Perú

Continuidad y rumbo para el sector pesquero

El reto del nuevo ministro será asegurar que la curva de aprendizaje no se traduzca en demoras

Por Jennifer Vilches

Guardar
pesca - anchoveta
pesca - anchoveta

El Perú cuenta con un nuevo Ministro de la Producción. Con él, ya son tres los titulares del sector desde enero de 2024. En cualquier cartera esto genera inestabilidad. En el caso del sector pesquero, donde los ciclos biológicos y las ventanas de decisión son cortas, cada relevo implica el riesgo de perder impulso y retrasar decisiones que no pueden esperar.

El sector pesquero ha tenido, en líneas generales, un buen año. Las condiciones oceanográficas mejoraron, las temporadas de pesca han sido favorables y el sector privado viene mostrando avances en sostenibilidad e innovación. Sin embargo, los desafíos estructurales siguen ahí. Por eso, más allá de los nombres, lo que realmente importa ahora es que el nuevo ministro tenga claridad sobre las prioridades y continuidad en la gestión.

Uno de los temas más urgentes es lograr una eficiente supervisión y fiscalización a la flota artesanal—clave para ordenar el acceso al recurso y garantizar su sostenibilidad y la trazabilidad de la pesca artesanal— no puede retrocederse. Es una realidad que cada nuevo ministro que llega necesita conocer el sector, reorganizar su equipo, revisar lineamientos. Pero la pesca artesanal no puede esperar ese aprendizaje, requiere decisiones, con una mirada técnica y social al mismo tiempo. Asegurar una buena actividad de supervisión, control y fiscalización.

Otro asunto prioritario es la pesquería de pota, especialmente relevante para Piura y otras regiones del norte. Este recurso, que sostiene a miles de familias y es uno de los principales productos de exportación no tradicionales del país, ha mostrado fuertes variaciones en sus volúmenes de desembarque en los últimos años. Es urgente mejorar la gestión y asegurar reglas claras para la comercialización y la exportación.

En poco tiempo, deberíamos estar próximos a que se de inicio a la segunda temporada de pesca de anchoveta, la actividad más importante del sector pesquero por el aporte que esta significa al país, y el éxito de esta dependerá de una buena gestión, tomar una buena decisión basada en la evidencia científica.

A la par, se suma las sinergias que deberá mantener con otros ministerios, como por ejemplo el Ministerio de Economía y Finanzas y continuar con los proyectos que ya se tenían encaminados que apuestan por el crecimiento y desarrollo del sector pesquero, como por ejemplo el Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura (PNIPA). Este programa ha demostrado resultados concretos en transferencia tecnológica, investigación aplicada y fortalecimiento de capacidades para pescadores y acuicultores. El nuevo ministro debería verlo como una herramienta clave para generar competitividad, atraer inversión y diversificar la producción pesquera. Frenar o subestimar su potencial sería un error.

En resumen, el sector pesquero necesita menos cambios y más continuidad. El sector pesquero es una industria compleja, donde los resultados son producto del esfuerzo articulado entre los actores. El reto del nuevo ministro será asegurar que la curva de aprendizaje no se traduzca en demoras. Que los proyectos en marcha no se paralicen. Que la gestión pública acompañe, escuche y por más que esta actual gestión sea transitoria, actúe con visión de largo plazo.

El mar no espera. Las corrientes cambian, los recursos también, y cada temporada cuenta. Ojalá este nuevo nombramiento no sea solo otro cambio en el timón, sino una oportunidad para consolidar los avances logrados y encarar con decisión los retos que vienen. Porque en el sector pesquero peruano, lo que está en juego no es solo la producción, sino es el futuro de miles de familias que viven del mar.

Temas Relacionados

Pesca PerúSector pesqueroOpiniónperu-noticias

Más Noticias

Soldado muere mientras cumplía guardia en base del VRAEM: Fiscalía y Comando Especial investigan las circunstancias del deceso

Edison Florido Alanía realizaba labores de vigilancia en una base militar del VRAEM cuando recibió un impacto de bala. La zona es considerada de alta peligrosidad por la presencia de remanentes del terrorismo y actividades del narcotráfico

Soldado muere mientras cumplía guardia

‘El Flaco’ Granda cuenta por qué aceptó la oferta de ‘El Gran Chef Famosos’: “Escuché el sueldo del programa”

El presentador recordó la inesperada llamada de producción, las condiciones del contrato y el impacto personal y mediático que le dejó su paso por el exitoso programa televisivo

‘El Flaco’ Granda cuenta por

Padre de la ministra Sandra Gutiérrez murió un día después de asumir el Ministerio de la Mujer: “Recibí la llamada mientras me preparaba”

La noticia fue confirmada por la propia funcionaria. Hasta el momento, ni el presidente José Jerí ni sus compañeros en el gabinete ministerial han expresado sus condolencias públicas

Padre de la ministra Sandra

‘Ser persona trans es una tragedia y un trastorno’: crece el rechazo al premier Ernesto Álvarez por sus dichos transfóbicos y homófobos

Durante su presidencia en el Tribunal Constitucional, el actual premier lideró una polémica sentencia que negó el reconocimiento de identidad de género en el DNI

‘Ser persona trans es una

Doña Marthita, madre de Milett Figueroa, sale en defensa de Marcelo Tinelli tras polémico tuit editado: “solo me da risa”

Después de que el argentino editara un mensaje dirigido a Milett, su madre, Martha Valcárcel, rompió el silencio. Con tono irónico y desafiante, defendió al conductor argentino y aseguró que la pareja sigue unida y feliz

Doña Marthita, madre de Milett
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Padre de la ministra Sandra

Padre de la ministra Sandra Gutiérrez murió un día después de asumir el Ministerio de la Mujer: “Recibí la llamada mientras me preparaba”

‘Ser persona trans es una tragedia y un trastorno’: crece el rechazo al premier Ernesto Álvarez por sus dichos transfóbicos y homófobos

Perfil de Sandra Gutiérrez, la “guerrera somista” con sentencias que asume el Ministerio de la Mujer en pleno rechazo feminista a José Jerí

José Jerí presenta proyecto de ley como congresista pese a que ya es el presidente encargado ¿Es posible?

Dina Boluarte obtiene una victoria: Las razones del PJ para no darle impedimento de salida del país

ENTRETENIMIENTO

Doña Marthita, madre de Milett

Doña Marthita, madre de Milett Figueroa, sale en defensa de Marcelo Tinelli tras polémico tuit editado: “solo me da risa”

Miss Grand International 2025: fecha, horario y canal para seguir la participación de Flavia López

Mayra Couto cuestiona a Maju Mantilla por ‘besos reales’ con George Slebi: “Eso pasa cuando no estudias actuación”

Ibai Llanos ya no viene a Perú: Este es el país de Latinoamérica que eligió y peruanos lamentan

Seguidores de ‘Yo Soy’ se conmueven con presentación del imitador de Diego Bertie y recuerdan con cariño al fallecido actor y cantante

DEPORTES

Luis Advíncula se despidió de

Luis Advíncula se despidió de Sergio Romero de Boca Juniors con un afectuoso mensaje: “Lo mejor siempre para ti”

Angelo Campos será el arquero titular en Alianza Lima vs Sport Boys: ¿Por qué no tapará Guillermo Viscarra en Matute?

Universitario lucha por ascender a la Liga 2 2026: programación de las semifinales de la Liga 3

“Ya no es la mejor”: Mirtha Uribe y su rotunda opinión sobre el presente de Ángela Leyva en la selección peruana de vóley

Canal exclusivo que transmitirá la Noche de las Pumas 2025 de Universitario previo a la Liga Peruana de Vóley