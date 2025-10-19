Una reunión por un cumpleaños en una cevichería de Zarumilla, Tumbes, terminó con dos jóvenes asesinados a balazos en un ataque perpetrado por sicarios. El hecho ha puesto nuevamente en evidencia la violencia vinculada al sicariato en la frontera norte de Perú, zona donde las organizaciones criminales mantienen disputas por el control de actividades ilícitas.

Ataque durante una celebración familiar

El sábado, un grupo de amigos se congregó en un restaurante del distrito de Zarumilla para festejar el cumpleaños de Carlos Madrid Peña. Durante la celebración, dos sujetos a bordo de una motocicleta irrumpieron frente al local y dispararon contra Madrid Peña y Jordan Krey Pizarro, quienes quedaron gravemente heridos. Testigos describieron escenas de pánico y confusión entre los comensales. Ambos jóvenes fueron trasladados a la posta médica de Zarumilla, pero los médicos solo constataron su fallecimiento.

Celebración de cumpleaños en cevichería termina en tragedia: tiroteo deja dos muertos - Latina Noticias

Investigación policial y posibles móviles

La División de Investigación Criminal (Divincri) de Tumbes inició las diligencias en el lugar del crimen. Según el coronel Julio Garcés Solano, jefe de esta dependencia, las imágenes obtenidas de cámaras de seguridad mostraron la llegada de los agresores en una motocicleta, manejada en distintas oportunidades por distintas personas.

El oficial explicó a Latina Noticias que “la víctima estaba celebrando su onomástico. El hecho ocurrió afuera del restaurante, y las cámaras muestran una motocicleta utilizada por diferentes individuos en distintos momentos”. La policía ha entrevistado a la madre de Madrid Peña, quien indicó que él y su familia habían acudido al restaurante tras recibir una llamada telefónica de un amigo invitándolo a la celebración.

División de Investigación Criminal (Divincri), Julio Garcés Sola- Latina Noticias

Uso de redes sociales para ubicar a las víctimas

Según datos recabados por los investigadores, los sicarios habrían localizado a sus objetivos tras observar una transmisión en vivo que realizaban por redes sociales desde el lugar de la celebración. Este factor habría facilitado que los agresores identificaran el sitio exacto y el momento oportuno para concretar el ataque.

Antecedentes y contexto criminal

El jefe de la Divincri Tumbes confirmó que Carlos Madrid Peña tenía antecedentes por tenencia ilegal de armas y presuntos vínculos con el sicariato. “Esa víctima ha sido detenida ya varias oportunidades, pero estaba en libertad por tenencia ilegal de armas y también por vinculaciones con actos de sicariato”, señaló el coronel Garcés Solano.

Las primeras líneas de investigación apuntan a un posible ajuste de cuentas entre bandas rivales. Las autoridades consideran que el caso estaría relacionado con la organización criminal conocida como Los Bolongos, dedicada al control de contrabando y narcotráfico en la frontera con Ecuador. Las disputas territoriales y la pugna por las rutas ilegales en el norte del país han incrementado la frecuencia de ataques violentos en la región fronteriza.

En el transcurso de 2025, el sicariato ha mantenido niveles preocupantes en diversas regiones de Perú, en especial en zonas fronterizas como Tumbes y regiones costeras del norte. Las autoridades reconocen un aumento en el uso de armas de fuego y motocicletas en la comisión de homicidios por encargo, fenómeno asociado al crecimiento de organizaciones criminales locales y transnacionales.