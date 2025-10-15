La ‘Generación Z’ marchará contra José Jerí y el Congreso: Lugar y horario de las convocatorias en todas las regiones del Perú

La bandera de One Piece también se vio en manifestaciones juveniles en Nepal e Indonesia, replicando el símbolo presente en las marchas de la Generación Z en Perú. foto: Composición Infobae Perú

La llamada ‘Generación Z’, un movimiento de jóvenes que se ha replicado en diversos países del mundo, marchará este miércoles 15 de octubre en contra del presidente José Jerí y el Congreso de la República. La convocatoria se ha hecho en todas las regiones del país y ha juntado a sindicalistas, estudiantes y gremios que también buscan llamar la atención sobre el problema de la inseguridad ciudadana.

En Lima, la movilización está programada para iniciar a las 4:00 p.m. en la Plaza Dos de Mayo, mientras que en provincias las protestas comenzarán desde las 8:00 a.m., utilizando plazas y espacios públicos principales como puntos de encuentro.

14 heridos, entre ellos 5 periodistas, además de daños a inmuebles como el Ministerio Público. (Piura en la Noticia)

La Confederación Nacional de Transportistas del Perú (CGTP) no se adhiere formalmente aunque reconoce los reclamos, y la Asociación Nacional de Integración de Transportistas ha decidido no participar y mantener una mesa de diálogo con el Gobierno para debatir sus demandas.

El Bloque Universitario y federaciones estudiantiles como la de San Marcos, la Universidad Agraria y la Católica, estarán presentes movilizando a estudiantes de diversas universidades públicas y privadas de Lima.

A la jornada de protesta también se suman docentes agrupados en el Sutep y trabajadores de la Confederación General de Trabajadores del Perú, lo que da a la movilización un perfil plural y multidisciplinario. Por precaución, varias instituciones educativas han optado por suspender sus clases presenciales.

Ante la magnitud del evento, la Policía Nacional del Perú (PNP) ha planificado un amplio despliegue para resguardar la seguridad, solicitando a los participantes no acudir con mochilas, rostros cubiertos o pasamontañas a fin de identificar posibles riesgos.

Colectivos ecologistas, animalistas y gremios de trabajadores se suman a la movilización de la Generación Z.

¿En qué regiones habrá marcha?

La ‘Generación Z’ marchará en todas las regiones del país. A continuación, las principales convocatorias que se han difundido en redes sociales:

Amazonas: Chachapoyas, Plazuela de Burgos (3:00 p.m.) / Bagua Grande, Plaza de Armas (9:00 a.m.) Áncash: Chimbote, Plaza Miguel Grau, Plaza 28 de Julio (4:00 p.m.) / Huaraz, Plaza de Armas (9:00 a.m.) Apurímac: Andahuaylas, Mercado de Andahuaylas (4:00 p.m.) Arequipa: Arequipa, Plaza España (5:00 p.m.) Ayacucho: Puerta de la UNSCH (3:00 p.m.) Cajamarca: Plazuela Bolognesi (9:00 a.m.) / Pasaje La Cultura (4:00 p.m.)/ Iglesia San Francisco (6:00 p.m.) Cusco: Puerta 4 de la UNSAAC (4:00 p.m.) 8. Huancavelica: Frontis del campus universitario UNH (8:00 a.m.)/ Plaza de Armas (9:00 a.m.) Huánuco: Huánuco, Plaza de Armas (4:00 p.m.) Ica: Plaza de Armas (4:30 p.m.) Junín: Huancayo, Estadio Mariscal Castilla (4:00 p.m.) La Libertad: Trujillo, Plazuela el Recreo (4:00 p.m.) Lambayeque: Chiclayo, Plazuela Elías Aguirre (4:00 p.m.) Lima: Frente a Palacio de justicia (4:00 p.m.) / Plaza Dos de Mayo, (4:00 p.m.) Bloque universitario / Plaza Francia (4:00 p.m.) Bloque Feminista / Avenida Abancay (5:00 p.m.) / Espacio 303 Barranco (Bloque de artes) Loreto: Iquitos, Plaza 28 de julio (4:00 p.m.) Madre de Dios: Puerto Maldonado, Arco de la democracia (6:00 p.m.) Moquegua: Moquegua, Óvalo Mariátegui - (3:00 p.m.) / Ilo, Plaza de la Bandera - (4:00 p.m.) / Pasco: Oxapampa, (Por definir) 19. Piura: Piura, Plazuela Merino (5:00 p.m.) / Chulucanas, Frente a la Catedral (5:30 p.m.) Puno: Juliaca, Plaza de Armas (9:00 a.m.)/ Plaza de Armas Gen Z (5:00 p.m.) / Puno, Parque de la Madre (9:30 p.m.); San Martín: Moyobamba, Plaza de Armas (6:00 p.m.) /Tarapoto, Plaza de Armas (7:00 p.m.) Tacna: Tacna, Plaza Zela (4:00 p.m.) Tumbes:Tumbes, Plaza Bolognesi (4 p.m.). Ucayali: Óvalo Sáenz Peña (4:00 p.m.)