin respaldo científico, envases vacíos y maquinaria artesanal procedente de laboratorios clandestinos

Un total de 14 toneladas

Néstor Gorosito respondió si Paolo Guerrero y Hernán Barcos se quedarán en Alianza Lima: “Respetamos lo que lograron, pero el fútbol es actualidad”

‘Pipo’ se refirió a la continuidad de los dos jugadores de 41 años en La Victoria luego de oficializarse su renovación

Néstor Gorosito respondió si Paolo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso debatirá ley que autoriza

Congreso debatirá ley que autoriza a la Policía leer información de celulares incautados en penales para frenar extorsiones y redes criminales

Congreso propone que bancos, cajas y hasta Yape tomen medidas para prevenir extorsiones, secuestro y sicariato

¿Se usará el Voto Digital en las Elecciones 2026?: en diciembre se decide el futuro de nueva forma de votar

Premier Ernesto Álvarez sobre postura del Gobierno ante ampliación del Reinfo: “Dependerá del presidente y los ministros”

ANC del Ministerio Público inicia proceso disciplinario contra José Domingo Pérez por el caso Cócteles

ENTRETENIMIENTO

Kathy Sheen pide ayuda económica

Kathy Sheen pide ayuda económica para costear intervención de emergencia que podría salvar la vida de sus gemelas

Magaly Medina y Gisela Valcárcel aceptaron encuentro en TV: Revelan por qué se frustró y ‘urraca’ lo confirma

Programas de Latina, ‘Ponte en la Cola’ y ‘Eres mi bien’, salen del aire, y ‘Arriba Mi Gente’ enfrentará radicales cambios

Cristian Castro quiere ser el padrino si Milett Figueroa y Marcelo Tinelli llegan al altar

Cristorata rompe en llanto tras perder su pelea: “No quería decepcionarlo, profe, mi corazón ya no podía más”

DEPORTES

Néstor Gorosito respondió si Paolo

Néstor Gorosito respondió si Paolo Guerrero y Hernán Barcos se quedarán en Alianza Lima: “Respetamos lo que lograron, pero el fútbol es actualidad”

Alianza Lima confirmó renovación de Néstor Gorosito y reveló las contundentes razones: “Fue un año internacional involvidable”

Entradas para el inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025: cómo y dónde comprar boletos para los partidos de la fecha 1

Yoshimar Yotún tocó el bombo en banderazo e hizo promesa previo al Universitario vs Sporting Cristal: “Vamos a dejar la vida”

Liga Peruana de Vóley ya no se transmitirá por Youtube: la nueva opción de Latina para ver las repeticiones de los partidos