Perú

Hallan en Tacna los cuerpos de una familia chilena en avanzado estado de descomposición

Tres personas, incluyendo una niña de 5 años, fueron encontradas sin vida en un inmueble del distrito Gregorio Albarracín, mientras autoridades de Perú investigan las causas

Jordan Arce

Por Jordan Arce

Guardar
Familia chilena es hallada sin vida dentro de departamento en Tacna | Canal N

El hallazgo de los cuerpos de una familia chilena en estado de descomposición dentro de un departamento en el distrito Gregorio Albarracín, región Tacna, mantiene en vilo a ambas fronteras mientras las autoridades peruanas buscan esclarecer las circunstancias del hecho.

Según reportes de Canal N, los cadáveres, pertenecientes a un hombre, una mujer y una niña de cinco años, permanecen en la morgue central de la ciudad mientras se avanza en los exámenes forenses y la identificación completa de las víctimas.

El operativo inició cuando la propietaria del inmueble, alarmada por “olores fétidos” que provenían del interior del departamento 301, notificó a la Policía Nacional del Perú (PNP).

Uno de los fallecidos, Juan
Uno de los fallecidos, Juan Carlos Quispe, tenía antecedentes penales y una orden de captura en Chile, lo que añade complejidad al caso. (TACNA TV)

El mayor Josseth Rendón Salas, comisario del distrito, detalló a Radio Uno que los agentes debieron forzar el ingreso al no percibir señales de vida tras comprobar el cierre hermético del lugar. En el interior, los efectivos constataron la presencia de tres cuerpos: un adulto masculino, una mujer joven y una menor de 5 años de edad.

Canal N precisó que los cuerpos evidenciaban aproximadamente dos semanas de fallecidos, lo cual ha complicado el proceso de necropsia debido al avanzado estado de descomposición.

Especialistas forenses y peritos policiales aún trabajan en la determinación de las causas exactas de la muerte, aunque ya existen datos preliminares que apuntan a una muerte violenta.

El hallazgo de los cuerpos
El hallazgo de los cuerpos de una familia chilena en estado de descomposición en un departamento de Tacna conmociona a Perú y Chile.

El jefe de la región policial de Tacna informó, de acuerdo con Canal N, que uno de los cadáveres fue identificado como Juan Carlos Quispe, ciudadano chileno que registraba una orden de captura emitida en su país por delitos contra el patrimonio, además de antecedentes penales.

La colaboración con la policía chilena será clave para avanzar con la identificación. Canal N indicó que, tras la necropsia, el cuerpo de Quispe presentaba heridas punzo-cortantes en brazos, cuello y pecho.

Respecto a la menor, los exámenes forenses arrojaron un corte profundo en el cuello. Las diligencias sobre el cuerpo de la mujer adulta aún continuaban al cierre del último reporte, al igual que la confirmación oficial de su identidad y la de la niña.

Signos de violencia

Radio Uno recogió declaraciones del mayor Rendón Salas, quien señaló que, aunque existen signos de violencia observables en las habitaciones, la evaluación minuciosa recae en los médicos legistas, quienes dispondrán de la valoración definitiva sobre las lesiones.

Vecinos entrevistados por Canal N describieron a la familia como reservada, mencionando que la única persona vista en público con frecuencia era la mujer adulta, quien realizaba viajes habituales a Santiago de Chile por la enfermedad de su madre.

Durante las diligencias iniciales, no se observaron indicios claros de delito en el exterior del departamento, situación que obligó a los agentes a acceder por una ventana para confirmar lo sucedido.

Policía y peritos de Criminalística
Policía y peritos de Criminalística realizan diligencias en el lugar donde ocurrió el asesinato en Bellavista. Foto: RPP

La identidad de la mujer y la menor se encuentra en proceso de verificación, mientras familiares de ambas ya establecieron contacto con las autoridades en Tacna y se dirigirían en las siguientes horas a la morgue central para el procedimiento de reconocimiento oficial, según amplió Canal N.

Preguntado sobre las características de la escena, el mayor Rendón Salas detalló que se hallaron manchas de sangre en una de las habitaciones y que, pese a la avanzada descomposición, “los cuerpos muestran signos cadavéricos ya avanzados”.

Varias hipótesis

Las pesquisas exploran varias hipótesis, incluyendo la posibilidad de suicidio u homicidio, aunque ninguna ha sido confirmada de manera oficial hasta el momento.

Las autoridades peruanas, en coordinación estrecha con la policía chilena, mantienen abiertas varias líneas de investigación ante el carácter transnacional de los hechos y los antecedentes del varón fallecido.

El trabajo de la División de Criminalística de la PNP y del Ministerio Público resulta esencial para esclarecer un caso que ha generado inquietud en ambas naciones limítrofes.

Hasta el momento, las diligencias policiales permanecen en curso y no se han divulgado nuevos detalles sobre posibles motivaciones o contexto de las muertes, a la espera de los resultados finales de las pruebas forenses. Tanto la confirmación de identidades como una reconstrucción precisa de los hechos dependerán del avance de estas investigaciones conjuntas entre Perú y Chile.

Temas Relacionados

TacnaPNP Policía Nacional del PerúCrimen familiarperu-noticias

Más Noticias

Gol de Paolo Guerrero con certero remate en Alianza Lima vs Sport Huancayo por Liga 1 2025

El ‘Depredador’ le sacó provecho a un balón que quedó suelto tras un disparo en el travesaño de parte de Eryc Castillo, poniendo así el 1-0 para los ‘íntimos’

Gol de Paolo Guerrero con

Aixa Vigil inició una nueva etapa con San Martín con optimismo: “Si yo me fui de Alianza Lima fue para crecer”

La exjugadora ‘blanquiazul’ valoró su progreso en el club ‘santo’, pese a las dudas que tuvo al cambiar de equipo, y destacó el trabajo del técnico Guilherme Schmitz en la consolidación del plantel

Aixa Vigil inició una nueva

Precio del dólar en picada: Así cerró el tipo de cambio hoy 20 de octubre en Perú

Consulta el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia. Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos datos

Precio del dólar en picada:

Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Con los regresos de Guillermo Viscarra y Alessandro Burlamaqui, los ‘blanquimorados’ busca el triunfo de visita. Además, el encuentro marca el regreso de ‘Pipo’ Gorosito al banquillo visitante. Sigue las incidencias

Alianza Lima vs Sport Huancayo

Ibai Llanos anuncia su llegada a Perú en noviembre: “Por fin probaré el pan con chicharrón”

El streamer español sorprendió a sus seguidores peruanos con esta noticia. Además, pidió recomendaciones de qué lugares visitar

Ibai Llanos anuncia su llegada
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fernando Rospigliosi califica de ‘terruco’

Fernando Rospigliosi califica de ‘terruco’ a fallecido Eduardo Ruiz Sanz y pide liberar a suboficial Luis Magallanes

Congreso debatirá la confianza al primer gabinete de José Jerí: Pleno se realizará este miércoles 22 de octubre

“Se cae el caso”: exabogado de Fuerza Popular explica el efecto del fallo del TC en favor de Keiko Fujimori

TC anula caso Cócteles: Congresistas y políticos reaccionan a sentencia que libera de todo delito a Keiko Fujimori y Fuerza Popular

Sentencia del TC que anula el caso Cócteles la libera de acusaciones por lavado de activos y organización criminal

ENTRETENIMIENTO

Ibai Llanos anuncia su llegada

Ibai Llanos anuncia su llegada a Perú en noviembre: “Por fin probaré el pan con chicharrón”

‘Gemelos Paletazo’ revelan que denunciaron extorsión y la Policía les dio ‘precios’ para cuidarlos: “Nos ofrecían servicio”

Melissa Klug aclara comunicado de ruptura con Jesús Barco: “Lo siento”

Beto Ortiz confirma el fin de ‘El Valor de la Verdad’, tras cambios en Panamericana Televisión: “Se termina este año”

Natalia Salas agradece muestras de apoyo tras revelar que el cáncer regresó: “Piénsenme sana y feliz”

DEPORTES

Gol de Paolo Guerrero con

Gol de Paolo Guerrero con certero remate en Alianza Lima vs Sport Huancayo por Liga 1 2025

Aixa Vigil inició una nueva etapa con San Martín con optimismo: “Si yo me fui de Alianza Lima fue para crecer”

Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Huancayo HOY: partido por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

La desconcertante situación de Felipe Chávez tras su debut en la selección peruana: “No sabe qué planes tiene la FPF con él”