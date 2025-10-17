Perú

Paro de transportistas en Lima Sur: bloquean óvalo Chepén tras doble asesinato de chofer y cobradora de combi en Lurín

Según reportes en redes sociales, el bloqueo comenzó esta mañana, luego de las diligencias por el atentado cometido por sicarios contra una unidad de transporte informal. Además, se advierte que la movilización podría continuar hasta el sábado

Valeria Mendoza Talledo

Valeria Mendoza Talledo

Transportistas bloquean acceso entre Lurín y Villa El Salvador. Fuente: Facebook / Carabayllo al Día

Un grupo de transportistas bloqueó este viernes el óvalo del grifo Chepén, en el límite entre Lurín y Villa El Salvador, como protesta para exigir mayor seguridad luego del asesinato de un chofer y una cobradora de combi ocurrido en Lurín. Los manifestantes señalaron que ambas víctimas murieron a manos de extorsionadores que solicitan pagos ilegales a los conductores que cubren la ruta Chepén–Lurín.

Imágenes y reportes difundidos en redes sociales mostraron que los manifestantes impidieron el paso de unidades de transporte público, lo que afectó la circulación desde Villa El Salvador hasta el kilómetro 40 de la Panamericana Sur. Solo taxis y motocicletas lograron cruzar el bloqueo, mientras decenas de pasajeros permanecieron varados, esperando una solución.

Los conductores demandan a las autoridades policiales detener los crímenes que afectan al sector transporte. La preocupación generalizada se centra en el aumento de ataques vinculados a la extorsión, una situación que mantiene en alerta tanto a los trabajadores como a los usuarios del servicio.

Transportistas protestan en óvalo Chepén
Transportistas protestan en óvalo Chepén por asesinato de chofer y cobradora en Lurín. Foto: Composición Infobae Perú

Transportistas mantienen bloqueo en el óvalo Chepén

Los bloqueos realizados por diversos transportistas y vecinos de la zona comenzaron en la mañana de este viernes, poco después de las diligencias efectuadas por la Policía Nacional y el Ministerio Público, y se prolongaron hasta la tarde. Los manifestantes exigen justicia por el asesinato del conductor de transporte informal y su cobradora, así como garantías para evitar nuevos ataques.

Transmisiones en redes sociales muestran que los conductores consideran extender la medida de fuerza hasta el sábado si no obtienen respuesta de las autoridades. Según reportó Exitosa, participaron más de cien transportistas en el bloqueo del óvalo Chepén, permitiendo solo el paso de vehículos de colectivo con destino a Lurín y Villa El Salvador.

Los transportistas aseguran ser objeto de extorsiones por parte de al menos dos bandas criminales, que les exigen pagos diarios de unos diez soles por vehículo y una cuota de inscripción cercana a los 200 soles. Su protesta exige que las autoridades garanticen seguridad y eviten la repetición de agresiones contra conductores y cobradores de transporte informal.

A pesar de la congestión originada, el Centro de Gestión y Monitoreo de la Sutran no reporta la avenida Lima —donde ocurre la movilización— como bloqueada. Hasta el momento, las autoridades no han difundido información oficial sobre la intervención en la zona.

Noticia en desarrollo

