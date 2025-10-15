Perú

Aníbal Torres relata reacción de Dina Boluarte cuando iba a ser destituida: “Los únicos ingresos que tengo son estos”

El exjefe de Gabinete relató cómo Dina Boluarte reaccionó al ser notificada de que dejaría el cargo de ministra en medio del proceso de vacancia contra Pedro Castillo

Por Luis Paucar

Guardar
Aníbal Torres relató que Dina
Aníbal Torres relató que Dina Boluarte reaccionó con desesperación al ser informada de que dejaría el cargo de ministra

El exprimer ministro Aníbal Torres volvió a relatar este miércoles un episodio relacionado con la vacada expresidenta Dina Boluarte, cuando aún integraba el gabinete de Pedro Castillo como ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

Durante una entrevista con el portal jurídico LP – Pasión por el Derecho, el exjefe de Gabinete recordó que Boluarte reaccionó con desesperación al enterarse de que sería retirada del cargo que ocupó hasta noviembre de 2022.

“El Congreso buscaba de forma constante vacar a Pedro Castillo, y Dina Boluarte colaboraba con ese objetivo. Ella mantenía vínculos con el Congreso. Si la removían, aceleraría el proceso de vacancia”, afirmó.

Narró que Castillo ya le había comunicado que debía dejar el cargo. “Ella se fue a mi oficina, irrumpió violentamente, lloró desesperadamente: ‘Pedro me ha dicho que me va a sacar, y usted sabe que yo los únicos ingresos que tengo son estos’”, relató.

Torres sostuvo que Boluarte mantenía
Torres sostuvo que Boluarte mantenía vínculos con el Congreso y que su salida podría haber acelerado la vacancia contra Pedro Castillo

Torres señaló que, ante esa escena en Palacio de Gobierno, optó por intervenir. “Al verla en esa situación, entonces yo le dije: ‘Espéreme un momentito’. Fui, hablé con el presidente y le expresé que al enemigo hay de tenerlo cerca en estas circunstancias, porque si en este momento lo sacas, en este momento se va a acelerar la vacancia en el Congreso”, explicó.

El ex premier ya había mencionado este hecho en 2023, durante una entrevista con el semanario Hildebrandt en sus trece, donde indicó que tanto él como Castillo sospechaban de la colaboración de Boluarte con la oposición. Incluso mencionó que algunos congresistas hablaban de reuniones con líderes del fujimorismo.

Críticas a Jerí

En otro pasaje de la entrevista, Torres también dirigió dardos al constitucionalista Ernesto Álvarez, designado como primer ministro del Gobierno de transición encabezado por José Jerí, en reemplazo de Boluarte.

Rechazó que el actual premier utilizara el término “terroristas” para referirse a los manifestantes de la llamada 'Generación Z’, quienes han salido a las calles para expresar su rechazo a las autoridades y a la creciente criminalidad.

Torres criticó al actual primer
Torres criticó al actual primer ministro por calificar de “terroristas” a manifestantes y defendió el derecho a la protesta

“Quienes se alinean con él ya demuestran qué clase de personas son. El derecho a la protesta está consagrado en la Constitución. ¿Cómo pueden llamar terroristas a quienes ejercen ese derecho? Este gobierno ha insistido en criminalizar a la población”, sostuvo.

Además, se refirió al intento de linchamiento contra el precandidato presidencial Philip Butters en Puno, tras sus declaraciones que criminalizaban las protestas de 2022 y 2023. Según Torres, ese hecho “contribuyó a la salida de Dina” de la Presidencia.

“Ahora que vaya el presidente interino a Puno, a ver cómo lo reciben”, sentenció. Torres enfrenta un proceso judicial junto a Castillo por su implicación en el fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. La Fiscalía ha solicitado una condena de 15 años de prisión en su contra.

Temas Relacionados

Aníbal TorresDina Boluarteperu-politicaPedro Castillo

Más Noticias

Fernando Velasco fue vacado como alcalde de Chorrillos por irregularidades, pero sucesor también es investigado: fue captado recibiendo S/ 5 mil

El teniente alcalde, Richard Cortez Melgarejo, quien deberá asumir el liderazgo del distrito fue captado en un video recibiendo fajos de billetes durante una reunión privada

Fernando Velasco fue vacado como

La preocupación de Roberto Mosquera por el posible descenso de Alianza Universidad: “Cuando uno toma un fierro caliente está en desventaja”

El entrenador, de 67 años, ha explicado que la compleja situación que atraviesa AUH comienza a pasar factura a todos. “Los números son fríos, todavía no alcanza”, expresó en rueda de prensa

La preocupación de Roberto Mosquera

Dolor abdominal: señales clave que pueden alertar sobre problemas en la vesícula o el páncreas

Un dolor intenso o persistente podría ser indicio de afecciones que requieren atención médica urgente

Dolor abdominal: señales clave que

Desde ahora, todos los alimentos con alto azúcar, sodio o grasa deberán mostrar octógonos aunque el envase sea pequeño

La medida elimina los vacíos legales que permitían a ciertos productos evadir las advertencias sanitarias y refuerza la transparencia en la información alimentaria para proteger la salud de los consumidores

Desde ahora, todos los alimentos

Perú suma nueve nominaciones en los World Travel Awards 2025 y busca consolidar su liderazgo en el turismo internacional

El país compite con potencias como Australia, Canadá y Nueva Zelanda por el máximo galardón al turismo de aventura. Promperú destaca la riqueza natural, la diversidad de paisajes y las experiencias extremas que lo posicionan entre los favoritos del mundo

Perú suma nueve nominaciones en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fernando Velasco fue vacado como

Fernando Velasco fue vacado como alcalde de Chorrillos por irregularidades, pero sucesor también es investigado: fue captado recibiendo S/ 5 mil

Corte Suprema aprueba pedir extradición de exasesor de María Agüero a España por el caso “mochasueldos”

Elecciones 2026: Esta es la lista actualizada de candidatos presidenciales a menos de 6 meses de los comicios generales

Carlos Malaver saluda designación de Vicente Tiburcio y pide continuar el trabajo que realizó: “Creo que he colaborado con un granito de arena”

¿Habrá estado de emergencia en todo Lima?: La respuesta del presidente José Jerí ante pedido desde el Congreso

ENTRETENIMIENTO

Will Smith peruano pasó por

Will Smith peruano pasó por casting de ‘Yo Soy’ y sorprendió al jurado al cantar ‘El príncipe del rap’ en español: “No sé inglés”

Victoria’s Secret Fashion Show 2025: a qué hora y dónde ver EN VIVO desde Perú el desfile al que asistirá Natalie Vértiz

Imitadora de Michael Jackson sorprende al jurado de ‘Yo Soy’ y los deja con la boca abierta

Silvia Cornejo y todos los escándalos que protagonizó con su pareja Jean Paul Gabuteau

‘El Flaco’ Granda cuenta por qué aceptó la oferta de ‘El Gran Chef Famosos’: “Escuché el sueldo del programa”

DEPORTES

Alianza Lima ficharía a dos

Alianza Lima ficharía a dos delanteros para el 2026: Hernán Barcos y Paolo Guerrero seguirán, pero tendrían este nuevo rol

La preocupación de Roberto Mosquera por el posible descenso de Alianza Universidad: “Cuando uno toma un fierro caliente está en desventaja”

“¿Alianza Lima necesita gastar por Luis Advíncula?”: la cruda explicación de Pedro García sobre el lateral de Boca Juniors

El debut de Diego Romero con Banfield en la Liga Profesional Argentina puede darse pronto por decisión de Pedro Troglio

Luis Advíncula se despidió de Sergio Romero de Boca Juniors con un afectuoso mensaje: “Lo mejor siempre para ti”