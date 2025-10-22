Perú

Myriam Hernández en Lima: Horarios, accesos, recomendaciones y más para sus dos conciertos

La chilena llega a nuestro país para deleitar a su público con sus eternas baladas. Conoce todo lo que debes saber para disfrutar el show

El regreso de Myriam Hernández a Lima marca uno de los eventos musicales más esperados por el público local este mes de octubre. La artista chilena ofrecerá dos conciertos en el Anfiteatro del Parque de la Exposición el miércoles 22 y jueves 23 de octubre, en el marco de su Tauro World Tour 2024. Se prevé una gran asistencia de público atraído por el repertorio romántico que ha consolidado a la intérprete como figura relevante de la música latinoamericana.

La denominada ‘Baladista de América’ interpretará éxitos como “El hombre que yo amo”, “Herida”, “Peligroso amor”, “Huele a peligro”, “Ay amor”, “Mío”, “Tonto” y “Te pareces tanto a él”. La artista también incluirá canciones de su nuevo disco Tauro (2024), donde incursiona en sonidos actuales sin perder el sello romántico que la caracteriza. La producción promete un espectáculo escénico con recursos visuales y despliegue técnico, así como una selección de temas que han definido su carrera.

¿Dónde serán los conciertos de Myriam Hernández en Lima?

Ambos conciertos se realizarán en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, localizado en la urbanización Santa Beatriz, en el centro de Lima. El recinto es conocido por su ubicación estratégica y por recibir importantes eventos musicales gracias a su capacidad y condiciones de visibilidad desde varios sectores.

Estas presentaciones cuentan con el auspicio de Radio Felicidad y buscan reunir a seguidores de diferentes generaciones que han seguido a la cantante a lo largo de su trayectoria. El anfiteatro asegura un entorno seguro y cómodo, lo que permitirá disfrutar del espectáculo sin complicaciones logísticas.

Accesos al concierto de Myriam Hernández

El ingreso al concierto será solamente por la puerta 1, ubicada en la avenida 28 de Julio, establecida como entrada principal al Parque de la Exposición. Una vez dentro, el público será guiado por rutas señalizadas para llegar a las diferentes zonas según lo estipulado en las entradas adquiridas.

La organización implementará controles a través de la verificación del boleto, que podrá presentarse impreso o en el dispositivo móvil. El sistema validará el acceso mediante la lectura del código QR. Con esta medida, se busca agilizar el flujo de entrada y evitar filas extensas.

No se dispondrá de estacionamiento, tanto en las instalaciones como en los alrededores inmediatos, así que se aconseja utilizar transporte público o servicios de taxi para llegar y retirarse del lugar.

Horario y telonero

Las puertas del Anfiteatro del Parque de la Exposición estarán abiertas desde las 6:00 p.m., con el objetivo de facilitar el acceso de manera ordenada. La cantante peruana Lita Pezo será la telonera y subirá al escenario a las 8:00 p.m. como antesala al plato principal de la noche.

Desde las 9:00 p.m., Myriam Hernández comenzará su presentación con un recorrido por sus clásicos y los temas incluidos en su reciente producción. El espectáculo está planificado para durar más de dos horas, permitiendo al público disfrutar de un show de baladas y nuevos ritmos.

La puntualidad de los asistentes es clave para evitar contratiempos y para asegurar que nadie se pierda las actuaciones principales, dado que después del inicio no se realizarán interrupciones para el reingreso.

Recomendaciones y sugerencias

La productora recomienda portar la entrada impresa o digital en el teléfono móvil, siempre que el código QR sea legible y esté en buenas condiciones para garantizar un ingreso sin problemas.

Se recuerda a los asistentes que no habrá estacionamiento disponible en ninguna dependencia del Parque de la Exposición, por lo que resulta conveniente llegar utilizando transporte público, taxi tradicional o aplicaciones móviles de viaje. Esto permite evitar congestiones y facilitar la salida una vez terminado el espectáculo.

Las indicaciones del personal deben respetarse en todo momento. El acceso, la ubicación por zonas y el control de objetos permitidos forman parte de las medidas implementadas para mantener la identificación y la seguridad dentro del recinto. Se sugiere no llevar objetos grandes o voluminosos que puedan dificultar la movilidad o el disfrute de los demás asistentes.

