Perú

La ‘Generación Z’ marchará contra José Jerí y el Congreso: Lugar y horario de las convocatorias en todas las regiones del Perú

Diversos sectores sindicales, estudiantiles y gremios han anunciado su participación de esta movilización para rechazar a las autoridades actuales y visibilizar el problema de la inseguridad ciudadana

Ricardo Mc Cubbin

Por Ricardo Mc Cubbin

Guardar
La bandera de One Piece
La bandera de One Piece también se vio en manifestaciones juveniles en Nepal e Indonesia, replicando el símbolo presente en las marchas de la Generación Z en Perú. foto: Composición Infobae Perú

La llamada ‘Generación Z’, un movimiento de jóvenes que se ha replicado en diversos países del mundo, marchará este miércoles 15 de octubre en contra del presidente José Jerí y el Congreso de la República. La convocatoria se ha hecho en todas las regiones del país y ha juntado a sindicalistas, estudiantes y gremios que también buscan llamar la atención sobre el problema de la inseguridad ciudadana.

En Lima, la movilización está programada para iniciar a las 4:00 p.m. en la Plaza Dos de Mayo, mientras que en provincias las protestas comenzarán desde las 8:00 a.m., utilizando plazas y espacios públicos principales como puntos de encuentro.

14 heridos, entre ellos 5
14 heridos, entre ellos 5 periodistas, además de daños a inmuebles como el Ministerio Público. (Piura en la Noticia)

La Confederación Nacional de Transportistas del Perú (CGTP) no se adhiere formalmente aunque reconoce los reclamos, y la Asociación Nacional de Integración de Transportistas ha decidido no participar y mantener una mesa de diálogo con el Gobierno para debatir sus demandas.

El Bloque Universitario y federaciones estudiantiles como la de San Marcos, la Universidad Agraria y la Católica, estarán presentes movilizando a estudiantes de diversas universidades públicas y privadas de Lima.

A la jornada de protesta también se suman docentes agrupados en el Sutep y trabajadores de la Confederación General de Trabajadores del Perú, lo que da a la movilización un perfil plural y multidisciplinario. Por precaución, varias instituciones educativas han optado por suspender sus clases presenciales.

Ante la magnitud del evento, la Policía Nacional del Perú (PNP) ha planificado un amplio despliegue para resguardar la seguridad, solicitando a los participantes no acudir con mochilas, rostros cubiertos o pasamontañas a fin de identificar posibles riesgos.

Colectivos ecologistas, animalistas y gremios
Colectivos ecologistas, animalistas y gremios de trabajadores se suman a la movilización de la Generación Z.

¿En qué regiones habrá marcha?

La ‘Generación Z’ marchará en todas las regiones del país. A continuación, las principales convocatorias que se han difundido en redes sociales:

  1. Amazonas: Chachapoyas, Plazuela de Burgos (3:00 p.m.) / Bagua Grande, Plaza de Armas (9:00 a.m.)
  2. Áncash: Chimbote, Plaza Miguel Grau, Plaza 28 de Julio (4:00 p.m.) / Huaraz, Plaza de Armas (9:00 a.m.)
  3. Apurímac: Andahuaylas, Mercado de Andahuaylas (4:00 p.m.)
  4. Arequipa: Arequipa, Plaza España (5:00 p.m.)
  5. Ayacucho: Puerta de la UNSCH (3:00 p.m.)
  6. Cajamarca: Plazuela Bolognesi (9:00 a.m.) / Pasaje La Cultura (4:00 p.m.)/ Iglesia San Francisco (6:00 p.m.)
  7. Cusco: Puerta 4 de la UNSAAC (4:00 p.m.)
  8. 8. Huancavelica: Frontis del campus universitario UNH (8:00 a.m.)/ Plaza de Armas (9:00 a.m.)
  9. Huánuco: Huánuco, Plaza de Armas (4:00 p.m.)
  10. Ica: Plaza de Armas (4:30 p.m.)
  11. Junín: Huancayo, Estadio Mariscal Castilla (4:00 p.m.)
  12. La Libertad: Trujillo, Plazuela el Recreo (4:00 p.m.)
  13. Lambayeque: Chiclayo, Plazuela Elías Aguirre (4:00 p.m.)
  14. Lima: Frente a Palacio de justicia (4:00 p.m.) / Plaza Dos de Mayo, (4:00 p.m.) Bloque universitario / Plaza Francia (4:00 p.m.) Bloque Feminista / Avenida Abancay (5:00 p.m.) / Espacio 303 Barranco (Bloque de artes)
  15. Loreto: Iquitos, Plaza 28 de julio (4:00 p.m.)
  16. Madre de Dios: Puerto Maldonado, Arco de la democracia (6:00 p.m.)
  17. Moquegua: Moquegua, Óvalo Mariátegui - (3:00 p.m.) / Ilo, Plaza de la Bandera - (4:00 p.m.) /
  18. Pasco: Oxapampa, (Por definir)
  19. 19. Piura: Piura, Plazuela Merino (5:00 p.m.) / Chulucanas, Frente a la Catedral (5:30 p.m.)
  20. Puno: Juliaca, Plaza de Armas (9:00 a.m.)/ Plaza de Armas Gen Z (5:00 p.m.) / Puno, Parque de la Madre (9:30 p.m.);
  21. San Martín: Moyobamba, Plaza de Armas (6:00 p.m.) /Tarapoto, Plaza de Armas (7:00 p.m.)
  22. Tacna: Tacna, Plaza Zela (4:00 p.m.)
  23. Tumbes:Tumbes, Plaza Bolognesi (4 p.m.).
  24. Ucayali: Óvalo Sáenz Peña (4:00 p.m.)

Temas Relacionados

Generación ZMarcha nacionalPlaza de ArmasTrujilloArequipaperu-noticias

Más Noticias

Guardianas del alma de una nación: catedrales del Perú

En el Día de las Catedrales, no solo miremos sus altas torres o escuchemos sus campanadas; es necesario atender a los relatos que sus muros transmiten

Guardianas del alma de una

Retiro AFP 2025: Cada administradora activará ‘link’ para hacer la solicitud desde el 21 de octubre

La Asociación de AFP confirmó que el registro para retirar hasta 4 UIT (S/21.400) será totalmente digital y gratuito. Los afiliados deberán ingresar a la web de su AFP en la fecha asignada según el último número de su DNI

Retiro AFP 2025: Cada administradora

Ernesto Álvarez: el constitucionalista que criticó la vacancia de Dina Boluarte y las protestas, y ahora encabeza el gabinete de José Jerí

Tras su designación como presidente del Consejo de Ministros, Álvarez asume un gabinete “de transición y reconciliación” y genera atención por sus opiniones sobre la crisis política y las movilizaciones sociales recientes

Ernesto Álvarez: el constitucionalista que

Hallan 11 vehículos robados en Villa El Salvador y capturan a banda que operaba en todo Lima

Las fuerzas de seguridad realizaron intervenciones coordinadas en cinco locales, identificaron automóviles sustraídos y desmantelados, y capturaron a presuntos integrantes de una organización que actuaba en varios distritos de Lima

Hallan 11 vehículos robados en

“El Perú se jodió cuando fue independizado”: el polémico comentario de Ernesto Álvarez sobre la identidad peruana

El ahora presidente del Consejo de Ministros indicó que el “ímpetu emancipador” debió surgir desde el interior del Perú luego de una “evolución a lo largo de un siglo más”, hasta 1921

“El Perú se jodió cuando
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“El Perú se jodió cuando

“El Perú se jodió cuando fue independizado”: el polémico comentario de Ernesto Álvarez sobre la identidad peruana

Vacancia contra José Jerí: ¿Susel Paredes aceptará la presidencia si destituyen al sucesor de Dina Boluarte?

Alcaldes de Lima critican ‘informalidad’ del presidente José Jerí por invitación a reunión mediante redes sociales

Perfil de Denisse Miralles, la nueva ministra de Economía del gobierno de José Jerí

José Jerí defiende a sus ministros cuestionados: “Hay críticas, pero este gabinete va a contribuir a derrotar la delincuencia”

ENTRETENIMIENTO

Familia Schütz vendió Panamericana Televisión:

Familia Schütz vendió Panamericana Televisión: Empresario minero y Susana Umbert tomarían el control de Canal 5

Quién es Juan Víctor, el participante que logró conmover al jurado de Yo Soy con su imitación de Diego Bertie

Jolié Messambo emociona hasta las lágrimas a Ricardo Morán con su tributo a Whitney Houston en ‘Yo Soy’

Natalia Salas critica la simulación de cicatrices de mastectomía en campañas de cáncer de mama: “Es una burla y falta de respeto”

Patricio Parodi sorprende con mensaje de apoyo a Flavia López en el ‘Miss Grand International 2025′

DEPORTES

Alianza Lima decidió que Aline

Alianza Lima decidió que Aline Timm, flamante refuerzo, se marche del equipo de vóley sin debutar: “No cumplió las expectativas”

Alianza Lima fichó a refuerzo estadounidense tras salida de Aline Timm: sería presentada en la Noche Blanquiazul de vóley 2025

Canal exclusivo que transmitirá la Noche de las Pumas 2025 de Universitario previo a la Liga Peruana de Vóley

Entradas para la Noche Blanquiazul de vóley 2025: precios y dónde comprar boletos para el cuadrangular de Alianza Lima

El desencanto con el arbitraje en Alianza Lima deriva en propuesta de auditoría internacional a colegiados de la CONAR