Perú

¿Vacancia exprés de Dina Boluarte podría acarrear sanciones políticas y penales contra el Congreso?

La destitución acelerada de la expresidenta abre el debate sobre posibles consecuencias. En diálogo con Infobae, expertos analizan el impacto de un eventual amparo y la polémica por la vulneración de garantías constitucionales

Camila Calderón

Por Camila Calderón

Guardar
FOTO DE ARCHIVO. El nuevo
FOTO DE ARCHIVO. El nuevo presidente de Perú, José Jerí, saluda el día de la ceremonia de juramentación, luego de que el Congreso votara para destituir a la expresidenta Dina Boluarte, en Lima, el 10 de octubre de 2025. REUTERS/Angela Ponce

El episodio de la vacancia presidencial de Dina Boluarte abrió un nuevo frente de debate jurídico y político en el Perú. El procedimiento acelerado, implementado por el Congreso de la República, generó cuestionamientos sobre el respeto a las garantías del debido proceso, la legitimidad de la medida y los posibles efectos legales futuros. Este panorama ha sumado incertidumbre a la escena nacional y plantea la posibilidad de que el tema se dirima en instancias judiciales.

En medio de la controversia, la defensa de la expresidenta—liderada por el abogado Joseph Campos—anunció ante Infobae que evalúan presentar una acción de amparo con el objetivo de revertir lo que considera un proceso viciado. El letrado aseguró que la destitución se ejecutó de manera “exprés”, con solo cincuenta y seis minutos para la defensa y en horarios poco accesibles al escrutinio público, condiciones que violaría el debido proceso y los estándares internacionales de protección de derechos fundamentales. Remarcó que “si está en peligro y en debate la permanencia de un presidente elegido en urnas, lo lógico era desarrollar públicamente (la sesión) y en una hora donde la población lo vea”.

¿Vacancia exprés de Dina Boluarte podría acarrear sanciones políticas y penales contra el Congreso?

En diálogo con este medio, el constitucionalista Christian Guzmán Napurí, docente de la EPG Continental, explicó que la acción de amparo es un mecanismo orientado a la reposición del derecho vulnerado y no necesariamente a la búsqueda de responsabilidades individuales. Consideró que el proceso fue regular, por lo que no habría argumentos suficientes para la presentación de una amparo.

Agregó que, incluso “en el supuesto negado que proceda, también es controvertido determinar responsabilidades del Pleno del Congreso, la Mesa Directiva y/o el Presidente del Congreso. Ello porque la decisión que han tomado es eminentemente política y tomada de manera correcta”. Guzmán Napurí destacó que, hasta la fecha, el proceso, aunque urgente y debatido, siguió los cauces del reglamento parlamentario y la Carta Magna, por lo que la ventana para que prospere tanto el amparo como posibles sanciones, sería reducida.

Dina Boluarte fue vacada por
Dina Boluarte fue vacada por el Congreso de la República bajo la figura de incapacidad moral permanente ante una crisis de inseguridad a nivel nacional | Foto cortesía: Associated Press

En contraste, el penalista Diego Arteaga, del estudio Arteaga & Asociados, sostuvo que “al margen de las opiniones sobre la gestión de Dina Boluarte”, no se respetó el derecho a la defensa, por lo que no se deben descartar eventuales efectos disciplinarios o hasta penales si se acredita una transgresión a la Constitución.

“Los congresistas podrían ser sancionados por inobservar las garantías de la Constitución Política, conforme lo regula en el artículo 23, inciso b, del Reglamento del Congreso. En ese entendido, podrían ser suspendidos o inhabilitados”, precisó y advirtió que la propia normativa interna del Congreso estipula la posibilidad de suspensión o inhabilitación si se verifica que los parlamentarios actuaron fuera de los límites constitucionales en la conducción de procesos de vacancia.

En el terreno penal, señaló que podría abrirse una investigación por el presunto delito de abuso de autoridad “al haber llevado un proceso de vacancia sin observar ni cumplir las garantías procesales que establece nuestra norma constitucional”. Aunque enfatizó que la naturaleza política de los procedimientos parlamentarios es un atenuante, consideró que la demostración de arbitrariedad o daño a derechos fundamentales podría activar la intervención de la justicia.

Temas Relacionados

Dina BoluarteJosé JeríCongreso de la Repúblicaperu-politica

Más Noticias

Amenazas y miedo en centro de salud de Chimbote: personal médico recibe mensajes extorsivos por presunta negligencia

Los trabajadores temen por su seguridad tras recibir mensajes violentos. La policía rastrea el origen de las comunicaciones y evalúa medidas de protección

Amenazas y miedo en centro

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘celestes’ están obligados a ganar en la altura para seguir en la pelea por los primeros lugares de ambas tablas. Yoshimar Yotún y Cristian Benavente son suplentes. Sigue las incidencias del encuentro

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso

Tercer recorrido de la procesión del Señor de los Milagros EN VIVO: ruta del anda del Cristo Moreno de hoy domingo 19 de octubre

Miles de devotos acompañan la procesión, que recibe homenajes y manifestaciones de fe por parte de instituciones públicas y del sector salud

Tercer recorrido de la procesión

Matan a cantante de salsa y bailarina en pleno quinceañero en el Callao: doble crimen enluta a “La Timbera Orquesta”

Johan Mora y Ariana Cañola fueron atacados a balazos por sujetos desconocidos en un local del asentamiento humano Francisco Bolognesi, en Sarita Colonia. La PNP no descarta que los asesinatos podrían estar vinculados a un caso de extorsión

Matan a cantante de salsa

Reo procesado por extorsión que fugó de penal en Piura compartía selfis en Facebook desde el interior de la cárcel

El reo, señalado como miembro de ‘Los Malditos de Talara’, evadió la custodia del penal de Piura mientras seguía un tratamiento psiquiátrico. Su caso había llamado la atención en 2018 por la publicación de fotos y actualizaciones en redes sociales

Reo procesado por extorsión que
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte evalúa amparo, ¿busca

Dina Boluarte evalúa amparo, ¿busca regresar a la Presidencia? Esto dijo su abogado

Policía confirma que agentes de la Dirincri participaron encubiertos en marcha donde manifestante murió por disparo

José Jerí responde por cuentas pornográficas que seguía en Instagram: “Supera las cosas, no vivas en el pasado”

Delia Espinoza acusa al exministro Juan José Santiváñez de hacerle daño a la Fiscalía con una campaña “de mala fe”

Fuerza Popular defiende su permanencia en la Mesa Directiva: “En el comunicado nos referíamos a que no asumiríamos el Ejecutivo”

ENTRETENIMIENTO

Natalia Salas revela que el

Natalia Salas revela que el cáncer regresó en una sus vértebras: “sé que voy a estar bien y voy a luchar siempre”

El homenaje de Tony Succar e Isabela Merced al Perú: así suena su emotiva versión de “Nada soy”

Cristorata le pidió a Agus Padilla ser su novia, tras perder en el Stream Fighters 4

Beto Ortiz confirma el fin de ‘El Valor de la Verdad’, tras cambios en Panamericana Televisión: “Se termina este año”

Víctor Acurio, su experiencia con Pancho Lombardi en ‘El Corazón del Lobo’ y el salto a la TV con ‘Luz de Luna’

DEPORTES

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Partidos de hoy, domingo 19 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

DT de Club Tigre elogia a Marco Rivas y esboza el plan en Liga Profesional Argentina: “Tiene mucho potencial”

Lima será sede de dos torneos Challenger en semanas consecutivas: ATP oficializó a la capital peruana en reemplazo de Guayaquil

Rosa García se quebró al ser incorporada al Salón de la Fama y recordó a Lucha Fuentes: “Gracias a ella, hoy estoy aquí”