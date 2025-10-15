Nuevo monto de la CTS llega en menos de un mes: ¿Cuándo se podrá retirar?

Un nuevo retiro de la CTS se acerca en noviembre. Luego de este, trabajadores podrán retirar dos depósitos más en 2026. - Crédito Andina

¿Sabías que puedes retirar tu CTS? Este año se aprobó una nueva liberación de las cuentas de los pagos por Compensación por Tiempo de Servicios que hacen las empresas a sus trabajadores formales dos veces al año.

Así, ya en mayo llegó el primer depósito, el cual se puede sacar gracias a la Ley del retiro CTS. Es decir, las cuentas donde los montos de dinero que las empresas le depositan a sus trabajadores llegan ya no están con ‘candado’ y se encuentran liberados para mover el dinero fuera de estas a otras cuentas o retirarlo de frente.

Ahora, solo falta un mes para el sábado 15 de noviembre, plazo máximo para el depósito de este pago. Es decir que en un mes, los trabajadores privados podrán volver a percibir este monto y volver a retirarlo. Este no solo es el segundo depósito del año, sino que es el segundo desembolso al que podrán acceder los trabajadores con la nueva Ley, dado que también podrán retirar los dos montos del siguiente año: la Ley permite el acceso hasta el 31 de diciembre del 2026.

Retiro CTS ya está disponible. En mayo llegó el primer pago de este depósito del 2025. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Retiro CTS: Lo que debes saber

La guía oficial de la CTS del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) detalla que el empleador debe realizar el depósito de la CTS semestralmente, dentro de los primeros 15 días naturales de los meses de mayo y noviembre. “Si el último día es inhábil, el depósito puede efectuarse el primer día hábil siguiente”, acota.

Al momento de efectuarse el depósito, en la institución financiera elegida por el trabajador, queda cumplida y pagada la obligación, sin perjuicio de los reintegros que deban efectuarse en caso de depósito insuficiente o diminuto.

Ahora, gracias a la Ley de retiro de CTS, luego de que se deposite este monto de noviembre, los trabajadores podrán sacar a este dinero hasta el 31 de diciembre del 2026. Para eso solo deberán acudir al banco o entidad financiera donde tienen estos montos, o entrar por su aplicativo web o de celular, y retirar el dinero como si lo hicieran de cualquier cuenta común.

En su momento el BCP reveló que no se descontarán las deudas que tenga un usuario del saldo de su CTS. - Crédito Captura de Instagram

Cómo se calcula la CTS

Hay varias fórmulas que se pueden usar para calcular la CTS:

MTPE sugiere que se use: CTS= [(Remuneración computable / 12) * N° de meses] + [(Remuneración computable / 360) * N° de días]

Expertos como Jorge Carrillo, profesor y experto en finanzas de Pacífico Business School sugiere que este pago al año equivale al 7/6 de un sueldo

Según la fórmula del MTPE, se necesita sacar la ‘remuneración computable’, la cual equivale al sueldo que recibe el trabajador más los otros pagos, como la gratificación (que se calcula al mes, siendo 1/6 del sueldo) y la asignación familiar y otras comisiones que pueda recibir según su labor.

¿Cómo saber si tienes CTS en un banco o en otra entidad financiera? Hay dos maneras de poder dar con esa cuenta que creías perdida: una es revisar los documentos cuando dejaste tu trabajo, la otra es ir a cada entidad financiera con tu DNI y consultar. - Crédito Andina

Así, si uno gana el sueldo mínimo de S/1.130 , entonces el sueldo computable sería de S/1.318,33 (S/1.130 +S/188,33, un sexto de la gratificación). Si trabajo durante todos los meses del periodo entonces este mismo monto será la CTS que reciba al año, por lo que recibirá una CTS de alrededor de S/659,16 en mayo .

Si ganas S/1.500 tu CTS de mayo será de S/875 (S/1.750 al año)

Si ganas S/2.000 tu CTS de mayo será de S/1.166,67 (S/2.333,33 al año)

Si ganas S/2.500 tu CTS de mayo será de S/1.458.33 (S/ 2.916,67 al año).

Si ganas S/3.000 tu CTS de mayo será de S/1750 (S/3.500 al año)

Cabe recordar que si recibes un pago por asignación familiar tu CTS será un poco mayor a los cálculos anteriores. Asimismo, si perteneces al régimen laboral de la micro y pequeña empresa, recibes la mitad de beneficios (estás en media planilla), por lo que deberás considerar la mitad de tu gratificación para el cálculo. Asimismo, recibes la mitad de la CTS.