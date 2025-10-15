Asimilación a la Marina de Guerra del Perú 2026: requisitos, carreras, sueldo y fecha límite para postular

La Marina de Guerra del Perú lanzó su proceso de asimilación 2026 para profesionales| Marina de Guerra

La Marina de Guerra del Perú lanzó su proceso de asimilación 2026 para profesionales, el cual está dirigido a quienes buscan integrar la plana de oficiales con formación universitaria en áreas estratégicas para la defensa nacional. Esta iniciativa abre una vía para el ingreso de titulados en diversas disciplinas, bajo un proceso de selección anual.

Quienes aspiran a incorporarse a la Marina de Guerra del Perú como oficiales deberán cumplir una serie de requisitos académicos y profesionales, además de condiciones físicas definidas por la institución.

La convocatoria contempla plazas para los grados de Teniente Primero y Teniente Segundo, con una fecha límite de postulación este lunes 27 de octubre.

Asimilación a la Marina de Guerra del Perú 2026: requisitos, carreras, sueldo y fecha límite| Marina de Guerra

¿Cuáles son las carreras de asimilación a la Marina de Guerra?

Entre las carreras universitarias solicitadas para este proceso anual, el detalle de la Marina de Guerra del Perú es el siguiente:

Teniente Primero : Médico general Derecho

Teniente Segundo : Ingeniería Mecánica Eléctrica Ingeniería Civil Ingeniería Electrónica Ingeniería Sanitaria Ingeniería Industrial Arquitectura



Desde 1821, la Marina de Guerra del Perú encarna la lealtad y el deber de quienes cuidan el mar. Fundada por San Martín, es emblema de soberanía y orgullo de la nación. (Andina)

¿Cuáles son los requisitos?

Las condiciones para postularse exigen que los candidatos sean peruanos de nacimiento, o nacidos en el extranjero inscritos en el registro consular durante su minoría de edad.

Es indispensable no contar con sanciones de inhabilitación para la función pública, medir al menos 1.60 metros los varones y 1.55 metros las mujeres, y poseer título profesional expedido por una universidad reconocida por la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) o la Superintendencia Nacional de Educación (Sunedu).

Para títulos extranjeros se requiere la debida legalización ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.

De acuerdo con el reglamento, la edad máxima para participar es de 34 años en el caso de aspirantes a Teniente Primero y de 33 años para Teniente Segundo.

Además, se exige un año de experiencia profesional documentada después de la obtención del título, pertenecer y estar habilitado en el colegio profesional respectivo, y no haber sido separado previamente de ninguna entidad militar, institución policial o centro de formación castrense por motivos disciplinarios, evaluación de capacidad profesional o aptitud militar.

BAP Tacna de la Marina de Guerra del Perú. (Foto: Agencia Andina)

¿Cuál es el sueldo que reciben los oficiales y suboficiales?

En cuanto a la estructura de ingresos y beneficios económicos ofrecidos, la Marina de Guerra del Perú detalla los siguientes montos brutos mensuales para el personal de oficiales:

Alférez de Fragata: S/3.225

Teniente Segundo: S/3.316

Teniente Primero: S/3.838

Capitán de Corbeta: S/4.785

Capitán de Fragata: S/6.612

Capitán de Navío: S/8.098

Contraalmirante: S/9.763

Vicealmirante: S/10.016

En el caso de suboficiales y personal técnico, los sueldos van desde S/2.854 para Oficial de Mar Tercero hasta S/4.112 para Técnico Superior Primero, según datos proporcionados por la Marina de Guerra.

¿Cómo se realiza la preinscripción?

La preinscripción al proceso de asimilación 2026 se efectúa a través de un sistema digital. Los postulantes interesados deben acceder al portal oficial, disponible en la dirección https://estocolmo.marina.mil.pe/sistemaasimilacion, donde se realiza el registro de datos personales y la carga de la documentación solicitada.

Este trámite requiere completar cada uno de los campos del formulario en línea. El cumplimiento de los requisitos de edad y especialidad para cada grado constituye un criterio excluyente en esta etapa. Para evitar inconvenientes, la Marina de Guerra recomienda efectuar la preinscripción antes de la fecha límite; es decir, el 27 de octubre.

Si se presentan dudas o es necesario aclarar el procedimiento, los postulantes pueden acercarse personalmente a la Oficina de Admisión de la Escuela Naval del Perú, en la Calle Medina, La Punta, Callao.

Otra opción es comunicarse a los teléfonos 986818072 o 986818320, o enviar un correo electrónico a asimilacion.oficiales@escuelanaval.edu.pe.