Fiscal denuncia ser víctima de extorsión: Criminales le exigen apartarse de caso contra “Los Chukys de Juan Pablo II”

Margarita Haro Pinto, fiscal provincial penal titular de San Juan de Lurigancho, denunció públicamente ser víctima de extorsión debido a su labor en la investigación contra la banda criminal “Los Chukys de Juan Pablo II”. La representante del Ministerio Público indicó que los criminales enviaron amenazas directas a su teléfono celular y le exigen que se aparte del caso o atentarán contra su vida y la de su familia.

Según la declaración pública hecha por la fiscal, el 17 de octubre fue contactada por integrantes de la organización criminal “Los Pepes”, liderada por “El Colocho”, quienes exigieron que abandonara la investigación.

“Dicha persona (’El Colocho’) me amenaza de atentar contra mi integridad si yo no me retiro del cargo de fiscal provincial de San Juan de Lurigancho y, en específicamente, me aparte del caso Los Chukys, que he seguido contra Patricio Urbano Lara, Eynar Lara Quiñones, Francisco Lara Narváez, Giovanna Lara Quiñones, Sabrina Álvarez Ríos y Vita Lara Narváez”, indicó la representante del Ministerio Público

La investigación dirigida por Haro Pinto desde el Primer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Juan de Lurigancho abarca delitos de extorsión agravada, tenencia ilegal de armas, municiones y explosivos, así como pertenencia a banda criminal.

Comunicado del Ministerio Público. | Canal N

‘Los Chukys’ en prisión preventiva

Durante las diligencias, la fiscalía consiguió la detención preliminar y el allanamiento de seis viviendas, lo que derivó en la captura de siete personas. El Poder Judicial declaró fundada la solicitud de prisión preventiva por 18 meses para los presuntos integrantes de “Los Chukys de Juan Pablo II”, medida que sigue vigente.

“El Ministerio Público rechaza en todo sentido cualquier interferencia (...). En tal sentido, denuncio públicamente, a todos, de que de sucederme cualquier situación o cualquier atentado contra mi persona o mi familia, denuncio directamente a los procesados de este caso 12852024, que ya he mencionado y he indicado sus nombres completos”, finalizó la fiscal en un video difundido públicamente.

¿Quiénes son ‘Los Chukys de Juan Pablo II’?

El 26 de marzo de este año, la Policía Nacional del Perú (PNP) realizó un megaoperativo que terminó con la captura de los integrantes de esta organización criminal compuesta por una familia que estaría detrás de extorsiones a empresarios, transportistas y colegios particulares. De acuerdo con las autoridades, cada integrante tenía un rol específico para amedrentar a las víctimas y obligarlas a pagar cupos a cambio de“seguridad”.

Cae clan familiar involucrada en extorsiones en SJL| Latina Noticias

El general PNP Zenón Loayza, de la Dirección de Investigación Criminal, señaló que se han recibido múltiples denuncias contra los detenidos, todas con un mismo modus operandi.

“Las investigaciones han permitido identificar diversas víctimas, entre ellas comercios e instituciones educativas, como un colegio de nivel inicial, a quienes se les exigía el pago periódico de una suma de dinero mediante cuentas bancarias proporcionadas por los extorsionadores”, declaró el general a Latina Noticias.

Según las investigaciones preliminares, las exigencias económicas de este clan superaban los 10 mil soles como primera cuota. A cambio, prometían que ninguna otra banda los extorsionaría y que les brindarían “seguridad”.

Según las investigaciones, los integrantes de la banda criminal serían:

Patricio Kevy Urbano Lara (26), conocido también como ‘Patricio’ o ‘Patricio Lara’.

Lugarteniente: Eynar Ricardo Lara Quiñones, conocido como ‘Pelao’.

Colaboradores:

Sabrina Stefanie Alvarez Ríos , conocida también como ‘Sabrina’.

Francisco Luis Lara Narvaes , conocido como ‘Bigote’

Nataly Sofia Lara Rosales , conocido como ‘Nataly’.

Yovana Lara Quiñones, conocida como ‘Yovana’.