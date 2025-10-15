Jean Paul Gabuteau es captado ingresando a un hotel por la noche y saliendo de madrugada sin su esposa Silvia Cornejo

Las imágenes de Jean Paul Gabuteau en un hotel sin Silvia Cornejo han generado un nuevo revuelo en redes sociales, alimentando las especulaciones sobre el futuro de su relación tras varias reconciliaciones públicas (ATV)

Las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’ difundieron imágenes de Jean Paul Gabuteau, esposo de la presentadora Silvia Cornejo, llegando solo a un hotel en Lima y saliendo varias horas después.

La secuencia, que se transmitirá completa esta noche, ha causado revuelo en redes sociales y reavivado los rumores de conflictos en la pareja, conocida por sus reconciliaciones y separaciones mediáticas.

Gabuteau, con quien Cornejo tiene un hijo, habría permanecido en el lugar entre las 10:29 p. m. y las 2:04 a. m., sin ofrecer declaraciones hasta el momento. La voz del adelanto televisivo advierte: “¡Atenta, Silvia!”, lo que ha encendido la curiosidad del público y el debate entre los seguidores de la exMiss Perú.

Un video que desata la polémica

Un video nocturno de Jean Paul Gabuteau entrando y saliendo de un hotel encendió las alarmas mediáticas y colocó nuevamente su vida privada y su matrimonio bajo la mirada pública. (ATV)

La noche del 14 de octubre, el programa “Magaly TV: La Firme” presentó un adelanto que encendió la controversia. En las imágenes, Jean Paul Gabuteau, esposo de Silvia Cornejo, aparece estacionando su vehículo frente a un conocido hotel limeño. Luego, se le observa ingresar sin compañía y permanecer dentro por más de tres horas. Finalmente, abandona el lugar a las 2:04 a. m., con el rostro serio y sin dirigirse a nadie.

El fragmento del video vino acompañado de una narración que alertó al público: “¿Qué hace Jean Paul entrando a un hotel de noche y saliendo de madrugada?”. Esa frase se convirtió en tendencia en redes sociales. Muchos usuarios recordaron que no es la primera vez que la pareja enfrenta rumores de infidelidad. Otros, en cambio, pidieron cautela y evitar especulaciones hasta conocer el contexto completo del material audiovisual.

Desde su difusión, el tema se convirtió en conversación recurrente entre figuras del espectáculo y comentaristas digitales. Algunos señalaron que las imágenes podrían corresponder a una reunión de trabajo o encuentro social, mientras que otros cuestionaron la discreción del empresario al aparecer solo en un escenario que suele despertar suspicacias.

Una relación marcada por altibajos

La historia amorosa entre la exMiss Perú y el empresario ha estado marcada por segundas oportunidades, conflictos y silencios que alimentan la curiosidad del público. (ATV)

Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau mantienen una historia sentimental que ha pasado por crisis y reconciliaciones públicas. La exMiss Perú y el empresario han sido pareja durante varios años y comparten un hijo. A pesar de los episodios difíciles, en los últimos meses parecían haber recuperado la estabilidad.

El pasado 5 de octubre, Cornejo publicó en su cuenta de Instagram imágenes de la celebración del cumpleaños de Gabuteau, acompañadas de un mensaje afectuoso. En las fotografías se les veía sonrientes, rodeados de amigos y familiares. “Miren cómo sobrevivieron a los cachos y a la infidelidad”, comentó en tono irónico una conductora de televisión al mostrar la escena. La frase hizo alusión a una de las etapas más tensas de la relación, cuando la presentadora protagonizó un incidente vial tras descubrir un presunto engaño de su pareja.

A lo largo del tiempo, la pareja ha preferido no pronunciarse ante los rumores. Sin embargo, el silencio ha alimentado las especulaciones sobre la verdadera situación de su vínculo. Cada aparición pública o gesto en redes sociales es interpretado como un posible indicio de reconciliación o distancia.

La imagen pública de ambos ha estado marcada por ese vaivén emocional. Ella, exconductora de televisión y modelo, se mantiene activa en redes sociales con publicaciones sobre maternidad y bienestar. Él, dedicado al rubro empresarial, evita las cámaras, aunque su figura sigue siendo objeto de atención mediática por su relación con Cornejo.

Expectativa ante la emisión completa

Las imágenes del empresario serán difundidas esta noche y el público espera conocer el contexto real de la grabación, mientras la pareja permanece sin dar declaraciones. (ATV)

El avance del programa de espectáculos promete mostrar esta noche la secuencia completa de Gabuteau en el hotel. Según se informó, las imágenes fueron registradas por el equipo de investigación del espacio televisivo entre la noche del sábado y la madrugada del domingo. En el material se aprecia la llegada del empresario, su permanencia prolongada y su salida en absoluta reserva.

“Él entra solo, no hay acompañantes visibles”, indicó uno de los reporteros del programa. La presentación del caso incluye también un recuento de los episodios previos que han marcado la relación con Cornejo. La producción sostiene que el objetivo es “mostrar hechos y no opiniones”.

Mientras tanto, ni Jean Paul Gabuteau ni Silvia Cornejo han emitido declaraciones públicas sobre el tema. En redes sociales, la exMiss Perú continúa compartiendo contenido ajeno a la polémica, centrado en su vida familiar. Su última publicación fue una historia dedicada a su hijo, sin aludir a la noticia que la involucra indirectamente.

La situación ha generado un efecto inmediato: seguidores, comentaristas y portales de espectáculos esperan el programa completo para conocer el contexto de las imágenes. En los comentarios digitales, algunos defienden el derecho a la privacidad de la pareja, mientras otros exigen explicaciones.

Con cada revelación, la historia de Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau vuelve a ocupar los titulares, reeditando un guion que combina amor, controversia y exposición mediática. Aunque los detalles del registro aún no se difunden en su totalidad, el interés público confirma que su relación sigue siendo una de las más observadas del entretenimiento nacional.