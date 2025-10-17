Perú

Qué es un Estado de Emergencia y cuáles fueron los resultados de esta medida que se aplicó contra la inseguridad

En el intento por frenar el avance delictivo en la capital peruana, el gobierno implementó un régimen de excepción restringiendo libertades básicas, sin cambios notorios en la seguridad pública

Carlos Espinoza

Por Carlos Espinoza

Guardar
Prórroga de estado de emergencia
Prórroga de estado de emergencia en solo ocho distritos de Lima y Callao: Independencia y Rímac piden ser incluidos| Andina

El Gobierno de Perú anunció la inminente declaración de un estado de emergencia en Lima Metropolitana con el objetivo de enfrentar el avance de la criminalidad y restaurar la tranquilidad ciudadana. El anuncio fue realizado por el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, quien explicó que la medida incluirá un conjunto de acciones concretas y coordinadas entre varios sectores del Estado.

Estado de emergencia: definición y fundamentos jurídicos

El estado de emergencia es un régimen de excepción otorgado por la Constitución Política de Perú. Este permite al Poder Ejecutivo asumir competencias extraordinarias para enfrentar situaciones que amenacen la estabilidad institucional o la seguridad ciudadana. Según el artículo 137 de la Carta Magna, el presidente de la República, en acuerdo con el Consejo de Ministros, puede decretar un estado de emergencia en todo o parte del territorio nacional ante perturbaciones graves del orden interno, catástrofes o circunstancias excepcionales.

Durante un estado de emergencia, las autoridades pueden restringir o suspender los derechos fundamentales de la ciudadanía, como la libertad individual, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión y la libertad de tránsito. La duración de la medida no debe superar los 60 días y solo puede prorrogarse mediante un nuevo decreto ejecutivo.

Peatones pasan junto a soldados
Peatones pasan junto a soldados en Lima, Perú, el miércoles 19 de marzo de 2025, después de que la presidenta Dina Boluarte declarara el estado de emergencia y desplegara tropas para ayudar a la policía a combatir un repunte de violencia. (Foto AP/Martín Mejía)

El régimen de excepción se caracteriza por la concentración temporal del poder en el Ejecutivo, el incremento de competencias para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y la focalización de las acciones estatales en las áreas más afectadas. Además, establece mecanismos de control jurisdiccional y rendición de cuentas para garantizar que las restricciones sean proporcionales y razonables frente a la situación de emergencia.

Derechos restringidos y alcance de la medida

Durante la vigencia de un estado de emergencia, quedan limitados ciertos derechos, entre ellos la posibilidad de circular libremente dentro del país o de salir del propio domicilio sin restricciones. Las reuniones en plazas o vías públicas pueden ser prohibidas por las autoridades si existen razones fundadas de seguridad. Además, se permite a las fuerzas del orden ingresar a domicilios particulares con menores requisitos legales en comparación con el periodo ordinario.

Las medidas extraordinarias que pueden adoptarse buscan responder de manera rápida ante situaciones que no pueden ser abordadas mediante los mecanismos legales habituales. Entre las razones que justifican el estado de emergencia figuran la delincuencia organizada, las amenazas a la integridad territorial o las situaciones que ponen en peligro a la población.

Soldados de guardia en una
Soldados de guardia en una avenida de Lima, Perú, el miércoles 19 de marzo de 2025, después de que la presidenta Dina Boluarte declarara el estado de emergencia en la capital y desplegara tropas para ayudar a la policía a combatir un repunte de violencia. (Foto AP/Martín Mejía)

Aplicación del estado de emergencia para combatir la inseguridad

El anuncio de Ernesto Álvarez planteó la necesidad de articular acciones intersectoriales inmediatas y efectivas. Según explicó el funcionario, el Ejecutivo trabaja de manera permanente en la evaluación técnica de las propuestas a ser implementadas en Lima Metropolitana. Una de las opciones consideradas ha sido el toque de queda, aunque su viabilidad depende de pruebas sobre su impacto real en la reducción del delito.

Durante administraciones precedentes, como en el gobierno de Dina Boluarte, se aplicaron varios estados de emergencia en zonas críticas como Lima y Callao. Pese a que estos buscaban reducir la criminalidad y devolver la seguridad en espacios públicos, no se registraron mejoras sostenibles. El alcalde de Ate, Franco Vidal, calificó la aplicación de esta medida como un “total desastre”, ya que los delitos continuaron e incluso aumentaron, afectando a vecinos, comerciantes y transportistas.

En el análisis realizado por Eduardo Pérez Rocha, general en retiro de la Policía Nacional (PNP), se señaló que la falta de cumplimiento de los dispositivos –como el despliegue efectivo de militares en puntos críticos y el patrullaje intensivo– debilitó la ejecución del estado de emergencia. Diversos distritos no contaron con la presencia de las Fuerzas Armadas ni la intervención constante de la policía, lo que redujo el impacto de la medida.

Resultados de la medida y situación actual

Para junio de 2026, la declaración de nuevos estados de emergencia en distintos distritos de Lima siguió sin mostrar avances tangibles frente al delito y la extorsión. La criminalidad afecta a comerciantes, trabajadores independientes, transportistas y microempresarios, con víctimas fatales diarias y sin que los operativos extraordinarios hayan logrado revertir esta tendencia

Temas Relacionados

Estado de EmergenciaJosé Jeríperu-noticias

Más Noticias

Comprar en vez de alquilar: un punto de inflexión en el mercado inmobiliario

Yo creo que estamos frente a algo más profundo: un cambio de mentalidad. Las familias no solo buscan un techo; buscan estabilidad, patrimonio y previsibilidad financiera

Comprar en vez de alquilar:

Familia Schütz vendió Panamericana Televisión: Susana Umbert y empresarios mineros tomarán el control de Canal 5

El histórico medio audiovisual de la avenida Arequipa cambia de propietarios tras más de seis décadas, una operación que responde a la crisis publicitaria y abre interrogantes sobre el futuro de sus contenidos

Familia Schütz vendió Panamericana Televisión:

Alianza Lima ficharía a dos delanteros para el 2026: Hernán Barcos y Paolo Guerrero seguirán, pero tendrían este nuevo rol

El futuro del ‘Pirata’ y el ‘Depredador’ en Matute es un suspenso, pero se conoció el plan que tendría los ‘blanquiazules’ para los dos referentes la próxima temporada

Alianza Lima ficharía a dos

Sicarios asesinan a joven venezolana con más de 20 disparos en San Juan de Miraflores: dejaron una rosa sobre su cuerpo

La PNP inició con las diligencias correspondientes, pero debido a la ferocidad del ataque no se descarte un ajuste de cuentas entre bandas delictivas

Sicarios asesinan a joven venezolana

Dólar se desplomó por debajo de S/3,40: ¿Cómo el sol sigue resistiendo a la crisis política?

Luego de la entrada de José Jerí a la Presidencia, y con las protestas y represión de la Policía, se configura un nuevo episodio de la crisis peruana. Pero la confianza en el sol no cae

Dólar se desplomó por debajo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tomás Gálvez nombra nuevo coordinador

Tomás Gálvez nombra nuevo coordinador del Equipo Especial Cuellos Blancos ante la renuncia de Magaly Quiroz

Fernando Rospigliosi se queda en la Mesa Directiva: Fuerza Popular desconoce comunicado previo y respalda permanencia

Rafael López Aliaga exige renuncia de Vicente Tiburcio y del jefe de la PNP, Óscar Arriola, por asesinato de manifestante

Alcalde revela que Dina Boluarte prohibía el uso de celulares en reuniones en Palacio de Gobierno

Denuncian constitucionalmente a José Jerí, Ernesto Álvarez y Vicente Tiburcio tras confirmarse asesinato de Eduardo Ruiz en marcha nacional

ENTRETENIMIENTO

Familia Schütz vendió Panamericana Televisión:

Familia Schütz vendió Panamericana Televisión: Susana Umbert y empresarios mineros tomarán el control de Canal 5

Susana Umbert se pronuncia tras comprar Panamericana TV: “La hemos adquirido para recuperar el liderazgo que alguna vez tuvo”

Janick Maceta exige justicia tras muerte de artista en Marcha Nacional: “El país no puede seguir sumando víctimas sin respuestas”

Luis y Manuel Quiroga son dados de alta tras el ataque armado en concierto de Agua Marina en Chorrillos

Rodrigo González acusa a artistas de oportunismo luego de marcha: “Miserables, nauseabundos, solo aparecen para la foto”

DEPORTES

Alianza Lima ficharía a dos

Alianza Lima ficharía a dos delanteros para el 2026: Hernán Barcos y Paolo Guerrero seguirán, pero tendrían este nuevo rol

Luis Advíncula se despidió de Sergio Romero de Boca Juniors con un afectuoso mensaje: “Lo mejor siempre para ti”

FPV suspendió presentación de la nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley: “No es el momento adecuado”

“No es momento para hablar de Luis Advíncula”, la firme postura de Alianza Lima sobre posible fichaje del defensa de Boca Juniors

Jorge Fossati calificó de “bobos” a detractores de Álex Valera y afirmó que Universitario está en “desventaja” tras programación en Liga 1 2025