Perú

Padre de músico abatido en protesta enfrenta a Fernando Rospigliosi y exige que se retracte: “Mi hijo no es terruco”

La familia del cantante de hip hop anunció que enviará una carta notarial al presidente del Congreso para exigir una rectificación. Advirtió que, si no reciben respuesta, iniciarán acciones legales

Por Luis Paucar

Guardar
Fuente: Canal N

Roger Ruiz, padre del manifestante fallecido la semana pasada por un disparo policial durante una protesta antigubernamental, se dirigió este lunes al presidente del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi, quien llamó “terruco” a la víctima mortal.

“He escuchado las declaraciones del señor Rospigliosi. Lo quiero ver a los ojos para decirle que mi hijo no es terruco. A mi hijo le dicen Trvko, que es su nombre artístico, no terruco”, expresó en una conferencia de prensa el progenitor del músico urbano Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz.

“Usted me va a demostrar que mi hijo es terruco, usted lo ha dicho y se ve clarito a nivel nacional. Mi hijo no es ningún terruco, es un joven que salió a protestar”, agregó.

La manifestación tuvo lugar en el centro de Lima y concluyó con la muerte del manifestante, conocido como ‘Trvko’, más de cien heridos —entre ellos cerca de 80 policías— y cerca de diez detenidos.

La familia del músico anunció
La familia del músico anunció el envío de una carta notarial al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, para exigir una rectificación y advirtió posibles acciones legales si no hay respuesta

“Lamento mucho la muerte de este señor que se hacía llamar terruco. Es muy lamentable que haya habido una muerte. No debería haber muertes. Pero el atacar a la policía con bombas molotov, pirotécnicos, con piedras, es un delito que no debe quedar impune”, dijo el legislador al referirse al músico urbano.

Después de que un grupo de periodistas le aclarara que el nombre artístico era ‘Trvko’, Rospigliosi ratificó su postura: “Sí, yo sé. Yo sé que era ‘Trvko’, que significaba lo que ya hemos dicho. Pero ese no es el hecho. El hecho es que esa muerte tiene que investigarse y no debió haberse producido de ninguna manera, a menos que no hubieran habido los ataques a la policía. Esos ataques a la policía son el contexto donde se producen estos hechos de violencia”, dijo.

El abogado de la familia, Rodrigo Noblecilla, informó que presentarán una carta notarial al titular del Parlamento para exigir una rectificación. De no recibir respuesta, interpondrán una querella.

Los deudos detallaron, además, que Eduardo y su hermano tenían previsto un viaje a Arequipa para una presentación musical y evaluaban formar una empresa de estampado textil.

Fabián Ruiz, hermano y productor de la víctima, manifestó su descontento sobre el desarrollo de las pesquisas y señaló que el día de los hechos “se querían llevar las pruebas”.

“Siempre tratan de encubrir los crímenes. Todo esto no se lo deseo a nadie. Quiero que alguien nos proteja, porque en cualquier momento nos puede pasar algo. Nosotros no solo protestábamos. Hacíamos trabajo cultural con niños, en la barra, con la municipalidad, en otros países. No solo han matado a mi hermano, han destruido un sueño para que nuestra familia salga adelante”, declaró.

Diversos congresistas y figuras públicas
Diversos congresistas y figuras públicas repudiaron las declaraciones de Rospigliosi y denunciaron estigmatización y violencia desde el poder hacia quienes protestan

La congresista Susel Paredes rechazó los dichos de Rospigliosi y lo calificó como “un acto más de violencia desde el poder”. Ruth Luque denunció el “desprecio sistemático hacia quienes no encajan en el relato oficial”.

Sigrid Bazán también repudió el discurso del presidente del Parlamento y subrayó que la familia de la víctima merece respeto y justicia. “¡Miserable! Rospigliosi vuelve a hacer lo que mejor sabe: terruquear para justificar la violencia del Gobierno”, escribió en X, antes Twitter.

El cineasta Joel Calero consideró que Rospigliosi busca legitimar la muerte mediante el “terruqueo”, la cual calificó como una práctica estigmatizadora y perjudicial.

Detenido

La semana pasada, el Poder Judicial ordenó la detención preliminar, por siete días, del suboficial Luis Magallanes, investigado por el supuesto delito de homicidio calificado contra el artista de 32 años.

La Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo, responsable de la investigación, continúa con las diligencias para esclarecer los hechos.

El juzgado también dispuso que otro suboficial, Omar Saavedra, debe asistir a todas las diligencias programadas por la Fiscalía o, de incurrir en faltas, se evaluará su conducta procesal para determinar una posible detención.

Temas Relacionados

Fernando Rospigliosiperu-politicaCongreso de la RepúblicaFuerza Popular

Más Noticias

JNJ inicia trámite para reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación tras una semana de la orden judicial

La magistrada María Teresa Cabrera firmó el decreto luego de que el Poder Judicial dejó sin efecto la suspensión de seis meses que dispuso contra la magistrada

JNJ inicia trámite para reponer

Universitario vs Ayacucho FC EN VIVO HOY: minuto a minuto por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El partido en el Nacional tuvo 10 minutos de retraso, ya que inicialmente el partido iba a arrancar a las 20:15 horas. Hay buen ambiente en el recinto deportivo. Sigue las incidencias del encuentro

Universitario vs Ayacucho FC EN

Gol de Martín Pérez Guedes con gran definición en Universitario vs Ayacucho FC por Liga 1 2025

La ‘U’ no tardó mucho en abrir la cuenta. Una estupenda individualidad del mediocentro argentino, dejando a un lado a Jonathan Bilbao, condujo a los suyos a la victoria parcial

Gol de Martín Pérez Guedes

Tragedia en Loreto: comunero muere tras ser atacado por una anaconda gigante en una zona cercana a la frontera con Ecuador

Los compañeros de la víctima intentaron auxiliarlo con palos y machetes, pero no pudieron liberar al hombre debido a la fuerza del reptil

Tragedia en Loreto: comunero muere

Allegado de ‘El Jorobado’ contribuyó al megaevento por cumpleaños de alcalde Ulises Villegas y obtuvo contratos con Comas

Una empresa relacionada con la red de ‘El Jorobado’ proveyó baños portátiles para el cumpleaños del alcalde de Comas. La municipalidad también firmó contratos con Edwin Johnny Díaz Vila, identificado como aportante a la campaña

Allegado de ‘El Jorobado’ contribuyó
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNJ inicia trámite para reponer

JNJ inicia trámite para reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación tras una semana de la orden judicial

Ollanta Humala confía que será liberado gracias a fallo a favor de Fuerza Popular: “Será jurídicamente imposible que el PJ mantenga nuestro caso”

Delia Espinoza en contra de fallo a favor de Keiko Fujimori y no descarta avocamiento indebido: “Magistrados del TC se equivocaron”

Abogado de Ollanta Humala no descarta usar fallo a favor de Keiko Fujimori en apelación: “La situación es exactamente la misma”

Nuevo ministro del Interior anuncia compra de 44 rochabuses y 56 tanquetas en medio de nueva ola de protestas

ENTRETENIMIENTO

Futuro esposo de Natalia Salas

Futuro esposo de Natalia Salas le promete apoyo total tras recaída: “Siempre juntos y de la mano ante todo”

Gianella Marquina comparte fuerte mensaje en medio de la ruptura de su madre con Jesús Barco: “Por culpa de la conducta del tuyo”

Jesús Barco tomó drástica decisión antes de que Melissa Klug anuncie su separación: “Para Dios no hay nada imposible”

Melanie Martínez arremete contra Christian Domínguez por su hija: “Ella no miente, él maquilla la situación para quedar bien”

Este es el top 10 de series en Netflix Perú para disfrutar acompañado

DEPORTES

Universitario vs Ayacucho FC EN

Universitario vs Ayacucho FC EN VIVO HOY: minuto a minuto por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Gol de Martín Pérez Guedes con gran definición en Universitario vs Ayacucho FC por Liga 1 2025

Golazo de Juan Lucumí dejando en el suelo a Williams Riveros a pura velocidad en Universitario vs Ayacucho FC por Liga 1 2025

La FPV retrocede y reprograma el debut de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley 2025/26 permitiendo desarrollo de la Noche Blanquiazul

Dónde ver Universitario vs Ayacucho FC HOY: canal tv online del duelo por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025