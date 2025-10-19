Perú

Celebración de cumpleaños en cevichería termina en tragedia: tiroteo deja dos muertos

Un ataque armado sorprendió a un grupo de jóvenes durante una fiesta, cobrando la vida de dos asistentes y generando conmoción en la frontera norte peruana

Carlos Espinoza

Por Carlos Espinoza

Guardar

Una reunión por un cumpleaños en una cevichería de Zarumilla, Tumbes, terminó con dos jóvenes asesinados a balazos en un ataque perpetrado por sicarios. El hecho ha puesto nuevamente en evidencia la violencia vinculada al sicariato en la frontera norte de Perú, zona donde las organizaciones criminales mantienen disputas por el control de actividades ilícitas.

Ataque durante una celebración familiar

El sábado, un grupo de amigos se congregó en un restaurante del distrito de Zarumilla para festejar el cumpleaños de Carlos Madrid Peña. Durante la celebración, dos sujetos a bordo de una motocicleta irrumpieron frente al local y dispararon contra Madrid Peña y Jordan Krey Pizarro, quienes quedaron gravemente heridos. Testigos describieron escenas de pánico y confusión entre los comensales. Ambos jóvenes fueron trasladados a la posta médica de Zarumilla, pero los médicos solo constataron su fallecimiento.

Celebración de cumpleaños en cevichería
Celebración de cumpleaños en cevichería termina en tragedia: tiroteo deja dos muertos - Latina Noticias

Investigación policial y posibles móviles

La División de Investigación Criminal (Divincri) de Tumbes inició las diligencias en el lugar del crimen. Según el coronel Julio Garcés Solano, jefe de esta dependencia, las imágenes obtenidas de cámaras de seguridad mostraron la llegada de los agresores en una motocicleta, manejada en distintas oportunidades por distintas personas.

El oficial explicó a Latina Noticias que “la víctima estaba celebrando su onomástico. El hecho ocurrió afuera del restaurante, y las cámaras muestran una motocicleta utilizada por diferentes individuos en distintos momentos”. La policía ha entrevistado a la madre de Madrid Peña, quien indicó que él y su familia habían acudido al restaurante tras recibir una llamada telefónica de un amigo invitándolo a la celebración.

División de Investigación Criminal (Divincri),
División de Investigación Criminal (Divincri), Julio Garcés Sola- Latina Noticias

Uso de redes sociales para ubicar a las víctimas

Según datos recabados por los investigadores, los sicarios habrían localizado a sus objetivos tras observar una transmisión en vivo que realizaban por redes sociales desde el lugar de la celebración. Este factor habría facilitado que los agresores identificaran el sitio exacto y el momento oportuno para concretar el ataque.

Antecedentes y contexto criminal

El jefe de la Divincri Tumbes confirmó que Carlos Madrid Peña tenía antecedentes por tenencia ilegal de armas y presuntos vínculos con el sicariato. “Esa víctima ha sido detenida ya varias oportunidades, pero estaba en libertad por tenencia ilegal de armas y también por vinculaciones con actos de sicariato”, señaló el coronel Garcés Solano.

Las primeras líneas de investigación apuntan a un posible ajuste de cuentas entre bandas rivales. Las autoridades consideran que el caso estaría relacionado con la organización criminal conocida como Los Bolongos, dedicada al control de contrabando y narcotráfico en la frontera con EcuadorLas disputas territoriales y la pugna por las rutas ilegales en el norte del país han incrementado la frecuencia de ataques violentos en la región fronteriza.

En el transcurso de 2025, el sicariato ha mantenido niveles preocupantes en diversas regiones de Perú, en especial en zonas fronterizas como Tumbes y regiones costeras del norte. Las autoridades reconocen un aumento en el uso de armas de fuego y motocicletas en la comisión de homicidios por encargo, fenómeno asociado al crecimiento de organizaciones criminales locales y transnacionales.

Temas Relacionados

TumbesZarumillaSicariatoperu-noticias

Más Noticias

Francisco Hervás le concede la capitanía de Universitario a Mirian Patiño en la Liga Peruana de Vóley 2025/26

El entrenador de las ‘pumas’ explicó que la decisión de la elección fue personal, aunque se apoyó en un “pequeño sociograma” implicando las opiniones de cada una de las deportistas del nuevo plantel

Francisco Hervás le concede la

Facundo Callejo, indignado por falsas acusaciones que involucran su profesionalismo con Cusco FC: “Es grave, en la interna duele”

El goleador en solitario de la Liga 1 2025 ha sido testigo de cómo han empleado su nombre para realizar difamaciones, a partir de un par de lesiones que han mermado su estado físico

Facundo Callejo, indignado por falsas

A qué hora juega Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso HOY: partido en Cusco por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los protagonistas llegan con actualidades distintas. Autuori empleará una oncena de peso a pesar de la complicación de la altura. Bustos se aferra a su goleador histórico Erustes

A qué hora juega Sporting

Holcim roza el límite de su capacidad instalada y evalúa ampliaciones en Perú tras crecimiento a triple dígito en 2025

La saturación en su capacidad productiva obliga a la concretera suiza a revisar su estrategia, luego de reportar un volumen de negocios anual de US$200 millones con la absorción de tres empresas locales

Holcim roza el límite de

Fiscal denuncia ser víctima de extorsión: Criminales le exigen apartarse de caso contra “Los Chukys de Juan Pablo II”

La fiscal Margarita Haro indicó que la organización conocida como ‘Los Pepes’, liderada por el criminal identificado como ‘Colocho’, están detrás de las amenazas contra su vida y su familia

Fiscal denuncia ser víctima de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Jorge Montoya usa el asesinato

Jorge Montoya usa el asesinato del suboficial Soncco para defender a la PNP y le recuerdan que un expolicía fue condenado por esa muerte

7 de cada 10 peruanos desconoce el día y el horario de las próximas Elecciones 2026: 71 % reconoce que no está informado

Gobierno de José Jerí prioriza combatir la inseguridad y deja pendiente debate sobre posible salida de la Corte IDH

Ministerio Público involucra en una investigación al Presidente José Jerí por tráfico de influencias

El juicio contra Pedro Castillo entra en su recta final: La próxima semana inician los alegatos finales

ENTRETENIMIENTO

Jessica Newton lamenta la derrota

Jessica Newton lamenta la derrota de Flavia López en Miss Grand International: “Me hubiese encantado escuchar Perú”

Laura Spoya descarta que cancelación de su evento se deba a poca venta de entradas: “No tiene nada que ver”

Magaly Medina condena a Tatiana Astengo por insulto viral a policía en Marcha Nacional: “No hay justificación para ese nivel de odio”

Magaly Medina cuestiona a Laura Spoya y Mario Irivarren por cancelación de ‘La Profecía’: “Remataban las entradas al 50%”

Víctor Acurio, su experiencia con Pancho Lombardi en ‘El corazón del Lobo’ y el salto a la TV con ‘Luz de Luna’

DEPORTES

Francisco Hervás le concede la

Francisco Hervás le concede la capitanía de Universitario a Mirian Patiño en la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Facundo Callejo, indignado por falsas acusaciones que involucran su profesionalismo con Cusco FC: “Es grave, en la interna duele”

A qué hora juega Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso HOY: partido en Cusco por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

¿Ricardo Gareca vuelve a Perú en 2026? La inesperada revelación de Giancarlo Granda sobre el futuro del ‘Tigre’

Partidos de hoy, domingo 19 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo