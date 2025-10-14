El apasionado mensaje de Marcelo Tinelli a Milett Figueroa: “Te amaré por siempre mi vida”

Benjamín Amadeo, Soledad cantando el tema "Para Siempre" fue la canción elegida por Tinelli para Milett

La reciente reconciliación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa ha vuelto a captar la atención del mundo del espectáculo, especialmente tras la publicación de un mensaje en redes sociales que reafirma la solidez de su vínculo. En medio de rumores y cuestionamientos sobre la fortaleza de su relación, el conductor argentino optó por una demostración pública de afecto que no dejó lugar a dudas sobre sus sentimientos.

Días atrás, la pareja había atravesado una breve separación, comunicada por el propio Tinelli durante una transmisión de su ciclo por streaming, Estamos de paso. Este anuncio desató especulaciones sobre una posible crisis definitiva, mientras algunos sectores sugerían que la ruptura podría responder a una estrategia mediática más que a un distanciamiento real. Sin embargo, la confirmación de su reconciliación llegó rápidamente, cuando ambos se mostraron juntos nuevamente, incluso durante las grabaciones de Los Tinelli, el reality que expone la vida privada del conductor y su familia.

En este contexto, Marcelo Tinelli decidió expresar públicamente su amor por Milett Figueroa a través de una publicación en Instagram. El posteo incluyó una serie de imágenes en las que la pareja aparece abrazada y besándose, acompañadas de un extenso texto cargado de emotividad.

El conductor inició su mensaje con la frase “Te voy a amar”, para luego profundizar: “Te voy amar cada día de mi vida, entre sonrisas, entre llantos, te voy amar de cualquier manera, te voy amar en tus días buenos pero también te amaré mucho más en tus días malos si es necesario, te voy amar de la manera más sincera, te voy amar porque tú me haces sentir bien, porque me haces feliz, te amaré por siempre mi vida”.

La publicación fue musicalizada con la canción “Para siempre” de Benjamín Amadeo y Soledad Pastorutti, reforzando el tono romántico y el compromiso que Tinelli quiso transmitir. Esta declaración pública se produjo en un momento en el que la pareja enfrentaba críticas y versiones que ponían en duda la veracidad de su relación, por lo que el conductor eligió una vía directa y emocional para dejar en claro que, al menos de su parte, el amor sigue ocupando un lugar central tanto en su vida personal como en la exposición mediática. Las fotos sorprendieron en la cuenta de Instagram y fueron tomadas por Javier Valencia, en Perú, de donde es oriunda Milett.

La reacción de los seguidores no se hizo esperar, y la publicación se convirtió en un nuevo capítulo de la historia sentimental entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, quienes continúan siendo protagonistas en el universo de las parejas del espectáculo.

Destino: Lima, Perú

Tinelli se dejó llevar por el ritmo andino al llegar a Cusco, bailó con danzantes y expresó su felicidad por estar en la ciudad imperial junto a Milett Figueroa (Canal N)

La llegada de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli a Lima el 8 de octubre, acompañados por las hijas del conductor argentino y parte del equipo de producción, ha generado una fuerte expectativa en Perú y Argentina por la grabación de la nueva temporada del reality Los Tinelli y el lanzamiento de un nuevo producto. La permanencia de la pareja en el país se extenderá hasta el 16 de octubre, periodo en el que se realizarán grabaciones y actividades profesionales, según confirmó Martha Valcárcel, madre de la modelo peruana.

El contexto de la visita está marcado por la reciente polémica sobre la relación entre Figueroa y Tinelli. El conductor argentino había anunciado el fin del romance en su podcast, lo que provocó especulaciones en ambos países. Posteriormente, ambos desmintieron la ruptura y atribuyeron el anuncio a un malentendido.

Tinelli reconoció en una entrevista con Ángel De Brito que “el anuncio de la separación debió ser discutido de forma más adecuada” y admitió que fue un error tratar el tema públicamente. A pesar de la confusión, aseguró que mantiene contacto con Figueroa y que ella participará en el reality, incluso si la relación atraviesa momentos de distancia.

Durante su llegada, la pareja optó por no revelar detalles sobre su agenda y remitió a la rueda de prensa programada en San Isidro para el 9 de octubre, donde se espera que se anuncien más detalles sobre sus proyectos y su estadía en Perú.

En redes sociales, Figueroa compartió imágenes del viaje en avión privado junto a Tinelli, acompañadas del mensaje “Nos fuimos”. Martha Valcárcel, conocida como Doña Martha, expresó su satisfacción por el regreso de su hija y su yerno argentino en declaraciones recogidas por Amor y Fuego: “Estoy feliz, mucho no te puedo decir, estamos a la espera de todo. Mañana los esperamos en la rueda de prensa que ya se mandó la invitación”. Valcárcel también destacó el ambiente familiar y la relación con las hijas de Tinelli, a quienes describió como “muy educadas, muy sensibles, son lindas hijas y él es un gran padre”. Sobre la participación de Milett en el reality, afirmó que la joven está entusiasmada con los nuevos proyectos y que la familia se encuentra unida.