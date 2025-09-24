Fiscalía dicta prisión preventiva para taxista ebrio que atropelló y mató a niño de ocho años en Arequipa

(Video: CID Noticias)

El Poder Judicial dictó ocho meses de prisión preventiva contra Romeyder Alejandro Molina Contreras, ciudadano venezolano de 23 años acusado de atropellar y causar la muerte de un niño de ocho años en el distrito de Cerro Colorado, región Arequipa. El hecho ocurrió la noche del 19 de septiembre en la zona de Semirrural Pachacútec, cuando el menor salió de su casa para comprar pan y fue embestido por el vehículo.

De acuerdo con la investigación, Molina manejaba en estado de ebriedad y con licencia vencida al momento del accidente. Tras el impacto, huyó de la escena, pero fue detenido minutos después en su domicilio, donde también se halló el automóvil con el que arrolló al menor.

Niño perdió la vida al salir a comprar pan en Cerro Colorado

La tragedia se registró alrededor de las 9:40 p.m. en el jirón Huánuco, en el sector de Pachacútec, cuando el menor identificado como Roger salió a la tienda más cercana con apenas dos soles en el bolsillo. Fue en ese momento que el auto de placa H2H-227, un Kia Río de color gris, lo embistió de manera fulminante.

El examen toxicológico reveló que Molina Contreras tenía 1,43 gramos de alcohol por litro de sangre, es decir, casi el triple del límite legal permitido para conducir en el país. Además, se conoció que manejaba con una licencia vencida. El impacto no solo acabó con la vida del pequeño de manera instantánea, sino que también dejó a su madre con lesiones tras ser arrollada junto a él.

Tras el atropello, testigos señalaron que el chofer huyó del lugar a toda velocidad. Minutos después, vecinos de la zona alertaron a la Policía Nacional del Perú (PNP) sobre un vehículo que había sido escondido en una cochera cercana. Los agentes lo hallaron con signos de haber participado en el accidente, incluyendo latas de cerveza vacías en el interior. El conductor fue encontrado en el domicilio contiguo, donde se refugió tras el hecho.

La Fiscalía lo acusa de los delitos de homicidio culposo y fuga del lugar del accidente, por los cuales podría recibir una condena de hasta 9 años y 10 meses de prisión.

Defensa ofreció S/ 50 mil y alegó “descuido materno”

Durante la audiencia de prisión preventiva realizada en el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia Delictiva de Arequipa, la defensa del extranjero intentó evitar la medida solicitada por la Fiscalía. El abogado Steve Saraza propuso el pago de una caución de S/ 50 mil como reparación civil, además de restricciones como impedimento de salida del país, argumentando que su patrocinado tenía arraigo laboral y familiar en el Perú.

El letrado incluso sostuvo que la responsabilidad del hecho no recaía únicamente en el conductor, sino también en la madre del menor, al permitir que el niño saliera solo a esa hora de la noche. También mencionó la falta de iluminación en la calle y los efectos del alcohol como factores que hicieron que Molina “no notara” al menor cuando cruzaba la pista.

Sin embargo, el juez Edwin Esteba Huanca rechazó estos argumentos y resaltó que el imputado no demostró tener un arraigo suficiente que garantice su permanencia en el proceso, además de que la gravedad del delito y las pruebas presentadas justificaban la medida restrictiva.

Antes de ser trasladado al penal de Socabaya, donde cumplirá la prisión preventiva mientras continúan las investigaciones, Molina Contreras pidió perdón públicamente a los familiares de la víctima. Entre lágrimas declaró: “Que me perdone el papá y la mamá, lo siento, tengan un poquito de consideración. Nadie quiere acabar con la vida de nadie, pues uno sabe que si causa la muerte de alguien tiene que pagar”.

El caso ha generado gran indignación en la ciudad de Arequipa, donde vecinos de Cerro Colorado exigieron justicia y mayor control frente a los conductores que manejan en estado de ebriedad.