Ministro Vicente Tiburcio se pronuncia por la crisis y ola de asesinatos de transportistas | RPP TV

El titular del Ministerio del Interior, Vicente Tiburcio, manifestó preocupación por el clima de inseguridad que enfrentan quienes laboran en el sector transportes. El funcionario reconoció que muchos conductores salen cada jornada con temor a ataques, producto de la permanente amenaza que representan las redes dedicadas a la extorsión. En ese sentido, aseguró que la institución mantiene esfuerzos activos para combatir este fenómeno y brindar mayor protección a las personas afectadas.

Durante su intervención a RPP, el ministro confirmó que la gestión actual ha implementado el plan Amanecer y el esquema Retorno Seguro en distintas zonas del país.

Tiburcio remarcó que existen avances importantes tras diversas sesiones sostenidas en mesas técnicas de alto nivel. “Ya se ha logrado consenso en muchos puntos y se continuará este acompañamiento con todos los actores involucrados”, declaró a dicho medio.

El ministro mencionó que busca redoblar esfuerzas para luchar contra los ataques - Créditos: Andina.

Para la cartera de Interior, los acuerdos alcanzados buscan no solo desbaratar organizaciones delictivas, sino consolidar mecanismos preventivos en beneficio de quienes utilizan los servicios públicos.

Los diálogos entre las diferentes instituciones permiten afinar estrategias y acelerar respuestas frente a denuncias vinculadas a amenazas o cobros indebidos. De acuerdo con lo recogido por RPP, el ministro reafirmó la voluntad de sostener este esquema de articulación estatal, en el que participan tanto organismos legislativos como sindicatos y usuarios.

En otro pasaje de sus declaraciones a la prensa, el máximo representante de la seguridad pública comentó el reciente ataque perpetrado contra una unidad en Lurín, hecho que resultó en la muerte del conductor Yorbel Salazar Romero, quien contaba con 42 años. El atentado también dejó lesionados a varios pasajeros, lo que, según reiteró, agudiza la urgencia de fortalecer las acciones inmediatas.

El titular del Mininter señaló que su sector continúa aplicando los planes Amanecer y Retorno Seguro - Créditos: Andina.

“Nadie quiere enfrentar la pérdida de una vida, ni la existencia de heridos. A todos quienes dependen de este sector, reitero que vamos a redoblar los esfuerzos desde el primer día de gestión”, enfatizó en conversación con RPP.

El gobierno nacional proyecta intensificar los operativos y la vigilancia, así como prolongar los encuentros de alto nivel orientados a reforzar la seguridad en los corredores más vulnerables y así reducir el impacto del crimen en el transporte público.

Mininter sobre el asesinato de Eduardo Ruiz

El titular del Ministerio del Interior, Vicente Tiburcio, señaló que la investigación sobre el asesinato de Eduardo Ruiz, registrado durante la protesta del 15 de octubre, continúa en curso.

Detalló que Luis Magallanes efectuó disparos con su arma, pero no se ha confirmado que sea responsable de la muerte del joven de 32 años. Esta postura contrasta con las declaraciones previas del jefe de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, quien afirmó que el suboficial fue el autor del homicidio.

Vicente Tiburcio sostiene que no está confirmado que Luis Magallanes sería el asesino de Eduardo Ruiz | RPPTV

“Aquí quiero ser responsable, como siempre lo he hecho, a través de mi vida, sobre la situación del suboficial, en este caso de Luis Magallanes. Deberán agotarse las investigaciones a fin de delimitar las responsabilidades y esclarecer las circunstancias del hecho”, afirmó en entrevista con RPP.

El ministro subrayó que “así como cualquier ciudadano, el suboficial tiene el derecho de ejercer su defensa sobre los hechos ocurridos, y es responsabilidad de las autoridades dar justicia”.