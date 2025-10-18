Ministros del gobierno de José Jerí visitan comisarías limeñas luego de que el presidente interino reconozca la labor de la PNP

Ministros de Estado recorren diversas comisarías de Lima para supervisar instalaciones, conocer las necesidades del personal policial y fortalecer la coordinación intersectorial en favor de la seguridad ciudadana. Foto: Composición Infobae Perú

Los ministros de Estado realizaron el viernes 17 de octubre visitas simultáneas y sorpresivas a diversas comisarías en Lima, con el objetivo de fortalecer y respaldar a la Policía Nacional del Perú (PNP). Estas acciones se llevaron a cabo días después de la Marcha Nacional, que dejó más de 100 heridos y un fallecido debido a los enfrentamientos registrados entre policías y manifestantes.

Las visitas nocturnas, difundidas por los ministerios mediante sus cuentas en X bajo el lema “Unidos por la Seguridad”, buscaron conocer directamente las condiciones y necesidades de las dependencias policiales de la capital, según indicó la Presidencia.

La supervisión se limitó a Lima, ciudad donde próximamente se implementará un estado de emergencia, aunque los delitos cometidos por sicarios y extorsionadores continúan en distintas regiones del país, impactando a transportistas y comerciantes y manteniendo la preocupación social y de las autoridades.

Ministros revisan condiciones de trabajo de la Policía Nacional en Lima

El ministro de Educación, Jorge Figueroa, asistió a la comisaría de La Victoria para inspeccionar las instalaciones. De acuerdo con el Ministerio de Educación, la visita permitió identificar aspectos críticos en infraestructura y recursos, aunque el titular declinó hacer declaraciones. El ministerio explicó que el objetivo de estas inspecciones es comprender las necesidades operativas de la policía y su preparación para afrontar emergencias y delitos en la capital.

Posteriormente, el canciller Hugo de Zela acudió a la Comisaría de Petit Thouars, donde fue recibido por el comandante PNP Ricardo Alfredo Vargas Rodríguez. Según la Cancillería, la finalidad fue detectar requerimientos de personal tanto en equipamiento como en infraestructura y evaluar potenciales mejoras para el desarrollo de sus funciones.

El ministro de Salud, Luis Quiroz, realizó una revisión en la comisaría de San Juan de Miraflores como parte de los esfuerzos para fortalecer la labor policial. La cartera precisó que esta visita se enmarca dentro del plan del Ejecutivo destinado a analizar las condiciones de funcionamiento de las comisarías y garantizar que los efectivos cuenten con condiciones adecuadas para cumplir su labor.

Ministras inspeccionan comisarías del Cercado de Lima

Las ministras de Desarrollo e Inclusión Social, Lesly Shicua, y de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, realizaron evaluaciones en comisarías del Cercado de Lima, distrito duramente afectado por la marcha del 15 de octubre. En esa zona se registraron decenas de heridos, la muerte de Eduardo Ruiz Sanz y la detención de manifestantes, incluyendo estudiantes universitarios.

“La ministra Lesly Shicua efectúa una visita inopinada a la Comisaría PNP de Alfonso Ugarte, en el Cercado de Lima, supervisando, por encargo del presidente José Jerí, sus instalaciones y constatando si cuenta con el soporte necesario para brindar atención a los ciudadanos”, informó Midis en su cuenta oficial.

La inspección se enmarca en el programa Midis Foncodes, que destinará más de S/ 14 millones para mantenimiento, acondicionamiento, equipamiento y modernización tecnológica de 20 comisarías de Lima Metropolitana y Callao, incluyendo mejoras en áreas administrativas, de atención al público y sistemas de comunicación para fortalecer la respuesta ante emergencias y la prevención del delito, según la cartera de Desarrollo e Inclusión Social.

Denisse Miralles visitó la Comisaría de Familia Lima “Bertha Gonzáles Posada Eyzaguirre” como parte de un operativo conjunto del gabinete ministerial. Desde el Ministerio de Economía y Finanzas se señaló que la finalidad fue obtener información sobre la operatividad de la dependencia y detectar áreas susceptibles de mejora a través de políticas públicas o asignaciones presupuestales.

La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera, visitó la Comisaría de Barranco en el marco de la política de puertas abiertas del presidente de la República. Durante la inspección, coordinó con la alcaldesa del distrito y los comisarios locales medidas para reforzar la seguridad turística y reafirmó el respaldo del Gobierno a la labor de la Policia en la protección de la ciudadanía.

Ministro del Interior supervisa comisaría de Puente Piedra

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, acudió a la comisaría de Puente Piedra para evaluar infraestructura, operatividad y necesidades de mejora en la dependencia. Mininter remarcó que la visita integra un plan orientado a reforzar las capacidades de la PNP en respuesta al aumento de crímenes que afectan tanto a comerciantes como a transportistas y ciudadanos en distintas zonas del país.

“¡Mininter respalda labor de la Policía en comisaría de Puente Piedra!”, publicó la entidad en X.

Tiburcio, junto al premier Ernesto Álvarez y el presidente José Jerí, enfrenta una denuncia constitucional presentada por la congresista Sigrid Bazán del Bloque Democrático Popular, a raíz de la muerte de Eduardo Ruiz Sanz durante las protestas. Esta situación se desarrolla mientras el Ejecutivo sostiene que prosiguen las acciones para reforzar la seguridad ciudadana y atender las necesidades del personal policial.

Premier Ernesto Álvarez visita comisaría del Rímac

En el marco de un operativo simultáneo, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, se presentó en la comisaría del Rímac, donde recogió demandas y requerimientos del personal policial. La Presidencia del Consejo de Ministros aclaró que esta acción busca fortalecer las condiciones en que trabajan los efectivos y mejorar la seguridad ciudadana en Lima.

Durante su visita, Álvarez subrayó que el Gobierno sostiene una política de puertas abiertas para autoridades, gremios y sociedad civil, promoviendo el diálogo y atendiendo necesidades de las comisarías. Esta iniciativa complementa las recientes inspecciones encabezadas por diversos ministros en otras dependencias de la capital, buscando garantizar que la labor policial cuente con el soporte necesario para afrontar los desafíos actuales.

El ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes, visitó la Comisaría de La Pascana en Comas, mientras que el ministro de Desarrollo Agrario y Riego recorrió la comisaría de Villa María del Triunfo, para identificar necesidades del personal y fortalecer la coordinación intersectorial en seguridad ciudadana.

Usuarios en redes sociales han señalado que el despliegue de visitas ministeriales a comisarías podría percibirse como un “lavado de cara” a la Policía Nacional del Perú, en medio del incremento de la violencia en distintas regiones del país y de casos recientes que han puesto en tela de juicio la actuación de la institución.