Perú

Generación Z convoca a paro nacional indefinido tras muerte de manifestante por disparo de policía en Lima

“Hasta que este gobierno se vaya y acepte que está despedido”, señala el comunicado de la Generación Z del Perú, que anuncia protestas hasta la renuncia de José Jerí y el cierre del Congreso

Valeria Mendoza Talledo

Por Valeria Mendoza Talledo

Guardar
Generación Z convoca a paro
Generación Z convoca a paro nacional indefinido tras muerte de manifestante en Lima. Foto: Composición Infobae Perú

La Generación Z del Perú inició desde este jueves 16 de octubre un paro nacional indefinido luego del fallecimiento de Eduardo Ruiz Sanz, manifestante de 32 años que murió durante las protestas del 15 de octubre en el centro de Lima. Ruiz Sanz, conocido en la escena artística como Trvko, recibió un impacto de bala en el tórax mientras participaba en la movilización contra el gobierno de José Jerí.

La jornada dejó más de 100 heridos, entre civiles y policías, así como decenas de detenidos. La Defensoría del Pueblo informó que entre los afectados hay 79 ciudadanos y 23 agentes, atendidos en los hospitales Loayza, Dos de Mayo, Emergencias Grau y Rebagliati.

La muerte de Ruiz Sanz desató una nueva ola de indignación ciudadana, por lo que colectivos convocaron concentraciones, vigilias y cacerolazos en varias regiones del país para exigir justicia y el cese de la represión policial.

Generación Z convoca a paro nacional indefinido

A través de un comunicado difundido en redes sociales, los colectivos juveniles anunciaron que el paro tiene como objetivo la renuncia del presidente José Jerí y el cierre del Congreso.

“Hoy, 16 de octubre del 2025, declaramos paro nacional indefinido, por todo lo sucedido en este tiempo. No vamos a parar hasta que este gobierno se vaya y acepte que está despedido”, señala el pronunciamiento de Generación Z del Perú.

El texto, viralizado en plataformas como X e Instagram, llama a la ciudadanía a vestir de negro “porque el Perú está de luto” y participar en una vigilia a las 18:00 en la Plaza Francia y el Poder Judicial. Asimismo, convoca a un cacerolazo nacional a las 20:00 en memoria de Ruiz Sanz y de todas las víctimas de la represión.

“Lucharemos hasta que haya justicia verdadera. ¡Lucharemos hasta que ese Congreso corrupto y Jerí se larguen del país o terminen presos por sus delitos!”, añade el documento. La convocatoria utiliza los hashtags #QueSeVayanTodos y #CongresoYJeri, y ha sido replicada por decenas de organizaciones sociales, sindicatos y colectivos estudiantiles en diferentes regiones.

PNP intensifica operativos de control e identificación en el Centro de Lima

Poco antes del inicio de las concentraciones, en redes sociales se reportó una fuerte presencia policial en el Centro de Lima, sobre todo en los alrededores de la Plaza San Martín. Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) llevan a cabo operativos de control de identidad y revisiones personales, dirigidos principalmente a jóvenes que se desplazan hacia las zonas de concentración.

Un informe de Canal N indica que, hasta el cierre de esta nota, no se registraron multitudes como las del día anterior, pero las autoridades mantienen el despliegue preventivo por el llamado al paro indefinido.

Exigen justicia por Eduardo Ruiz Sanz en vigilia en Plaza Francia

Desde la tarde de este jueves, un numeroso grupo de personas se concentra en la Plaza Francia en una vigilia convocada por el Bloque Hip Hop Organizado para recordar a Eduardo Ruiz Sanz. El evento, programado para las 17:00, incluye presentaciones artísticas, lectura de poemas y mensajes de solidaridad a la familia de Ruiz Sanz.

A person wearing a costume
A person wearing a costume walks next to lit candles that were placed on the street in memory of Mauricio Ruiz, a 32-year-old man who was killed during Wednesday's protest against Peru's President Jose Jeri, days after Jeri took office, in Lima, Peru, October 16, 2025. REUTERS/Angela Ponce

Infobae Perú reportó que los manifestantes también permanecen en la calle Rufino Torrico, en los alrededores de la Plaza Francia, el lugar donde Ruiz Sanz fue alcanzado por el proyectil fatal. Paralelamente, la Organización Nacional de Familiares de Víctimas de las Masacres 2022-2023 y la Coordinadora 14N realizan un plantón frente al Poder Judicial para exigir justicia y esclarecimiento de los hechos.

Ruiz Sanz fue trasladado al Hospital Arzobispo Loayza, donde los médicos confirmaron su deceso. La Dirincri determinó que la causa de muerte fue un proyectil de arma de fuego. El caso quedó a cargo de la Tercera Fiscalía Supraprovincial de Derechos Humanos, que inició diligencias en la zona para la recolección de evidencia audiovisual y balística.

Marcha Nacional del 15 de octubre terminó en tragedia

La jornada del 15 de octubre se inició con entusiasmo: miles de manifestantes, en su mayoría jóvenes, salieron al Centro de Lima reclamando la renuncia de Jerí y el cierre del Congreso. Las concentraciones principales se realizaron en puntos emblemáticos como la Plaza Dos de Mayo, Plaza San Martín y avenida Abancay, desarrollándose con normalidad durante la mayor parte del día.

Demonstrators clash with riot police
Demonstrators clash with riot police officers during a protest against rising crime, economic insecurity, and corruption, a day after President Jose Jeri presented his cabinet, in Lima, Peru, October 15, 2025. REUTERS/Sebastian Castaneda

Por la tarde aumentaron las tensiones cuando un grupo intentó aproximarse al Congreso. La Policía respondió utilizando gases lacrimógenos, perdigones y detenciones, generando un ambiente caótico y desencadenando enfrentamientos. Según la Defensoría del Pueblo, hubo más de 100 heridos, incluidos 79 civiles y 23 policías.

En ese ambiente, Eduardo Ruiz Sanz fue abatido en las inmediaciones de la Plaza Francia. Testigos indicaron que el disparo provino de un efectivo policial vestido de civil, versión confirmada más tarde por la PNP. El hecho detonó protestas y exigencias de justicia, transparencia y el fin de la represión en diversas regiones del país.

Temas Relacionados

Paro nacional Eduardo Ruiz Sanz José Jerí Policía Nacional del PerúMarcha Nacionalperu-noticiasgeneración Z

Más Noticias

Economía de Cusco atraviesa su peor desempeño desde pandemia

Acumula tres trimestres en negativo por la menor explotación de gas y la caída del agro

Economía de Cusco atraviesa su

Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘blanquimorados’ tendrán que superar a la ‘misilera’ para encauzar el camino y así aferrarse a la zona alta de la clasificación, aunque la cima sigue siendo una verdadera utopía

Alianza Lima vs Sport Boys

María Alejandra Marín deja clara su ambición en Alianza Lima: “Si pierdo, me molesto; tengo mentalidad de campeona”

La armadora colombiana reafirmó su compromiso con el club ‘blanquiazul’, con la mira puesta en el tricampeonato nacional y en destacar a nivel internacional durante la temporada

María Alejandra Marín deja clara

Policía mató a manifestante Eduardo Ruiz Sanz: Reacciones desde el Congreso tras revelación de la PNP

Jefe de la Policía Nacional, Oscar Arriola, reconoció que el suboficial de tercera Luis Magallanes, miembro de la División de Investigación Criminal (Divincri), acabó con la vida de un manifestante durante la Marcha Nacional del pasado 15 de octubre

Policía mató a manifestante Eduardo

Magaly se emociona con romántico compromiso de Carol Reali y André Bankoff: “Encontró el amor y su historia es realmente bonita”

La conductora no ocultó su alegría al comentar la historia de amor de la pareja, destacando el contraste entre la felicidad actual de la popular ‘Cachaza’ y su anterior relación con Rafael Cardozo

Magaly se emociona con romántico
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ernesto Álvarez no descarta policías

Ernesto Álvarez no descarta policías infiltrados en la marcha, pero insiste en que hubo “grupos subversivos”

Censura contra José Jerí: estos son los cinco congresistas con “mejor imagen” que podrían asumir la presidencia

Familia de manifestante muerto por disparo denunciará a José Jerí y a todo su gabinete por “autoría mediata en asesinato”

Pleno del Congreso rechazó la moción de censura contra José Jerí y la Mesa Directiva

Congreso rechaza censura de Mesa Directiva, ¿qué bancadas votaron en contra de reemplazar a José Jerí, Fernando Rospigliosi y otros?

ENTRETENIMIENTO

Magaly se emociona con romántico

Magaly se emociona con romántico compromiso de Carol Reali y André Bankoff: “Encontró el amor y su historia es realmente bonita”

El adiós de Ace Frehley: fans peruanos despiden y rinden tributo al mítico guitarrista de KISS

Imitadora de Lady Gaga deslumbra al jurado de ‘Yo Soy’ con impresionante look

El emotivo mensaje de Gian Marco por la muerte de T.rvko: “No hay nada que celebrar”

Gabriel Calvo responde a las acusaciones de Mónica Sánchez: “Creo que el que se merece el respeto, se lo gana”

DEPORTES

Alianza Lima vs Sport Boys

Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

María Alejandra Marín deja clara su ambición en Alianza Lima: “Si pierdo, me molesto; tengo mentalidad de campeona”

André Carrillo cumplió con éxito su proceso de recuperación tras rotura de ligamentos: Corinthians alista su retorno contra todo pronóstico

Un peruano más en la élite: Juan Díaz se ganó su lugar en la UFC con histórico nocaut que impresionó a Dana White

Argentina vs Marruecos: fecha, hora y dónde ver partido en Perú por la final del Mundial Sub 20