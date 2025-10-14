Retiro AFP 2025: si tu DNI termina en 8, conoce las fechas para presentar la solicitud

Cada afiliado puede solicitar hasta 4 unidades impositivas tributarias (UIT), equivalentes a S/ 21.400 como monto máximo a retirar - Crédito: Andina.

Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) ha puesto en marca un cronograma escalonado para el octavo retiro extraordinario de su dinero. En esta ocasión, los afiliados podrán pedir hasta 4 unidades impositivas tributarias (UIT), equivalentes a S/21.400. El proceso incluye medidas diseñadas para una ejecución ordenada y eficiente.

La organización de las solicitudes se realizará según el dígito final del documento nacional de identidad (DNI) de cada solicitante, en cumplimiento de directrices establecidas por la supervisión del sistema.

Esta segmentación busca distribuir de manera adecuada la atención, evitar la saturación en plataformas digitales y puntos físicos, y optimizar el funcionamiento de los equipos designados para atender la demanda.

El cronograma para ingresar la solicitud se establece de acuerdo con el dígito final del DNI - Créditos: Andina.

Fechas para presentar la solicitud si tu DNI finaliza en 8

Desde el 21 de octubre de 2025, la plataforma digital habilitada comenzará a recibir solicitudes de retiro. El acceso dependerá del último número del DNI, lo que permitirá canalizar el flujo de usuarios y reducir los tiempos de espera.

Los afiliados que no logren completar el proceso durante el periodo indicado en el cronograma dispondrán de una etapa adicional para regularizar el proceso y asegurar el acceso a sus fondos.

Para quienes tienen un DNI que termina en 8, el trámite se podrá efectuar únicamente en tres fechas específicas: jueves 13, viernes 14 de noviembre y martes 2 de diciembre de 2025. Esta organización responde a la necesidad de ordenar la recepción de solicitudes y permitir una atención más ágil.

Las solicitudes se pueden ingresar desde el 21 de octubre - Créditos: AFP.

El día del depósito estará determinado por la fecha en que se ingresó el pedido. Si la solicitud se gestiona el 11 de noviembre de 2025, la transferencia correspondiente a la primera UIT se realizará, como máximo, el 13 de diciembre.

Para quienes completen el trámite el 12 de noviembre, el pago también se llevará a cabo hasta el 13 de diciembre, según cálculos de Infobae Perú.

Fechas de registro según último dígito del DNI

DNI con letra → 21 de octubre o 19 de noviembre.

DNI terminado en 0 → 22, 23 de octubre o 20 de noviembre.

DNI terminado en 1 → 24, 27 de octubre o 21 de noviembre.

DNI terminado en 2 → 28, 29 de octubre o 24 de noviembre.

DNI terminado en 3 → 30, 31 de octubre o 25 de noviembre.

DNI terminado en 4 → 3, 4 de noviembre o 26 de noviembre.

DNI terminado en 5 → 5, 6 de noviembre o 27 de noviembre.

DNI terminado en 6 → 7, 10 de noviembre o 28 de noviembre.

DNI terminado en 7 → 11, 12 de noviembre o 1 de diciembre.

DNI terminado en 8 → 13, 14 de noviembre o 2 de diciembre.

DNI terminado en 9 → 17, 18 de noviembre o 3 de diciembre.