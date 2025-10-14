Perú

Magaly Medina rechaza invitación de Marcelo Tinelli para tomar un café: “Yo salgo con mis amigos”

La conductora de TV reiteró en su programa que prefiere no vincularse socialmente con personalidades del ambiente artístico para preservar su independencia profesional.

Ana Morocho

Por Ana Morocho

Guardar
Magaly Medina rechaza tomar un café con Marcelo Tinelli. Magaly TV La Firme

La periodista Magaly Medina declinó públicamente la invitación de Marcelo Tinelli para tomar un café o compartir un almuerzo, durante la emisión de su programa en Perú. La conductora respondió que prefiere mantener distancia con las figuras del espectáculo a las que comenta o critica profesionalmente, diferenciando su trato personal de sus vínculos dentro del mundo de la farándula.

La propuesta de acercamiento fue formulada por Marcelo Tinelli, conductor argentino y figura central de la televisión sudamericana, quien manifestó interés en conocer personalmente a Medina durante su visita profesional a Lima. Tinelli, en declaraciones recogidas durante un espacio público, señaló: “Yo quiero invitarla a comer a Magaly, quiero tomar un café con Magaly un día, quiero conocerla. Una personalidad de América, ¿cómo no la voy a conocer?”.

La periodista ofreció su respuesta durante la transmisión de su espacio televisivo, precisando los motivos de su negativa. “Dice que se quiere tomar un café conmigo, que quiere almorzar conmigo... ¿Yo cuando almuerzo con la gente de la farándula? Yo no sé si eso se acostumbra mucho en Argentina. Que la gente se tome un café con el famoso, que vaya, que almuercen, que conversen... Acá no”, expresó Magaly Medina.

Magaly Medina rechaza invitación de
Magaly Medina rechaza invitación de Marcelo Tinelli.

La periodista enfatizó que, desde que conduce su programa, prefiere evitar la cercanía con las personas sobre las que informa para garantizar la imparcialidad y evitar simpatías que puedan influir en sus comentarios.

La negativa de Magaly Medina fue expuesta de manera directa y transparente, reforzando su postura profesional frente a las figuras públicas. “Desde que hago este programa, yo prefiero mantenerme al margen de la gente a la que comento, a la que critico, porque de lo contrario, cuando ya conoces a la persona, es como que tienes cierta simpatía a veces por esa persona. Entonces, yo prefiero mantenerme alejada”, sostuvo la periodista en vivo.

Esta posición ha sido reiterada anteriormente en diversas entrevistas, donde Medina sostiene que la distancia es necesaria para ejercer con libertad su trabajo en la prensa de espectáculos.

A lo largo del programa, la conductora diferenció la vida profesional de la personal, resaltando que solo comparte momentos sociales con quienes son, además, sus amigos. “Yo tomo café con mis amigos, yo almuerzo con mis amigos, que en la farándula todo el mundo sabe quién es mi amiga. Almuerzo con ellos, ceno con ellos, salgo con ellos, pero porque ya se hicieron mis amigos. Y tienen que tolerar también que cuando sea necesario, acá les caiga palo también”, afirmó Magaly Medina, destacando que sus amistades del medio comprenden y aceptan el rigor de su labor periodística.

Magaly Medina dice que no
Magaly Medina dice que no le llama la atención tomar un café con las personas de la farándula.

Hace diferencia con Argetina

Medina remarcó la diferencia cultural que, según su percepción, existe entre la farándula peruana y la argentina. Planteó que la costumbre de reunirse entre figuras reconocidas para conversar o almorzar es menos frecuente en Perú. “Él pertenece a una farándula tan lejana de lo nuestro como la Argentina. No, de verdad no es una costumbre que acá”, dijo Magaly Medina en su espacio.

La periodista también ironizó sobre la posibilidad de que, tras un encuentro personal, pudiera moderar sus críticas hacia Tinelli o terceros vinculados a la farándula internacional: “Que pensará, que así ya no lo voy a criticar y no voy a criticar a Milett. Igualito nomás es”, enfatizó Magaly.

Magaly Medina le aclara a
Magaly Medina le aclara a Marcelo Tinelli que en Perú no se acostumbra que conductores tomen un café con gente de la farándula.

Pide que invite a Gisela Valcárcel

La secuencia también incluyó comentarios adicionales con tono lúdico, en los que la periodista reiteró su rechazo de manera enfática. “Tú invita a Gisela, nomás, a mí ni me invites. (ríe) Invita a todos los de América hoy. A mí no me invites. Gracias, yo paso. (ríe)”, expuso la conductora, diferenciando sus intereses de los del entorno de la farándula. 

Magaly Medina sostuvo que las invitaciones y reuniones con figuras reconocidas del medio nunca le han resultado un atractivo especial y que su interés profesional no cambia porque el invitante sea una celebridad. “Los famosos me siguen sin llamar la atención. Por eso hago lo que hago”, sentenció la periodista peruana.

Magaly Medina pide a Marcelo
Magaly Medina pide a Marcelo Tinelli que dirija su invitación a Gisela Valcárcel. Composición Infobae Perú

Temas Relacionados

Magaly Medinaperu-entretenimientoMarcelo Tinelli

Más Noticias

Gabinete de José Jerí EN VIVO: presidente tomará hoy juramento a nuevo Premier y ministros

A más de 72 horas de haber sido elegido presidente del Perú, Jerí aún no ha presentado a su Consejo de Ministros, pero sigue reuniéndose con autoridades locales y regionales para coordinar acciones contra la inseguridad. Se vocea una posible juramentación esta tarde

Gabinete de José Jerí EN

Digemid retira cuatro lotes de ketorolaco defectuoso del mercado por posible riesgo

Alerta. Por “problemas relacionados con la calidad por contener presencia de partículas extrañas visibles”, la entida del Minsa ha despuesto

Digemid retira cuatro lotes de

Marcha del 15 de octubre: Estudiantes de San Marcos, PUCP, UNI, UNALM y de estas otras universidades confirman participación

Alumnos de al menos siete universidades, entre estatales y privadas, acudirán este martes a la movilización nacional en Lima y Callao, impulsados por la reciente crisis política y el anuncio de nuevas protestas

Marcha del 15 de octubre:

¿Cuándo se jugará el Universitario vs Sporting Cristal? La fecha que perjudicaría a la ‘U’ y la negativa ‘celeste’ para realizarse sin público

El partido por la jornada 14 quedó suspendido producto de la falta de garantías. Clubes se reunieron el último lunes para reprogramar el compromiso

¿Cuándo se jugará el Universitario

Martín Vizcarra marchará contra José Jerí: expresidente se sumará a la manifestación del 15 de octubre

El expresidente de la República aseguró que el jefe de Estado es parte de un “pacto mafioso” originado en el Congreso

Martín Vizcarra marchará contra José
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gabinete de José Jerí EN

Gabinete de José Jerí EN VIVO: presidente tomará hoy juramento a nuevo Premier y ministros

Martín Vizcarra marchará contra José Jerí: expresidente se sumará a la manifestación del 15 de octubre

Alcaldes de Lima critican ‘informalidad’ del presidente José Jerí por invitación a reunión mediante redes sociales

Rafael López Aliaga en campaña: ahora culpa a Fuerza Popular y a Keiko Fujimori por no implementar el tren Lima - Chosica

José Jerí anuncia que “en las próximas horas” jura el nuevo gabinete ministerial

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina niega tener imágenes

Magaly Medina niega tener imágenes del presidente José Jerí y Rosángela Espinoza: “Dejen de decir sonseras”

Novio de Daniela Darcourt es captado bailando con otra mujer: movimientos subidos de tono generan revuelo

Abogado de Gustavo Salcedo enfrenta a Maju Mantilla tras anunciar acciones legales: “Será nuestro derecho a defendernos”

Johanna San Miguel regresó a “Esto es Guerra” y enfrentó a Katia Palma: “Nunca se deja solo al equipo”

Imitador de Diego Bertie hizo llorar a Jely Reátegui en ‘Yo Soy’: “Qué lindo”

DEPORTES

¿Cuándo se jugará el Universitario

¿Cuándo se jugará el Universitario vs Sporting Cristal? La fecha que perjudicaría a la ‘U’ y la negativa ‘celeste’ para realizarse sin público

Paola Rivera explicó por qué dejó Regatas por San Martín y reveló las ofertas que tuvo: “De Francia y un equipo grande de Perú”

Entradas para la Noche Blanquiazul de vóley 2025: cuándo y cómo comprar boletos para el cuadrangular de Alianza Lima

Canal TV que transmitirá las presentaciones de San Martín y Regatas Lima: partidos previos al arranque de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Dónde ver Bolivia vs Rusia HOY: canal tv online del amistoso por fecha FIFA 2025