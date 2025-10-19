Perú

Continúan las fugas de los penales: Procesado por extorsión escapa de cárcel de Piura e INPE remueve al director

Un reo acusado de extorsión se dio a la fuga del centro penitenciario de Piura y provocó el inmediato relevo de los máximos responsables del recinto según comunicaron las autoridades de justicia

Carlos Espinoza

Por Carlos Espinoza

El INPE ordenó la remoción inmediata del director y subdirector del Penal de Piura por la fuga de un interno. | Canal N

Un interno procesado por extorsión escapó del principal penal de Piura, lo que detonó la remoción inmediata del director y subdirector de la cárcel, en un nuevo episodio que agrava la crisis de seguridad en los establecimientos penitenciarios del país.

Nueva fuga en el penal de Piura

El domingo 19 de octubre de 2025, Krisman Nizama Ponce, de 31 años y procesado por el delito de extorsión, fue reportado como ausente en el área del tópico del Establecimiento Penitenciario de Piura, donde se hallaba bajo tratamiento psiquiátrico. El aviso oficial del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) indicó que personal de seguridad detectó su ausencia a las 06:30 a. m., al efectuar la revisión habitual.

De inmediato, las autoridades activaron los protocolos de seguridad y desplegaron una búsqueda exhaustiva en todo el interior del penal así como en las zonas aledañas. El INPE comunicó que se notificó a la Policía Nacional del Perú y al Ministerio Público, que asumieron el caso para impulsar la recaptura del interno y abrir las investigaciones pertinentes.

La remoción del director y subdirector del penal se decidió como medida inmediata, mientras la Oficina de Asuntos Internos se trasladó a Piura para conducir una indagación administrativa. El INPE expresó la intención de determinar las responsabilidades en la fuga y recalcó su posición sobre mantener el principio de autoridad junto con el orden y disciplina en el sistema penitenciario.

Procesado por extorsión escapa de carcel de Piura e INPE remueve al director - Andina

Escalada de incidentes y medidas recientes

El caso de Piura se suma a otra fuga y hechos graves en cárceles en los últimos días. El viernes 17 de octubre, un interno de nacionalidad venezolana logró evadir la custodia en el penal de Huaral, hecho que también provocó la destitución inmediata del director del centro de reclusión. Según fuentes oficiales, la reacción rápida de las autoridades ante estos episodios busca responder a la presión social y la demanda de mayor seguridad y control en las prisiones.

En paralelo, surge preocupación por la seguridad de los propios funcionarios penitenciarios. En el penal de Chincha, el director recibió amenazas a través de videos enviados a su teléfono móvil, presuntamente para evitar el traslado de un recluso conocido como “Cabezon Pier”. Estos hechos reflejan un escenario en el que las mafias carcelarias extienden su influencia y desafían la capacidad de control por parte del Estado.

Penal de Huaral

Acciones institucionales y desafíos en el sistema penitenciario

El Instituto Nacional Penitenciario enfrenta cuestionamientos sobre la eficiencia de los protocolos de seguridad y la integridad del personal bajo su administración. La rapidez demostrada en la remoción de los funcionarios, junto con la activación de investigaciones penales y administrativas, denota el interés de la institución en sancionar posibles omisiones o complicidades.

El INPE indica que el compromiso de la institución se mantiene inalterable frente a los retos, e insisten en que seguirán implementando acciones disciplinarias y correctivas donde se detecten falencias o hechos delictivos dentro de los establecimientos.

Hasta el momento, las fuerzas policiales se mantienen en la búsqueda de Krisman Nizama Ponce y no se han dado informes sobre su paradero, mientras los procesos internos siguen en curso en espera de identificar a los responsables directos de la fuga y adoptar posibles sanciones adicionales.

La situación actual evidencia la magnitud del desafío que supone mantener la seguridad en los centros penitenciarios, un asunto de creciente preocupación para las autoridades nacionales y regionales.

Temas Relacionados

INPEPenal de Piuraperu-noticias

