Día Mundial de la Alimentación: más de S/133 millones respaldan 900 proyectos de innovación en la industria alimentaria

Innovación, inclusión y tecnología marcan la nueva etapa del sector alimentario peruano. (Foto: Agencia Andina)

El sector alimentario peruano se encuentra en el centro de una transformación impulsada por la innovación y el emprendimiento sostenible. Esta estrategia, potenciada por entidades públicas y privadas, busca brindar soluciones frente a los retos actuales de la seguridad alimentaria, especialmente en zonas rurales y grupos vulnerables.

Según la FAO, más de 500 millones de personas podrían cruzar la barrera de la subalimentación crónica para 2030, un problema que afecta de manera desproporcionada a las mujeres y a comunidades rurales, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

Apoyo estatal y resultados tangibles

El Ministerio de la Producción (Produce), a través del programa ProInnóvate, ha destinado más de S/133 millones para fortalecer el sector alimentario nacional. Esta inversión ha financiado cerca de 900 proyectos de innovación, desarrollo productivo y emprendimiento enfocados en la industria de la alimentación, generando productos y servicios innovadores, sostenibles y competitivos que han transformado el mercado nacional y abierto nuevas oportunidades para los emprendimientos peruanos.

Produce resaltó este avance en el marco del Día Mundial de la Alimentación, celebrado el 16 de octubre, en conmemoración de la fundación de la FAO. El ministerio subrayó que estas iniciativas posicionan a Perú como uno de los países con mayor diversidad alimentaria y cuna de granos andinos catalogados internacionalmente como “súper foods”.

Sede del Ministerio de la Producción. Foto: Gobierno del Perú

Laboratorios y proyectos destacados

Entre las iniciativas más notables se encuentra el Primer Laboratorio de Innovación Gastronómica del sector público, implementado por el Centro de Formación en Turismo (Cenfotur). El propósito de este laboratorio es potenciar la investigación y creatividad culinaria, así como ofrecer servicios tecnológicos avanzados a cocineros y emprendedores del sector alimentario.

La revalorización de insumos amazónicos se refleja con el desarrollo del Garún Amazónico, un sazonador elaborado a partir de vísceras de paiche mediante una receta ancestral de fermentación. Creado por la empresa La Patarashca, este producto introduce nuevos sabores en la gastronomía oriental y promueve el uso de ingredientes de la Amazonía peruana.

PRODUCE - Ministerio de la Produccion - industrias

Inclusión y tecnología en la industria

El emprendimiento inclusivo Empanacombi ha generado oportunidades laborales para personas con discapacidad en áreas como cocina, pastelería y servicios de catering. Con apoyo de ProInnóvate, la empresa ha fortalecido su presencia en el mercado y ampliado su oferta, sumando la producción de panetones para la campaña navideña.

La innovación tecnológica también se evidencia en la foodtech Kalabaza, que ofrece platos gourmet listos para consumir mediante tecnologías de ultracongelado y empaquetado al vacío. Por su parte, la pyme La Purita Verdad comercializa snacks veganos, sin gluten ni aditivos, y ha certificado su sistema de inocuidad alimentaria HACCP, lo que le permite acceder a nuevos mercados.

El Ministerio de la Producción destinó más de 28 millones de soles a proyectos cafetaleros para mejorar la competitividad en el mercado nacional e internacional. (Andina)

Herramientas digitales y expansión empresarial

En el ámbito de la gestión digital, la startup Dibal ha desarrollado un software integral para restaurantes, que unifica ventas, inventario, facturación electrónica y pedidos en una sola plataforma, optimizando el desempeño de los negocios gastronómicos en el país.

De las casi 900 empresas beneficiadas, 512 implementaron procesos de innovación colaborativa, empresarial o validación tecnológica, mientras que 378 desarrollaron sistemas de gestión de calidad, certificaciones o automatización de procesos. Esta inversión ha facilitado el ingreso a nuevos mercados, la integración de herramientas digitales y la escalabilidad de pilotos de bienes y servicios, fortaleciendo la industria alimentaria nacional.