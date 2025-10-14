Magaly Medina rechaza invitación de Marcelo Tinelli para tomar un café: “Yo salgo con mis amigos”

Magaly Medina rechaza tomar un café con Marcelo Tinelli. Magaly TV La Firme

La periodista Magaly Medina declinó públicamente la invitación de Marcelo Tinelli para tomar un café o compartir un almuerzo, durante la emisión de su programa en Perú. La conductora respondió que prefiere mantener distancia con las figuras del espectáculo a las que comenta o critica profesionalmente, diferenciando su trato personal de sus vínculos dentro del mundo de la farándula.

La propuesta de acercamiento fue formulada por Marcelo Tinelli, conductor argentino y figura central de la televisión sudamericana, quien manifestó interés en conocer personalmente a Medina durante su visita profesional a Lima. Tinelli, en declaraciones recogidas durante un espacio público, señaló: “Yo quiero invitarla a comer a Magaly, quiero tomar un café con Magaly un día, quiero conocerla. Una personalidad de América, ¿cómo no la voy a conocer?”.

La periodista ofreció su respuesta durante la transmisión de su espacio televisivo, precisando los motivos de su negativa. “Dice que se quiere tomar un café conmigo, que quiere almorzar conmigo... ¿Yo cuando almuerzo con la gente de la farándula? Yo no sé si eso se acostumbra mucho en Argentina. Que la gente se tome un café con el famoso, que vaya, que almuercen, que conversen... Acá no”, expresó Magaly Medina.

Magaly Medina rechaza invitación de Marcelo Tinelli.

La periodista enfatizó que, desde que conduce su programa, prefiere evitar la cercanía con las personas sobre las que informa para garantizar la imparcialidad y evitar simpatías que puedan influir en sus comentarios.

La negativa de Magaly Medina fue expuesta de manera directa y transparente, reforzando su postura profesional frente a las figuras públicas. “Desde que hago este programa, yo prefiero mantenerme al margen de la gente a la que comento, a la que critico, porque de lo contrario, cuando ya conoces a la persona, es como que tienes cierta simpatía a veces por esa persona. Entonces, yo prefiero mantenerme alejada”, sostuvo la periodista en vivo.

Esta posición ha sido reiterada anteriormente en diversas entrevistas, donde Medina sostiene que la distancia es necesaria para ejercer con libertad su trabajo en la prensa de espectáculos.

A lo largo del programa, la conductora diferenció la vida profesional de la personal, resaltando que solo comparte momentos sociales con quienes son, además, sus amigos. “Yo tomo café con mis amigos, yo almuerzo con mis amigos, que en la farándula todo el mundo sabe quién es mi amiga. Almuerzo con ellos, ceno con ellos, salgo con ellos, pero porque ya se hicieron mis amigos. Y tienen que tolerar también que cuando sea necesario, acá les caiga palo también”, afirmó Magaly Medina, destacando que sus amistades del medio comprenden y aceptan el rigor de su labor periodística.

Magaly Medina dice que no le llama la atención tomar un café con las personas de la farándula.

Hace diferencia con Argetina

Medina remarcó la diferencia cultural que, según su percepción, existe entre la farándula peruana y la argentina. Planteó que la costumbre de reunirse entre figuras reconocidas para conversar o almorzar es menos frecuente en Perú. “Él pertenece a una farándula tan lejana de lo nuestro como la Argentina. No, de verdad no es una costumbre que acá”, dijo Magaly Medina en su espacio.

La periodista también ironizó sobre la posibilidad de que, tras un encuentro personal, pudiera moderar sus críticas hacia Tinelli o terceros vinculados a la farándula internacional: “Que pensará, que así ya no lo voy a criticar y no voy a criticar a Milett. Igualito nomás es”, enfatizó Magaly.

Magaly Medina le aclara a Marcelo Tinelli que en Perú no se acostumbra que conductores tomen un café con gente de la farándula.

Pide que invite a Gisela Valcárcel

La secuencia también incluyó comentarios adicionales con tono lúdico, en los que la periodista reiteró su rechazo de manera enfática. “Tú invita a Gisela, nomás, a mí ni me invites. (ríe) Invita a todos los de América hoy. A mí no me invites. Gracias, yo paso. (ríe)”, expuso la conductora, diferenciando sus intereses de los del entorno de la farándula.

Magaly Medina sostuvo que las invitaciones y reuniones con figuras reconocidas del medio nunca le han resultado un atractivo especial y que su interés profesional no cambia porque el invitante sea una celebridad. “Los famosos me siguen sin llamar la atención. Por eso hago lo que hago”, sentenció la periodista peruana.

Magaly Medina pide a Marcelo Tinelli que dirija su invitación a Gisela Valcárcel. Composición Infobae Perú