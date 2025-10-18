Magaly lamenta situación de la hija de Christian Domínguez y recomienda ayuda profesional: “No hay que castigar a los hijos con el silencio”

Magaly Medina recomienda ayuda profesional a la hija de Christian Domínguez. Video: Magaly TV La Firme

Magaly Medina, en su reciente programa de Magaly TV La Firme, expresó su pesar por el dolor que atraviesa la hija mayor de Christian Domínguez, Camila, quien ha utilizado sus redes sociales para compartir el impacto emocional que le ha causado la ausencia de su progenitor. Medina reflexionó sobre la importancia de que los padres presten atención a sus hijos adolescentes y recomendó buscar ayuda profesional cuando la comunicación familiar se ve afectada.

“Es triste ver a una jovencita desahogarse en redes sociales, buscando una especie de terapia en público”, señaló la presentadora, quien además hizo un llamado a Christian Domínguez para que dialogue con su hija y atienda sus inquietudes.

Durante la transmisión del 17 de octubre, Medina insistió en la importancia de no castigar a los hijos con el silencio, advirtiendo sobre las consecuencias emocionales de este tipo de distanciamiento. La conductora recomendó a los padres evitar que los problemas familiares se ventilen en redes sociales y subrayó la necesidad de mantener ciertos asuntos en el ámbito privado. Además, sugirió que, ante la dificultad de manejar la situación, lo más adecuado sería recurrir a un especialista en salud mental para acompañar a la adolescente en este proceso.

Lo que Camila Domínguez ha dicho previamente desde su primer live

Las declaraciones de Camila Domínguez en sus transmisiones en vivo han sido el eje central de la controversia. El 4 de octubre, la joven de 16 años reveló por primera vez, en su cuenta de TikTok, que llevaba cuatro meses sin contacto con su padre, una situación que, según su testimonio, se ha repetido desde su infancia. “No me llama, no tenemos comunicación, el que se alejó fue él”, afirmó la hija del cantante.

Magaly Medina se muestra apenada por la hija de Christian Domínguez y las confesiones que hace en TikTok. Video: Magaly TV La Firme

Camila atribuyó parte de este distanciamiento a la presencia de Karla Tarazona, actual pareja de Christian Domínguez y madre de uno de sus medios hermanos, señalando que los periodos de ausencia paterna coincidieron con la relación que tuvo su padre con Tarazona en el pasado. En sus intervenciones, la adolescente ha manifestado sentirse afectada por los comentarios y la exposición mediática de los problemas familiares.

Ha pedido que no involucren a su madre, Melanie Martínez, en la polémica y ha dejado claro que no mantiene una relación cercana ni con Karla Tarazona ni con Pamela Franco, otra expareja de su padre. “No tengo ninguna relación cercana con nadie, son las mamás de mis hermanos, nada más”, reiteró en varias ocasiones. En contraste, expresó aprecio por Isabel Acevedo, también expareja de Christian Domínguez, a quien agradeció el trato recibido: “Isabel, te quiero. Lo que haya pasado entre adultos es problema de adultos. El trato que me dio a mí fue muy bonito”, declaró en una de sus transmisiones.

El impacto emocional de la ausencia paterna ha sido un tema recurrente en los mensajes de Camila. En sus recientes lives, la joven rompió en llanto al afirmar que ya no quiere que su padre forme parte de su vida. “Ya no quiero cariño, ya no quiero atención, ya no quiero que él esté presente, no quiero que sea parte de mi vida ya”, expresó. Camila relató que, pese a haber pedido en numerosas ocasiones la presencia de su padre en eventos importantes, la respuesta siempre fue la misma: la ausencia. “No voy a suplicar más por un amor que no me quieren dar y por un padre que no quiere ser presente”, sentenció.

La adolescente también abordó el tema del “karma”, sugiriendo que su sufrimiento actual podría ser consecuencia de las acciones pasadas de su padre. “Supongo que este es el karma de todo lo que ustedes decían, que yo tenía que pagar por las cosas que hace mi papá”, comentó. A pesar de la decepción, Camila insistió en que su padre es el hombre que más ama en el mundo y que su madre siempre le inculcó ese sentimiento.

Hija de Christian Domínguez confiesa el dolor que siente tras años de bullying por las acciones de su padre: “Lo tenía en un pedestal”. Video: Magaly TV La Firme

Las críticas previas de Magaly Medina a Christian Domínguez

Antes de su reciente reflexión, Magaly Medina ya había abordado el caso en su programa tras los primeros lives de Camila Domínguez. En esas ocasiones, la conductora criticó abiertamente la actitud de Christian Domínguez, cuestionando su decisión de priorizar disculpas públicas a Karla Tarazona en lugar de a su hija. “¿Por qué mejor no le pides disculpas a esa criatura que está en pleno crecimiento?”, preguntó Medina, subrayando la importancia de que los padres asuman su responsabilidad afectiva y busquen una comunicación efectiva con sus hijos.

Medina desestimó el argumento del cantante, quien defendió su postura de mantener el conflicto en privado para proteger a su familia extensa. La presentadora insistió en que la prioridad debía ser la hija, quien había hecho públicas sus quejas sobre la relación con su padre. La conductora consideró que el testimonio de la joven revela una situación seria y que el silencio prolongado de un padre hacia su hija puede constituir una forma de violencia psicológica.

Hija de Christian Domínguez afirma que pidió a su padre presencia en su vida, pero ahora ya no quiere nada con él. Video: Magaly TV La Firme

En sus análisis, Medina también cuestionó la influencia de las parejas en la relación entre padres e hijos, señalando que los vínculos parentales y de pareja deben manejarse con madurez y no deben interferir en la comunicación con los hijos. La conductora recordó episodios relatados por Camila, como el distanciamiento que vivió cuando tenía seis años y la falta de apoyo emocional a lo largo de su vida. “Que esté presente emocionalmente, no lo ha estado nunca, desde que nací creo”, citó Medina, recogiendo las palabras de la adolescente.

Medina concluyó su intervención con una advertencia sobre las consecuencias del distanciamiento y la falta de diálogo en las relaciones familiares. La presentadora enfatizó que el aislamiento y la ausencia de comunicación pueden dejar huellas profundas, comparables a las de un daño físico, y llamó a la reflexión sobre la importancia de romper con estos patrones para evitar que se repitan en futuras generaciones.