Niña herida en la Marcha Nacional continúa con secuelas por impacto de bomba lacrimógena

Madre de menor reportada como herida continúa con malestares| Latina

La Marcha Nacional desarrollada el pasado 15 de octubre en el centro de Lima dejó un saldo de un fallecido, más de 100 heridos; entre ellas el caso de una niña de once años que permanece con lesiones. Latina Noticias reportó que la menor acompañaba a su madre, Nila, para vender frutas en la intersección de las avenidas Abancay y Ucayali cuando resultó afectada por el impacto directo de una bomba lacrimógena.

Este artefacto le cayó en el tórax, seguido de una caída que generó un traumatismo en la cabeza. En medio de la confusión en la zona de protesta, Nila sostuvo que intentó cruzar la zona controlada junto a su hija y otros niños.

Un grupo de agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) permitió el paso de los menores, aunque una parte del dispositivo policial bloqueó el trayecto. Fue en ese contexto donde la bomba lacrimógena impactó en el pecho de la niña.

“La bomba de mi hija le cae así al pecho y mi hija se cayó al piso, haciéndose el daño de la cabeza. Todo el golpe al cráneo. Yo buscaba a mi hija, no la encontraba. Ya la encontré en el hospital de Policía”, señaló la progenitora al citado medio.

Niña de 11 años continúa con secuelas luego de ser impactada con bomba lacrimógena en Marcha Nacional | Latina Noticias

Continúa con secuelas

La niña recibió atención inicial en el Hospital de la Policía, donde los médicos confirmaron que había superado las lesiones inmediatas y la dieron de alta. Sin embargo, la madre explicó que el caso no se había registrado oficialmente en los reportes de la Defensoría del Pueblo.

Tras la difusión de la situación, el ministro de Salud, Luis Quiroz, indicó que el Seguro Integral de Salud (SIS) asumiría la cobertura de los gastos médicos y garantizó una atención gratuita para todos los afectados en la jornada.

“La atención a todos los pacientes las está asumiendo el Seguro Integral de Salud de manera absolutamente gratuita. Y no solamente nos estamos limitando a la atención de los pacientes, sino también de este caso de esta niña”, aseguró Quiroz.

Enfrentamientos entre la PNP y manifestantes en los exteriores del Congreso.

Pese a los anuncios oficiales, la madre manifestó que hasta el momento no ha recibido llamadas ni seguimiento de parte de las autoridades sanitarias ni del SIS sobre el estado real de salud de su hija.

Asimismo, la familia regresó al hospital debido a los persistentes vómitos y el dolor intenso que mantienen a la menor en cama, sin poder reincorporarse a las actividades escolares. El malestar es constante, y la madre declaró que la niña no logra retener alimentos.

“Ayer en su primera comida igual llegó a vomitar. En el segundo, igual llevó a vomitar. El tercero igual. Y hoy día, al estar esperando más, hoy día fue más fuerza el vómito”, agregó.

Manifestantes en la marcha de hoy 15 de octubre

Además de los síntomas gastrointestinales, la adolescente sufre dolor de cabeza sostenido y limitaciones físicas originadas tras el impacto sufrido la noche de la movilización. Por ello, volvió a ser sometida a exámenes médicos y tomografías en el Hospital de la Policía para determinar de manera precisa las causas del malestar persistente.