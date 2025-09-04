Myriam Hernández abre segunda fecha en Lima tras lograr sold out: fecha y detalles del esperado concierto

Myriam Hernández abre una nueva fecha en Lima.

La cantante chilena Myriam Hernández oficializó la apertura de una segunda fecha en Lima tras agotar las entradas para su primer concierto programado, reafirmando el fervor del público local y consolidando su presencia en el calendario musical de la ciudad. Según informaron los organizadores, la intérprete sumará un nuevo espectáculo el próximo 22 de octubre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, uno de los espacios culturales más valorados de la capital peruana.

El anuncio llega luego de que la primera presentación, prevista para el 23 de octubre como parte de su gira internacional “Tauro World Tour”, alcanzara el sold out a pocos días de abrir la venta en la plataforma Teleticket. La demanda superó las expectativas de los promotores y motivó la decisión de agregar una nueva función para dar respuesta a la numerosa audiencia que inicialmente quedó fuera de la cita.

El regreso de Myriam Hernández al escenario limeño representa un nuevo capítulo en su relación con el público peruano, que históricamente ha respaldado su carrera y sus presentaciones en la ciudad. La artista suma más de tres décadas de trayectoria, con éxitos que han trascendido fronteras y acompañado a distintas generaciones. El repertorio de ambas fechas incluirá clásicos de la balada romántica en español, como “El hombre que yo amo”, “Huele a peligro”, “La fuerza del amor”, y “Se me fue”, así como nuevas propuestas que marcan la actual etapa de su evolución artística.

La gira “Tauro World Tour” propone un formato emocional, de alto impacto visual y musical. Los organizadores destacan que el espectáculo incorpora una escenografía renovada y un despliegue de producción que potenciará la experiencia del público, fusionando elementos modernos con la solidez interpretativa característica de la intérprete chilena. El espectáculo brindará un repaso por los mayores éxitos del catálogo de Hernández y ofrecerá versiones inéditas de sus más recientes lanzamientos.

¿Dónde comprar las entradas para Myriam Hernández?

Según indicaron los promotores, las entradas para la nueva fecha se pueden adquirir a través de Teleticket. El marco elegido, el Anfiteatro del Parque de la Exposición, es reconocido por su acústica y por albergar algunos de los espectáculos musicales más relevantes que llegan a la capital. Este espacio al aire libre ofrece ambiente propicio para la conexión directa entre la artista y sus seguidores.

El fenómeno del sold out en el primer evento confirmó la vigencia de la propuesta musical de Myriam Hernández y su arraigo en la audiencia peruana. A lo largo de sus más de 30 años de carrera, la artista ha recibido diversos galardones internacionales y ha mantenido una agenda activa en escenarios de América Latina, Estados Unidos y Europa. Su versatilidad, sumada a la potencia emocional de sus composiciones, la ubica como una de las figuras icónicas de la música romántica en español.

El Tauro World Tour ha recorrido ya varias ciudades de Latinoamérica y suma en cada parada un público diverso que reconoce el impacto de la música romántica de Hernández en el panorama cultural. En Lima, la gira se posiciona como uno de los eventos destacados de la temporada, con proyección de llenar nuevamente el reciento del Parque de la Exposición.

¿Cuánto cuestan las entradas para el concierto?

Platinum Numerada

Preventa: S/ 357.00

Regular: S/ 420.00

VIP

Preventa: S/ 276.00

Regular: S/ 330.00

General

Preventa: S/ 189.00

Regular: S/ 225.00

Además de Lima, Myriam Hernández se presentará en dos ciudades del interior del país. El viernes 24 de octubre llegará a Trujillo, donde actuará en El Club de Trujillo (Huanchaco), mientras que el sábado 25 su show se trasladará a la Arena Arequipa, en la Ciudad Blanca.

Myriam Hernandez tiene más de 30 años de carrera artística. REUTERS/Steve Marcus