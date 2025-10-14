Alerta por amago de incendio en Real Plaza: se reportó una fuga de gas en el Centro Cívico del Cercado de Lima

Incendio en el Real Plaza del Centro Cívico por fuga de gas | @RogerAderly

La mañana de este martes 14 de octubre, un amago de incendio generó alarma entre trabajadores y visitantes del Real Plaza del Centro Cívico, ubicado en el Cercado de Lima.

Según el reporte oficial del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), el hecho fue registrado a las 11:13 a. m y se trató de un incidente con materiales peligrosos a causa de una fuga de gas GLP proveniente de un balón domiciliario de 10 kilos.

Amago de incendio en Centro Cívico del Real Plaza. Foto captura: Roger García / X

Bomberos se encuentran en el lugar

Al lugar acudieron dos unidades de emergencia (AMB202-2 y M14-1) del CGBVP, que lograron controlar la situación pocos minutos después.El evento fue reportado como “atendiendo” y clasificado como amago de incendio, evitando una posible propagación.

Hasta el momento, no se ha confirmado si el incidente dejó personas heridas o daños materiales. Las autoridades continúan intentando controlar el amago de incendio para proceder con la inspección del área afectada y la verificación de las causas del siniestro.

Alerta del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

Los agentes de la Municipalidad de Lima también apoyaron en las labores de seguridad, coordinando el retiro ordenado de los asistentes y manteniendo despejadas las vías de acceso para las unidades de emergencia.

Asimismo, la MML comunicó que su personal de serenazgo y fiscalización se mantuvo en todo momento atento a las acciones de los bomberos y apoyó en el control de los alrededores del Real Plaza Centro Cívico.

Durante el suceso, el personal municipal ayudó a guiar a los ciudadanos fuera del recinto y a mantener libres las áreas cercanas para permitir la intervención oportuna de los equipos de emergencia.

¿Qué es un amago de incendio?

Un amago de incendio, también conocido como conato de incendio o fuego incipiente, es el inicio de un fuego que aún es de magnitud pequeña y puede ser controlado y extinguido por una persona común con los medios de los que dispone en ese momento.

Este se diferencia de un incendio declarado, ya que este último ya ha escapado del control de las personas y causa daños mayores.

¿Qué hacer en caso de incendio?

Si te encuentras en una situación de incendio, es fundamental mantener la calma y seguir estas recomendaciones: El Cuerpo General de Bomberos recomienda a la ciudadanía mantenerse informada por canales oficiales y colaborar con las indicaciones de las autoridades en caso de futuras emergencias similares.

Recordaron también la importancia de contar con medidas de seguridad básicas en viviendas y negocios, como extintores, rutas de evacuación y sistemas de alarma contra incendios.

Evacúa de inmediato : Sal del lugar lo más rápido posible sin intentar recoger objetos personales.

No uses ascensores : Usa siempre las escaleras. Los ascensores pueden fallar durante un incendio.

Cúbrete, nariz y boca : Usa un paño húmedo si es posible para evitar inhalar humo tóxico.

Agáchate al avanzar : El humo tiende a subir, así que mantente cerca del suelo donde el aire es más limpio.

Cierra puertas detrás de ti : Esto puede ayudar a contener el fuego y evitar que se propague.

Llama al 116 (Bomberos): Reporta la emergencia, apenas estés a salvo.