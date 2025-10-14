Perú

Escándalo en la PNP: detienen a nueve policías vinculados a ‘Los Piratas’, banda ligada al sicariato y narcotráfico en Tarapoto

De acuerdo con la Fiscalía, la organización logró amasar más de 3 millones de soles. El operativo se realizó de manera simultánea en Tarapoto, Iquitos, Pucallpa, Lima, Tocache y Moyobamba

Clara Giraldo

Por Clara Giraldo

Organización criminal 'Los Piratas' en Tarapoto: policías y funcionarios involucrados

Nueve agentes de la Policía Nacional y siete civiles fueron arrestados durante un amplio operativo simultáneo contra una presunta organización criminal vinculada con sicariato, extorsión y tráfico de drogas en la ciudad de Tarapoto, región San Martín, así como en otros puntos del país. Según reportó RPP Noticias al inicio de la jornada, la intervención estuvo respaldada por una orden judicial y contó con la presencia de más de 25 fiscales especializados en crimen organizado.

La medida apunta a un total de 26 personas, incluidos varios oficiales de la PNP como tenientes y capitanes. El coordinador nacional de los fiscales contra el crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina, precisó que la red delictiva, bautizada como ‘Los Piratas’, es señalada por delitos que abarcan homicidios, extorsiones y robos agravados, además del comercio ilícito de drogas.

“Se han detenido a este momento nueve policías y siete civiles. Esta organización criminal ha cometido una serie de delitos, entre los más graves, el sicariato. Hay varios homicidios. También están vinculados al tema de extorsiones, robo de droga y una serie de delitos más que van a ser materia de investigación”, manifestó Chávez Cotrina a RPP Noticias.

De acuerdo con la información recogida por RPP Noticias, las acciones de captura y allanamiento se ejecutaron al mismo tiempo en ciudades como Iquitos, Pucallpa, Lima, Tocache y Moyobamba.

Megaoperativo en Perú permite la
Megaoperativo en Perú permite la captura de presunta red criminal con agentes policiales| RPP Noticias

¿Cómo operaban ‘Los Piratas’?

La presunta organización criminal conocida como ‘Los Piratas’ operaba en la región de San Martín y otras ciudades del país, ejecutando actividades delictivas como sicariato, extorsión, tráfico de drogas y robo agravado. El grupo incluía a agentes de la Policía Nacional del Perú, quienes, junto a civiles, habrían facilitado acciones ilícitas y brindado información desde sus posiciones.

Parte de sus operaciones incluía robo de droga, marcaje y la coordinación de robos y homicidios, involucrando tanto a personal externo como a policías activos y reclusos en el penal de Tarapoto.

La Fiscalía identificó como el autor intelectual a William Ruiz, alias “el Empresario”, quien también fue presidente de la Unión Tarapoto. Las actividades del grupo tenían como finalidad obtener recursos ilegales, sumando más de tres millones de soles provenientes de sus delitos.

Policías y civiles arrestados tras
Policías y civiles arrestados tras desarticulación de banda ligada a sicariato y narcotráfico en San Martín| Vía Televisión

La investigación fue iniciada en 2022 donde se evidenció que la banda coordinaba dentro y fuera de los penales, valiéndose de su acceso a información privilegiada.

¿Quiénes son los investigados?

De acuerdo con la tesis fiscal, estos ciudadanos estarían relacionados con la red, por lo cual se ha realizado la intervención. La investigación continúa su curso.

  • Jarry Ramos Sangama
  • Lenin Tapullima Tapullima
  • Nicolás Sánchez Moreno
  • Gilmer Panduro Sol Sol
  • Noe Ruiz Díaz
  • Tylza Vallejos Soplin
  • Juan Aquino Osorio
  • William Ruiz Flores
  • Jeniffer Pérez Gaviria
  • Julian Dandti Sánchez Pérez
  • Erikson Heli Guevara Farfán
  • Lenin Cachay Quevedo
  • Jarby Leider Bautista Portocarrero
  • José Antonio Casimiro Vicos
  • Will Admir Ushuñaúa Cabrera
  • Yahir Gamonal Barreto
  • Carlos Príncipe Gutiérrez
  • Gabriel Panduro Silva
  • Genix Pedrin Pizango Lancha
  • Segundo Vásquez Vásquez
  • Edilberto Sánchez Tarrillo
  • Roly Coral Rengifo
  • Antony García Paredes
  • Estanlees Coronel Díaz
  • Alex Ever Ramírez Quispe
  • Robert Jarry Rengifo Yupe
  • Arnold Franz Inga Catpo

