Alerta por nuevo amago de incendio en Real Plaza Centro Cívico moviliza a unidades de Bomberos

La página del Cuerpo General de Bomberos precisa que la emergencia se suscita en una chimenea, por lo que podría tratarse de un restaurante

Por Clara Giraldo

Un nuevo amago de incendio se registró la mañana de este miércoles en el centro comercial Real Plaza del Centro Cívico, ubicado en el centro de Lima. Según los primeros reportes, dos unidades de bomberos acudieron rápidamente al llamado de emergencia para controlar las llamas que se reportan por el lado de la avenida Bolivia Nro. 100.

La página del Cuerpo General de Bomberos precisa que la emergencia se suscita en una chimenea. Por su parte, Canal N precisa que se registra en la chimenea de uno de los locales de comida.

Hasta el momento, no se ha determinado la causa de la humadera, por lo que los usuarios fueron evacuados. Desde el interior también se visualiza a los trabajadores sorprendidos por la emergencia. Este evento se suma a otro incendio ocurrido ayer, 14 de octubre, también en la zona central de la ciudad.

Emergencia también se reportó ayer

La Municipalidad de Lima clausuró el restaurante Rústica, ubicado en el Real Plaza Centro Cívico, luego del incendio registrado ayer en uno de los establecimientos del centro comercial. Las autoridades informaron que la medida busca resguardar la seguridad de los asistentes y prevenir nuevos incidentes.

Durante la emergencia, el personal municipal señaló que se encargó de mantener el orden en los exteriores y apoyar el desplazamiento de las personas que se encontraban en el recinto.

Es así como no se descarta que la municipalidad regrese al lugar para realizar las inspecciones correspondientes en los restaurantes.

¿Cómo actuar ante un incendio?

  • Mantener la calma y alertar rápidamente a los presentes. Comunica la emergencia con voz firme y clara a quienes están cerca. Evita gritar o correr, ya que la histeria complica la evacuación.
  • Llamar de inmediato a la central de emergencias 116 de los Bomberos Voluntarios del Perú. Proporciona la dirección exacta, una descripción breve del incendio y si hay personas atrapadas. No cortes la llamada hasta recibir indicaciones.
  • Evacuar el lugar siguiendo las rutas de escape señalizadas, sin utilizar ascensores. Identifica previamente las salidas de emergencia en tu entorno laboral o residencial. Los ascensores pueden quedar fuera de servicio o llenarse de humo peligrosamente rápido.
  • Cubrirse nariz y boca con un paño húmedo si hay humo. Esto filtra parte de las partículas tóxicas y ayuda a respirar con mayor seguridad durante la evacuación.
  • Agacharse al caminar para evitar inhalar humo, ya que tiende a acumularse en la parte superior de los ambientes. El oxígeno está más cerca del suelo; avanzar en cuclillas o a rastras mejora la respiración y disminuye la exposición a gases peligrosos.

Canales de emergencia

Es importante comunicarte por los siguientes medios solo en emergencia.

  • Central de Emergencias 116: Número nacional para contactar directamente a los Bomberos Voluntarios del Perú.
  • Central de Seguridad Ciudadana 105: Línea de la Policía Nacional del Perú para reportar incidentes y coordinar apoyo.
  • Servicios de emergencia municipales: Generalmente accesibles a través de las centrales telefónicas de cada municipalidad y redes sociales oficiales de gestión de riesgos.

