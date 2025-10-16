Perú

José Jerí en la cuerda floja: el Congreso impulsa moción de censura y Roberto Chiabra podría ser su sucesor

Tras la muerte de un joven de 32 año luego de la marcha convocada contra el gobierno, la gestión de Jerí comienza a tambalearse

Mariana Quilca Catacora

Por Mariana Quilca Catacora

Guardar
¿Roberto Chiabra reemplazaría a José
¿Roberto Chiabra reemplazaría a José Jerí?
El fallecimiento de Eduardo Ruiz, un joven de 32 años, durante la marcha del 15 de octubre, producto de una herida por impacto de bala, incrementó la crisis política que atraviesa el débil gobierno de José Jerí.

Pese a que desde el inicio de su gestión Jerí mantuvo una comunicación abierta con la prensa y el público a través de su cuenta en X, el descontento ciudadano hacia su administración continúa en aumento y ya se anuncian nuevas movilizaciones en todo el país.

Por otra parte, en el Congreso de la República, un sector de parlamentarios —en su mayoría de bancadas de izquierda— anunció la presentación de una moción de censura contra la Mesa Directiva. El congresista Jaime Quito, de la Bancada Socialista, informó que ya consiguió las firmas necesarias para formalizarla. Solo resta que el Pleno vote su admisión y posterior debate. Se requieren 66 votos a favor para aprobar una eventual censura que pondría en riesgo la continuidad del presidente José Jerí.

Autoridades confirmaron el fallecimiento de
Autoridades confirmaron el fallecimiento de Mauricio Díaz Saenz. |

En caso de que la moción prospere, surge la duda sobre quién asumiría la presidencia de manera temporal. Uno de los nombres que ha empezado a sonar con fuerza es el del congresista Roberto Chiabra. Aunque se desvinculó hace tiempo de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), cuenta con el respaldo de algunos congresistas no agrupados.

¿Quiénes respaldarían a Roberto Chiabra?

Durante la votación por la destitución de Dina Boluarte, Chiabra ya había manifestado su disposición a asumir la presidencia de la Mesa Directiva.

“Lo asumo, porque lo más fácil es ponerse en balcón, ser un buen analista y un buen crítico. Lo difícil es asumir una responsabilidad. Yo ya la tuve. (...) No le saco el cuerpo”, declaró ante Caretas.

Incluso, según él mismo relató, consultó esta posibilidad con Javier Bedoya, secretario general del Partido Popular Cristiano (PPC), agrupación con la que mantiene una alianza política.

Partido de Roberto Chiabra y
Partido de Roberto Chiabra y el PPC acordaron alianza para las próximas elecciones 2026. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

“Sí, conversamos con él y surgió esta posibilidad (...) pero era lo mejor que podía haberle pasado finalmente al país, que Roberto Chiabra asumiera la presidencia del Congreso y por ende la presidencia de la República”, señaló Bedoya en Canal N.

En aquel entonces, la censura a la Mesa Directiva no fue aprobada, pues solo 38 congresistas votaron a favor. Sin embargo, el panorama actual podría cambiar tras el trágico saldo de las manifestaciones, que dejó un muerto y más de 100 heridos.

El congresista Ed Málaga consideró que el Parlamento tiene responsabilidad política por haber elegido a Jerí pese a los graves cuestionamientos que ya enfrentaba. En esa misma línea, su colega Flor Pablo afirmó que Roberto Chiabra es quien podría asumir la presidencia en medio de la crisis. En entrevista con RPP, la parlamentaria indicó que se había alcanzado un consenso inicial entre 30 legisladores, y espera que más se sumen a la iniciativa.

El presidente José Jerí se pronunció sobre la marcha nacional y exigió que encuentren al asesino de Eduardo. | 24 Horas

Para Flor Pablo, Chiabra representa la figura más adecuada para liderar la transición, especialmente tras las decisiones controvertidas que tomó Jerí al conformar su gabinete.

“Había un mediano consenso en el Congreso con el señor Roberto Chiabra, que él además señaló que estaba de acuerdo y hubiera esperado que esa sea la fórmula, realmente. Porque tiene partido, porque tiene un mínimo de respaldo y eso es lo que necesitamos. Y no tiene, pues, denuncias por violación sexual, no es alguien que le han eliminado inmediatamente mil páginas entre pornografía y, y páginas de adultos. No, realmente han puesto al señor Jerí, que es alguien que nos aleja más a los políticos de la ciudadanía”, declaró.

Temas Relacionados

Congreso de la RepúblicaMesa DirectivaRoberto Chiabracensuraperu-politica

Más Noticias

Franco Velazco lanzó crudo comentario sobre la postergación Universitario vs Sporting Cristal: “No es nuestra culpa que no tengan estadio”

El administrador de la ‘U’ criticó duramente al club rimenses y las condiciones del recinto Alberto Gallardo: “medio estadio está sobre el agua”

Franco Velazco lanzó crudo comentario

Congreso propone que extorsiones se deduzcan del impuesto a la renta: Solo con declaración jurada

El pago de cupos podría ‘legalizarse’ como deducción de impuesto a la renta. Esto es lo que propone el congresista de Somos Perú

Congreso propone que extorsiones se

Francisco Sagasti condena la muerte de manifestante y responsabiliza al gobierno de José Jerí

El expresidente de la República conversó con Infobae Perú horas después de confirmarse el deceso de Eduardo Ruiz, artista de 32 años

Francisco Sagasti condena la muerte

José Jerí no renunciará ante muerte de manifestante: “Mi responsabilidad es mantener la estabilidad del país”

Presidente encargado tiene previsto quedarse en el cargo hasta que se elija al nuevo mandatario en las Elecciones 2026

Infobae

Familia Schütz vendió Panamericana Televisión: Jimmy Pflücker, empresario minero, y Susana Umbert tomarían el control de Canal 5

El histórico medio audiovisual de la avenida Arequipa cambia de propietarios tras más de seis décadas, una operación que responde a la crisis publicitaria y abre interrogantes sobre el futuro de sus contenidos

Familia Schütz vendió Panamericana Televisión:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Francisco Sagasti condena la muerte

Francisco Sagasti condena la muerte de manifestante y responsabiliza al gobierno de José Jerí

José Jerí no renunciará ante muerte de manifestante: “Mi responsabilidad es mantener la estabilidad del país”

Pleno del Congreso EN VIVO: José Jerí llegó al Parlamento en medio de la tensión por fallecido y heridos en las protestas

Fernando Rospigliosi se niega a dejar la presidencia del Congreso y desafía a Fuerza Popular

José Jerí desde el Congreso: presidente legitimó las protestas y cuestionó a “grupos minúsculos que buscan imponer su agenda”

ENTRETENIMIENTO

Familia Schütz vendió Panamericana Televisión:

Familia Schütz vendió Panamericana Televisión: Jimmy Pflücker, empresario minero, y Susana Umbert tomarían el control de Canal 5

Alejandra Guerrero anuncia su salida definitiva de ‘La Bella Luz’: “El ambiente laboral no era el adecuado para mí”

Matilde León afirma que no tiene problemas con Johanna San Miguel, ex de Stefano Salvini: “Todos nos conocemos”

Natalie Vértiz asistió al Victoria’s Secret Fashion Show 2025 en Nueva York: el look que usó para la esperada gala

Super Junior en Lima: horarios, accesos, recomendaciones y más para el concierto en el Estadio San Marcos

DEPORTES

Franco Velazco lanzó crudo comentario

Franco Velazco lanzó crudo comentario sobre la postergación Universitario vs Sporting Cristal: “No es nuestra culpa que no tengan estadio”

Felipe Chávez reaccionó a sus similitudes con Paolo Guerrero y confesó si utilizó la ‘14′ por Claudio Pizarro en su debut con Perú

Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

“Canté una canción de Alianza Lima”: Felipe Chávez hizo sorprendente relevación sobre su primer día en la selección peruana

Así va la lucha por no descender de la Liga 1 2025: posiciones y partidos que le quedan a los equipos en el Torneo Clausura