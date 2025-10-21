Tragedia en Loreto: comunero muere tras ser atacado por una anaconda gigante en una zona cercana a la frontera con Ecuador

Un comunero de Loreto murió tras ser atacado por una anaconda de gran tamaño mientras realizaba actividades cotidianas en la selva. (Facebook: ABCNorte)

El silencio de la selva se quebró por los gritos de auxilio de una comunidad que presenció una de las escenas más impactantes registradas en los últimos tiempos en Loreto. Un comunero perdió la vida luego de ser atacado por una anaconda de gran tamaño mientras desarrollaba sus tareas diarias en una zona de densa vegetación, cercana a la frontera con Ecuador. El hecho generó consternación entre los habitantes del lugar y reavivó el temor frente a la presencia de estos enormes reptiles.

De acuerdo con el testimonio de los pobladores, la víctima se encontraba recolectando alimentos junto a un grupo de compañeros cuando el reptil emergió entre la maleza. En pocos segundos, el animal se abalanzó sobre él y lo envolvió por completo, impidiéndole respirar. Los comuneros intentaron socorrerlo con palos y machetes, pero la fuerza de la serpiente resultó imposible de contrarrestar.

Las imágenes captadas por los testigos reflejan la magnitud del reptil y la desesperación de los presentes por rescatar a su compañero. En ellas, se observa el esfuerzo colectivo por liberar al hombre, que finalmente no resistió las graves lesiones internas causadas por la presión del animal. La escena dejó a la comunidad en estado de conmoción y con un profundo sentimiento de impotencia.

Autoridades emiten recomendaciones y advierten sobre riesgos

Tras conocerse el hecho, las autoridades locales expresaron su pesar y reiteraron la importancia de mantener precaución en zonas donde habita fauna silvestre. “Las anacondas forman parte del equilibrio natural del ecosistema amazónico, pero representan un peligro cuando las personas ingresan sin orientación o protección adecuada”, indicaron voceros ambientales de la región.

Los especialistas recordaron que estos reptiles pueden superar los seis metros de longitud y suelen desplazarse en áreas cercanas a los ríos o pantanos. Por ello, recomendaron a los pobladores no adentrarse solos en la selva y reforzar la señalización de los sectores donde se reportan avistamientos frecuentes. También enfatizaron la necesidad de fortalecer la educación ambiental para promover la convivencia segura entre las comunidades y la vida silvestre.

Pobladores exigen presencia estatal y apoyo preventivo

El trágico suceso provocó preocupación entre las comunidades amazónicas vecinas, que reportan un incremento de encuentros con serpientes de gran tamaño.

La víctima fue despedida por sus familiares y vecinos en una emotiva ceremonia. Su pérdida ha dejado una marca profunda en la comunidad, que ahora enfrenta con temor la cotidianidad de una selva que ofrece sustento, pero también impone sus propias reglas. Mientras tanto, el suceso abre un debate sobre la seguridad y la convivencia con la fauna amazónica en una región donde los límites entre lo humano y lo natural se desdibujan cada día más.

