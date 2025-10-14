Presidente José Jerí recibió a congresista de Somos Perú en Palacio la madrugada antes de anunciar su nuevo gabinete

Ana Zegarra asumió como congresista tras el fallecimiento de Hitler Saavedra. Ahora es vicepresidenta de la Comisión de Economía del Congreso. - Crédito Congreso

Faltan pocas horas para conocer quiénes integrarán el nuevo gabinete de ministros durante los meses que dure el gobierno del presidente encargado José Jerí. En medio de la incertidumbre ciudadana por conocer a los encargados del Ejecutivo, la congresista Ana Zegarra Saboya, integrante de la bancada de Somos Perú y excompañera del mandatario en el Parlamento, lo visitó por dos horas hasta la madrugada de hoy.

Según el registro de visitas del despacho presidencial, Zegarra Saboya ingresó a Palacio de Gobierno para una ‘reunión de trabajo’ con el presidente Jerí a las 10:59 p.m. del 13 de octubre y permaneció al interior de la sede del Gobierno hasta la 1:05 a.m. del 14 de octubre, momento en el que se registró su salida.

¿Quién es Ana Zegarra?

La parlamentaria, representante de Loreto, es la actual presidenta de la Comisión de Descentralización del Congreso para el periodo 2025-2026. De hecho, el ingreso de Zegarra Saboya al Congreso tiene similitudes con Jerí. Ambos fueron accesitarios. El actual presidente lo fue de Martín Vizcarra, mientras que su compañera llegó al Parlamento en octubre de 2023, en reemplazo de Hitler Saavedra, quien falleció días antes.

La congresista Zegarra es representante de Amazonas y, en 2017, obtuvo el grado de bachiller en Administración por la Universidad Privada del Norte, según su declaración ante el Jurado Nacional de Elecciones.

Antes de su ingreso al Parlamento, acumuló experiencia en la administración pública como tesorera en la Municipalidad Distrital de Cayanarachi, en San Martín, y como técnica en el despacho del congresista Hitler Saavedra, a quien llegó a reemplazar.

Su militancia en Somos Perú se inició en octubre de 2017 y, en las elecciones generales de 2021, postuló al Congreso por Loreto. Aunque no fue elegida directamente, quedó como accesitaria gracias a los 4.917 votos obtenidos.

Una congresista con antecedentes

Zegarra Saboya no está libre de acusaciones y polémicas. De hecho, ya registra dos condenas: una de dos años de prisión suspendida por falsedad ideológica en 2014 y otra de tres años de prisión suspendida por falsificación de documentos en 2015, ambas en juzgados de Maynas (Amazonas).

Por otro lado, en junio de este año fue sentenciada por falsa declaración en proceso administrativo, tras haber ocultado un antecedente ante el Jurado Nacional de Elecciones durante la campaña municipal de 2018. Todas las penas fueron suspendidas.

El exministro de Justicia, José Tello, explicó en RPP que la normativa peruana prohíbe postular a personas condenadas en primera instancia por delitos dolosos, lo cual dejaría fuera a la congresista de futuras elecciones en 2026.

Controversias y denuncias recientes

Zegarra Saboya también ha enfrentado denuncias sobre el posible financiamiento irregular de su campaña y la gestión de fondos para obras públicas. La empresaria Blanca Ríos afirmó ante RPP haber realizado pagos a cuentas asociadas a la parlamentaria para apoyar su campaña y facilitar recursos para una obra de riego en Cajamarca, en momentos en que la Comisión de Presupuesto era presidida por José Jerí.

El vocero de Somos Perú, Guillermo Aliaga, señaló que Ríos se ofreció a aportar y por ello recibió el número de cuenta de un proveedor, sin que se efectuaran transferencias. Por su parte, Zegarra Saboya admitió que fue un “error” enviar una cuenta para “apoyo logístico”, pero negó haber recibido pagos indebidos o realizar gestiones irregulares.