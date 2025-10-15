La gran procesión internacional del Señor de los Milagros en el Vaticano será transmitida y culminará con la bendición del Papa León XIV

Papa León XIV recibirá al Señor de los Milagros en el Vaticano, en octubre

La ciudad de Roma vive días de intensa expectativa. Por primera vez, la imagen del Señor de los Milagros recorrerá sus calles en una gran procesión internacional que se celebrará el 18 y 19 de octubre. Miles de fieles, procedentes de distintos países, acompañarán esta manifestación de fe que culminará con la bendición del Papa León XIV en la Plaza de San Pedro. Para los peruanos residentes en Europa, el evento representa mucho más que un acto religioso: es la confirmación de que una devoción nacida en Lima hace más de tres siglos se ha convertido en un símbolo universal.

El anuncio oficial se realizó este martes 14 de octubre en la Sala Marconi del Dicasterio para la Comunicación. La presentación, moderada por el doctor Alessandro Gisotti, Vicedirector Editorial de los Medios Vaticanos, reunió a representantes de la comunidad peruana, miembros de la Hermandad del Señor de los Milagros en Roma, diplomáticos y periodistas. Allí se destacó la importancia de esta tradición que trasciende fronteras y culturas. “El Señor de los Milagros es un evento peruano, sí, pero también de la Iglesia universal”, señaló Gisotti. “No se puede entender el Perú sin entender qué es el Señor de los Milagros: una expresión de fe, de cultura y de esperanza que ahora se abre al mundo entero”.

El ambiente fue de emoción y gratitud. Entre los asistentes se encontraban el ministro Manuel Carrasco E., Encargado de Negocios de la Embajada del Perú ante la Santa Sede; el mayordomo de la Hermandad en Roma, Wilmer Oblitas; y miembros veteranos como Elsa Javier y Carlos Salinas. Todos portaban el escapulario morado, símbolo de entrega y pertenencia. Durante el encuentro se proyectó un video que evocó los años en que el entonces monseñor Robert Francis Prevost —hoy Papa León XIV— sirvió en la diócesis de Chiclayo y participó en procesiones locales del Cristo Morado.

Una fe que une a los pueblos

El Papa León XIV en la veneración del Señor de los Milagros cuando era obispo de Chiclayo

En su mensaje grabado, el cardenal Pedro Barreto, quien presidirá la misa del 19 de octubre en la Basílica Vaticana, recordó los orígenes humildes de la devoción: “Nació del gesto de fe de un esclavo africano que pintó la imagen de Jesús crucificado en una pared de barro, y esa imagen resistió los terremotos de Lima como signo de esperanza”. Para el cardenal, la historia del Señor de los Milagros “tiene su raíz en la experiencia del migrante y del pobre”.

“El Señor de los Milagros no pertenece solo al Perú”, añadió Barreto. “Es un mensaje para toda la Iglesia. Nos recuerda que, en medio de las dificultades, Cristo está con nosotros y que el amor debe traducirse en servicio y en caridad concreta”.

Desde Roma, Wilmer Oblitas, presidente de la Hermandad, destacó el sentido de comunión que despierta esta celebración. “Donde hay peruanos, hay una imagen del Señor”, expresó. “Este año Roma recibe esa fe con los brazos abiertos”.

Voces desde el Vaticano

En la pintura original, el pie derecho de Cristo está adelantado; en la réplica que sale en procesión, es el izquierdo. Una mínima diferencia que encierra siglos de devoción, arte y restauraciones. Infobae / Jazmine Angulo

El periodista vaticanista Sergio Mora, quien cubre el evento desde Roma, explicó que esta procesión marcará un hecho singular en la capital italiana. “Roma no suele tener procesiones de calle como en América Latina”, comentó. “Con los miles de peruanos que llegaron buscando nuevas oportunidades, también llegó su fe. Desde los años noventa se formaron pequeñas hermandades, hasta que se consolidó una comunidad fuerte que hoy cuenta con cientos de cargadores y sahumadoras”.

Mora indicó que el recorrido iniciará en las Termas de Caracalla y avanzará por avenidas centrales hasta el Vaticano. “Será una procesión que cruzará la ciudad. La noche anterior, el anda descansará en una iglesia cercana y al amanecer del 19 de octubre ingresará a la Plaza de San Pedro, donde el Papa León XIV bendecirá la imagen”, relató.

El periodista resaltó además la magnitud internacional del evento. “Vendrán hermandades desde Italia, España, Francia, Alemania, Suiza y Suecia. También llegarán delegaciones de Estados Unidos, Chile y Perú. Se estima la participación de más de 700 personas entre cargadores y sahumadoras”, precisó.

Durante la presentación, Elsa Javier explicó la función espiritual de las sahumadoras: “Nuestra misión es purificar el camino del Señor con el incienso, que representa la oración y la ofrenda”. Con más de treinta años de servicio, afirmó que ser parte de la Hermandad “es un compromiso de vida”.

Cada integrante cumple un rol específico: los cargadores sostienen el anda, las sahumadoras abren paso con los incensarios, los cantores elevan los himnos y los servidores velan por el orden. “Todos somos parte de un mismo cuerpo al servicio del Señor de los Milagros”, destacaron los miembros de la organización.

Una devoción universal

Procesión del Señor de los Milagros: fecha, hora y ruta del segundo recorrido de la sagrada imagen por el Centro de Lima| Andina

El ministro Manuel Carrasco destacó el apoyo de las embajadas y consulados peruanos en Europa para hacer posible la celebración. “Este año teníamos que soñar en grande. Admiramos el esfuerzo de las hermandades que, desde el extranjero, mantienen viva esta tradición de amor y unidad”, afirmó.

La procesión internacional del Señor de los Milagros en Roma, que se desarrollará en el marco del Jubileo de la Esperanza 2025, será transmitida por los medios vaticanos, permitiendo que fieles de todo el mundo puedan acompañar el recorrido. El 19 de octubre, la imagen morada ingresará a la Plaza de San Pedro, donde el Papa León XIV —el primer pontífice con nacionalidad peruana— impartirá su bendición, en un acto que sellará la comunión entre el Perú y la Iglesia universal.