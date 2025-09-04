Perú

Myriam Hernández abre segunda fecha en Lima tras lograr sold out: fecha y detalles del esperado concierto

El éxito en la venta para el concierto inicial llevó a la artista chilena a anunciar un nuevo show el 22 de octubre en el Parque de la Exposición, donde promete un recorrido por sus mayores éxitos y nuevas canciones

Ana Morocho

Por Ana Morocho

Guardar
Myriam Hernández abre una nueva
Myriam Hernández abre una nueva fecha en Lima.

La cantante chilena Myriam Hernández oficializó la apertura de una segunda fecha en Lima tras agotar las entradas para su primer concierto programado, reafirmando el fervor del público local y consolidando su presencia en el calendario musical de la ciudad. Según informaron los organizadores, la intérprete sumará un nuevo espectáculo el próximo 22 de octubre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, uno de los espacios culturales más valorados de la capital peruana.

El anuncio llega luego de que la primera presentación, prevista para el 23 de octubre como parte de su gira internacional “Tauro World Tour”, alcanzara el sold out a pocos días de abrir la venta en la plataforma Teleticket. La demanda superó las expectativas de los promotores y motivó la decisión de agregar una nueva función para dar respuesta a la numerosa audiencia que inicialmente quedó fuera de la cita.

El regreso de Myriam Hernández al escenario limeño representa un nuevo capítulo en su relación con el público peruano, que históricamente ha respaldado su carrera y sus presentaciones en la ciudad. La artista suma más de tres décadas de trayectoria, con éxitos que han trascendido fronteras y acompañado a distintas generaciones. El repertorio de ambas fechas incluirá clásicos de la balada romántica en español, como “El hombre que yo amo”“Huele a peligro”“La fuerza del amor”, y “Se me fue”, así como nuevas propuestas que marcan la actual etapa de su evolución artística.

Myriam Hernández regresa al Perú.
Myriam Hernández regresa al Perú.

La gira “Tauro World Tour” propone un formato emocional, de alto impacto visual y musical. Los organizadores destacan que el espectáculo incorpora una escenografía renovada y un despliegue de producción que potenciará la experiencia del público, fusionando elementos modernos con la solidez interpretativa característica de la intérprete chilena. El espectáculo brindará un repaso por los mayores éxitos del catálogo de Hernández y ofrecerá versiones inéditas de sus más recientes lanzamientos.

¿Dónde comprar las entradas para Myriam Hernández?

Según indicaron los promotores, las entradas para la nueva fecha se pueden adquirir a través de Teleticket. El marco elegido, el Anfiteatro del Parque de la Exposición, es reconocido por su acústica y por albergar algunos de los espectáculos musicales más relevantes que llegan a la capital. Este espacio al aire libre ofrece ambiente propicio para la conexión directa entre la artista y sus seguidores.

El fenómeno del sold out en el primer evento confirmó la vigencia de la propuesta musical de Myriam Hernández y su arraigo en la audiencia peruana. A lo largo de sus más de 30 años de carrera, la artista ha recibido diversos galardones internacionales y ha mantenido una agenda activa en escenarios de América Latina, Estados Unidos y Europa. Su versatilidad, sumada a la potencia emocional de sus composiciones, la ubica como una de las figuras icónicas de la música romántica en español.

(Mega/disney+)
(Mega/disney+)

El Tauro World Tour ha recorrido ya varias ciudades de Latinoamérica y suma en cada parada un público diverso que reconoce el impacto de la música romántica de Hernández en el panorama cultural. En Lima, la gira se posiciona como uno de los eventos destacados de la temporada, con proyección de llenar nuevamente el reciento del Parque de la Exposición.

¿Cuánto cuestan las entradas para el concierto?

Las entradas varían según la zona.

Platinum Numerada

  • Preventa: S/ 357.00
  • Regular: S/ 420.00

VIP

  • Preventa: S/ 276.00
  • Regular: S/ 330.00

General

  • Preventa: S/ 189.00
  • Regular: S/ 225.00

Además de Lima, Myriam Hernández se presentará en dos ciudades del interior del país. El viernes 24 de octubre llegará a Trujillo, donde actuará en El Club de Trujillo (Huanchaco), mientras que el sábado 25 su show se trasladará a la Arena Arequipa, en la Ciudad Blanca.

Myriam Hernandez tiene más de
Myriam Hernandez tiene más de 30 años de carrera artística. REUTERS/Steve Marcus

Temas Relacionados

Myriam Hernándezperu-entretenimiento

Más Noticias

Portabilidad: Claro capta más clientes, desplaza a Entel y recupera el trono en agosto

Nuevos datos de Osiptel. La guerra por la portabilidad sigue y dos empresas pelean de cerca por convencer a más usuarios a cambiarse

Portabilidad: Claro capta más clientes,

A qué hora juega Paraguay vs Ecuador HOY: partido en Asunción por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026

Partidazo imperdible entre dos selecciones que llegan en grandes condiciones. Los ‘guaraníes’ buscan asegurar el pase directo en lo que podría ser un día histórico. El ‘tricolor’, seguro, querrá malograrle la fiesta. Conoce los horarios

A qué hora juega Paraguay

A qué hora juega Argentina vs Venezuela HOY en Perú: partido en el Monumental por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026

Duelo con mucha expectativa, ya que podría ser el último partido de Lionel Messi con la ‘albiceleste’ en tierras argentinas. La ‘vinotinto’, en cambio, debe dar la sorpresa para soñar con el repechaje. Conoce los horarios

A qué hora juega Argentina

Censos 2025: estos son los distritos con mayor avance en el primer mes de trabajo del INEI

En apenas un mes, el actual operativo censal ha logrado cubrir cerca de cinco millones de hogares y once distritos ya finalizaron el empadronamiento comprometido por las autoridades

Censos 2025: estos son los

Turistas acceden a la Laguna 69 y se bañan, pese a la prohibición vigente: Autoridades inician investigación

Los guardaparques reportaron que varias personas accedieron al agua, generando alerta por los posibles riesgos y la falta de respeto a las normas en áreas naturales protegidas

Turistas acceden a la Laguna
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Criminalidad sistemática ya es delito

Criminalidad sistemática ya es delito en Perú: Congreso aprueba ley con sanciones de cadena perpetua

Denuncian al juez Checkley ante la Fiscalía y la JNJ por caso Betssy Chávez: Exigen su inmediata suspensión

Harvey Colchado denuncia amenazas de muerte y seguimiento a su familia: “Fueron mensajes por WhatsApp y fotos de mis hijos”

Avión presidencial, con Dina Boluarte a bordo, registró una “alerta técnica” en el sistema de presurización

Abogado de Martín Vizcarra negó que tenga acceso a un celular dentro del penal Barbadillo y asegura que expresidente no se fugará

ENTRETENIMIENTO

Piero Arenas responde a críticas

Piero Arenas responde a críticas de Magaly Medina con inesperado comentario: “Quisiste tener algo conmigo”

Magaly Medina cuestiona a Pamela López por pensión de 64 mil soles para Cristian Cueva: “Ni que ganara como Messi”

Murió Giorgio Armani: fans peruanos se despiden del visionario de la moda italiana

Mark Vito Villanella y Leslie Echevarría viven su primer viaje familiar a Estados Unidos: “Para conocer a mis suegritos”

Este es el lujoso Ferrari que Jefferson Farfán regaló a Roberto Guizasola: “Llego a mi casa y me encuentro con esta bebé”

DEPORTES

A qué hora juega Paraguay

A qué hora juega Paraguay vs Ecuador HOY: partido en Asunción por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026

A qué hora juega Argentina vs Venezuela HOY en Perú: partido en el Monumental por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026

Programación de la fecha 17 de las Eliminatorias 2026 HOY: horarios y canales TV de todos los partidos

Resultados de cuartos de final del Mundial Femenino de Vóley 2025: estos son los semifinalistas del torneo

Perú vs Uruguay EN VIVO HOY: minuto a minuto del choque clave por fecha 17 de las Eliminatorias 2026