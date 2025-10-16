Cierran estaciones del Metropolitano y ajustan rutas de Corredor Morado y AeroDirecto durante protestas en Cercado de Lima

La Autoridad de Transporte Urbano informó que, debido a las protestas en el centro de Lima, las rutas C y A del Metropolitano modificarán su trayecto para garantizar la movilidad y seguridad de los pasajeros. Foto: Composición Infobae Perú

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó este miércoles, 15 de octubre, el cierre temporal de varias estaciones del Metropolitano debido a las movilizaciones en el centro de la capital. Las estaciones Colmenar, Jirón de la Unión, Tacna y Castillas quedarán inhabilitadas hasta nuevo aviso, según comunicó la entidad a través de sus canales oficiales.

La medida tiene como objetivo proteger a los pasajeros y reducir situaciones de riesgo ante la presencia de manifestantes en las inmediaciones de las estaciones afectadas. La ATU anunció que la reanudación del servicio será informada por los medios institucionales cuando se garanticen las condiciones de seguridad para los usuarios.

El cierre se produce pocas horas después de que la autoridad asegurara que todos los servicios del Metropolitano funcionarían con normalidad en el marco de las protestas convocadas por colectivos sociales y organizaciones juveniles, pero el aumento de manifestantes en el centro de Lima obligó a modificar recorridos, impactando a miles de pasajeros y generando una alta demanda en paraderos y terminales.

Rutas C y A del Metropolitano limitan recorrido por movilizaciones

La ATU informó además que la ruta C operará hasta la Estación Central, ya que el cierre de estaciones impide completar el recorrido habitual. Simultáneamente, la ruta A modificó su trayecto y circulará por la avenida Alfonso Ugarte, realizando parada en Quilca en ambos sentidos.

¿Desde cuándo volverá a operar la Ruta C del Metropolitano? Foto: Andina

Estos anuncios se produjeron durante la hora punta, complicando el traslado de los pasajeros que utilizan diariamente ambos circuitos para llegar al centro de Lima. La entidad instó a los usuarios a planificar sus viajes y mantenerse informados por redes sociales ante la actualización permanente del estado del servicio.

Las adecuaciones implementadas buscan garantizar la movilidad y el acceso al transporte público mientras avanzan las manifestaciones, que reclaman reformas en el Ejecutivo y Legislativo, así como respuestas frente a la inseguridad ciudadana.

Corredor Morado desvía recorridos ante cierres en Cercado

La entidad detalló que, por la presencia de manifestantes en la avenida Abancay y el cierre del puente Ricardo Palma y Jr. Huanta, las rutas 404, 405 y 406 del corredor Morado desviarán su flujo por las avenidas Tacna y Garcilaso de la Vega en ambos sentidos.

Más temprano se había comunicado que las rutas 206 y 209 del corredor Rojo también alteraban su trayecto por la presencia de manifestantes en la avenida Universitaria, en San Miguel. Estas unidades circularon por La Marina, Riva Agüero y Venezuela para ingresar al centro de Lima y evitar zonas de alta concentración de personas.

Las autoridades remarcaron que estos desvíos tienen como finalidad mantener la operación del transporte y minimizar riesgos para los usuarios, a la vez que se procura preservar el flujo vehicular en las zonas críticas afectadas por la protesta.

ATU reajusta recorrido de AeroDirecto frente a protestas

El servicio AeroDirecto Centro también modificó su trayecto: la ATU determinó que, debido al incremento de manifestantes, el punto de inicio y final del recorrido será la Plaza Dos de Mayo, lo que implica una reducción del tramo habitual.

De acuerdo con la entidad, esta medida temporal tiene como finalidad priorizar la seguridad de los usuarios y sostener la prestación del transporte durante la movilización que afecta el centro de Lima.

Manifestantes marchan hacia el Congreso de la República

Las movilizaciones del 15 de octubre fueron impulsadas por diversos colectivos juveniles y organizaciones sociales con el fin de derogar leyes que, según los convocantes, benefician al crimen organizado, al tiempo que exigieron cambios en las autoridades del Ejecutivo y Legislativo. Los participantes se distribuyeron en diferentes puntos de la ciudad y marcharon hasta las inmediaciones del Congreso de la República, en la avenida Abancay.

Enfrentamientos entre manifestantes y la PNP en la avenida Abancay

La jornada, que inició de manera pacífica, derivó en enfrentamientos entre algunos manifestantes y la Policía Nacional. Un grupo de jóvenes con los rostros cubiertos intentó derribar las rejas colocadas en los accesos a la Plaza Bolívar, donde se encuentra el Palacio Legislativo. En la tensión, lanzaron botellas y objetos contundentes, y se reportaron varios incendios de banderolas.

Frente a estos incidentes, la policía recurrió al uso de bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes, lo que ocasionó densas columnas de humo alrededor del Congreso. A la convocatoria acudieron sindicatos, organizaciones civiles, bloques universitarios y comerciantes, que exigieron acciones concretas frente a la inseguridad y la crisis política.