SUNAT devolverá parte de lo pagado por este combustible entre julio y septiembre del 2025: los detalles

SUNAT ajusta los porcentajes de devolución del ISC para transportistas que compran diésel B5 y B20 en Perú.

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) aprobó los nuevos porcentajes de participación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) para la devolución a transportistas que adquieran diésel B5 o B20, aplicando un 12,62% para julio, 13,13% para agosto y 13,12% para setiembre de 2025, según su reciente resolución oficial.

Mediante resolución Nº 000319-2025/SUNAT, estos valores muestran que el porcentaje para julio es ligeramente superior al de los meses previos (abril: 12,49%, mayo: 12,76%, junio: 12,68%), aunque en setiembre se mantiene por debajo del pico de agosto, de acuerdo con la publicación de SUNAT.

Sunat ajusta porcentajes de devolución del ISC para transportistas en 2025

La medida, que responde al reglamento del Decreto de Urgencia N.º 012-2019, permite a empresas de transporte terrestre regular de personas y mercancías solicitar la devolución del 70% del ISC pagado en la compra del combustible diésel más usado en el país, el Diésel B5 S-50. Para acceder al beneficio, las compras deben realizarse a través de comprobantes electrónicos emitidos por distribuidores formales, y la devolución se calcula sobre el porcentaje de ISC determinado para cada mes, según los parámetros oficiales de la SUNAT.

El ISC es un tributo aplicado a la adquisición de bienes específicos, como bebidas alcohólicas, cigarrillos o combustibles. Tiene como finalidad desincentivar el consumo de productos que generan consecuencias negativas en el ámbito personal, social o medioambiental, y grava con mayor intensidad a quienes adquieren bienes considerados de lujo o de alto impacto, como vehículos nuevos, licores o energéticas.

El beneficio de devolución del ISC para combustibles diésel se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre de 2025.

Transportistas recibirán devolución del 70% del ISC por compra de diésel B5 S-50

El combustible diésel que predomina en Perú—el Diésel B5 S-50—tiene un bajo contenido de azufre (máximo 50 ppm) y es preferido en el sector transporte por cumplir con normas ambientales estrictas. Se utiliza tanto en transporte público y de carga como en actividades industriales.

El proceso de devolución del ISC está dirigido a empresas del rubro transporte que cumplan con los requisitos establecidos y representa un apoyo para mitigar los costos operativos en una economía que transita hacia la diversificación energética. Las nuevas cifras establecidas por la SUNAT entraron en vigencia al día siguiente de su publicación oficial.

MINEM: diésel, un combustible de carga pesada que da paso al gas natural en Perú

Al mismo tiempo, se observa una tendencia estatal en favor de energías más limpias en el transporte pesado. El Ministerio de Energía y Minas (Minem) impulsa el uso de gas natural licuado (GNL) como alternativa estratégica, con el programa “Ahorro GNV” que financia la conversión de vehículos diésel de hasta quince años a gas natural.

Más de 530 camiones circulaban convertidos a GNL al cierre de julio de 2025 en el histórico, con una meta solo este año de sumar, al menos, a unas 200 unidades. La infraestructura de suministro abarca estaciones en Chiclayo, Trujillo, Puente Piedra, Mala y una móvil en Arequipa, promoviendo una demanda proyectada superior a 8,16 petajulios para 2040.