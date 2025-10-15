Solo cuatro mujeres integran el gabinete de José Jerí, manchado por una denuncia de violación archivada

El primer gabinete del presidente interino José Jerí —quien carga con el antecedente de una denuncia por violación sexual archivada hace dos meses— se distingue por la escasa participación femenina: solo cuatro mujeres fueron nombradas ministras.

Sandra Gutiérrez asumió el Ministerio de la Mujer; Denisse Miralles, Economía; Teresa Mera, Comercio Exterior; y Lesly Shica, Desarrollo e Inclusión Social. Ellas integran la reducida representación femenina en el nuevo equipo ministerial, que juró este martes en Palacio de Gobierno.

La mayoría del gabinete está compuesta por hombres, con Ernesto Álvarez al frente de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) Hugo de Zela lidera Relaciones Exteriores y César Díaz, Defensa.

Completan la lista: Jorge Figueroa en Educación, Vicente Tiburcio en Interior, Walter Martínez en Justicia, Luis Quiroz en Salud, Vladimir Cuneo en Desarrollo Agrario, Óscar Fernández en Trabajo, César Quispe en Producción, Luis Bravo en Energía y Minas, Aldo Prieto en Transportes y Comunicaciones, Wilder Sifuentes en Vivienda, Miguel Ángel Espichán en Ambiente y Alfredo Luna en Cultura.

José Jerí tomó juramento al gabinete de ministros del nuevo gobierno de transición

El mandatario interino presentó a su plancha ministerial cinco días después de la destitución de Dina Boluarte, quien llegó al poder hace casi tres años tras la caída de Pedro Castillo, expulsado por intentar cerrar el Congreso.

La juramentación ocurrió en la víspera de una marcha nacional convocada por organizaciones civiles, transportistas, políticos de izquierda y jóvenes de la ‘Generación Z’, quienes exigen acciones concretas contra el crimen y la corrupción en la primera prueba de fuego para el nuevo Ejecutivo.

Solo días antes, antiguos tuits de Jerí relacionados con sexo y mujeres se viralizaron en redes sociales y usuarios de Instagram señalaron que el mandatario solía seguir a modelos y a una reconocida productora internacional de contenido pornográfico.

Por esta razón, colectivos feministas se concentraron frente al Parlamento para protestar contra el mandatario. Llevaban pañoletas verdes, fotografías del presidente y carteles con la consigna “Fuera”.

Liz Meléndez, directora de Flora Tristán, manifestó su preocupación por la llegada al poder del exlegislador y aseguró que, aunque la denuncia en su contra fue archivada, consideran que no se realizó una investigación adecuada.