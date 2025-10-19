Lluvia primaveral sorprende a Lima y Callao: Senamhi precisa si se volverá a repetir

Primavera arrancará en Lima con lluvias. (Foto: Andina)

Lima y Callao registraron la madrugada de hoy, domingo 19 de octubre, una lluvia primaveral, fenómeno que sorprendió a los residentes de varios distritos de la ciudad, según reportó Asismet, página especializada en datos meteorológicos.

La precipitación ligera se presentó en sectores como Rímac, El Agustino, Bellavista, Cercado de Lima, Breña, Jesús María y Lince, diferentes jurisdicciones de la capital y el primer puerto, que amanecieron con calles húmedas.

La información publicada en la cuenta oficial de ASISMET especificó: “02:00 AM Lluvia ligera y breve en algunos distritos de Lima Metropolitana y el Callao”, acompañando el aviso con una imagen del satélite GOES-19 captada con infrarrojo a la 01:50 del 19 de octubre.

Las imágenes satelitales confirmaron la presencia de nubes con desarrollo significativo. (Asismet)

Esta situación generó conversación entre vecinos y usuarios de redes sociales, usualmente poco acostumbrados a lluvias en la costa central durante octubre, mes en el que transcurre la primavera.

Las imágenes satelitales confirmaron la presencia de nubes con desarrollo significativo sobre la región urbana durante las primeras horas de la madrugada.

Pronóstico del tiempo

Las condiciones meteorológicas también fueron observadas por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), que emitió su pronóstico oficial para los días siguientes en Lima y Callao.

El equinoccio de primavera constituye un momento relevante tanto en la percepción climática. (Andina)

De acuerdo con el boletín publicado por Senamhi, este domingo el clima en Lima Este se caracterizará por cielo nublado en la mañana, variando luego a nubes dispersas por la tarde, y temperaturas máximas estimadas en 23°C y mínimas en 14°C. Para Lima Oeste y Callao, prevé cielo cubierto en la mañana con tendencia a brillo solar hacia el mediodía y nuevamente nubes en la tarde, oscilando entre 20°C y 16°C.

Durante el lunes 20 la proyección oficial para Lima Este prevé nuevamente cielo nublado parcial desde la madrugada hasta la tarde, alcanzando temperaturas máximas de 22°C y mínimas de 13°C.

El martes 21 se espera una situación similar con incremento de nubes dispersas y temperaturas que oscilarán entre 24°C y 14°C. La información de Senamhi indica una tendencia general hacia condiciones estables y sin lluvias relevantes en el corto plazo.

Lima amaneció inundada luego de 12 horas de llovizna. (Foto: Andina)

En el caso de Lima Oeste y Callao, el miércoles 22 el pronóstico señala cielo cubierto al inicio del día y progresivamente mayor brillo solar hacia el mediodía, con temperaturas máximas de 19°C y mínimas de 16°C.

Estas evaluaciones muestran que las lluvias como la registrada este domingo constituyen episodios atípicos para la estación, tal como resaltan los avisos técnicos de Asimet y el pronóstico detallado del Senamhi.

La vigilancia sobre el comportamiento meteorológico en la capital continuará, con monitoreos periódicos de las condiciones atmosféricas en las próximas jornadas.

Clima: las temperaturas que predominarán este 25 de julio en Lima| Andina

De acuerdo con Asismet, la lluvia reciente impactó los distritos de Rímac, El Agustino, Cercado de Lima, Breña, Jesús María y Lince, evidenciando una distribución focalizada, mientras que en el resto de la ciudad y el puerto no se reportaron mayores incidencias.

Esta información se aporta como parte de la labor continua de Asismet y Senamhi en la recopilación y difusión de datos exactos acerca del tiempo en la región costera central.

Las recomendaciones y observaciones oficiales del Senamhi serán actualizadas conforme cambien las condiciones meteorológicas en los siguientes días. Mientras tanto, los ciudadanos y autoridades continúan atentos a los comunicados de ambas instituciones para organizar sus actividades cotidianas en la capital y el Callao ante cualquier eventualidad climática.