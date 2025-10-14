Una adolescente de 16 años perdió la vida tras presuntamente recibir una descarga eléctrica mientras cargaba su celular en su habitación, en el distrito de Villa El Salvador, Lima. El hecho ocurrió en el sector uno, grupo veintitrés, en horas en las que la menor se encontraba sola en su vivienda. El trágico hallazgo fue realizado por su padre, de nacionalidad venezolana, quien encontró el teléfono quemado junto a ella, lo que reforzó las sospechas de un accidente eléctrico relacionado con el dispositivo.

Consternación vecinal y reacción de las autoridades

La noticia ha generado indignación entre los moradores del sector, quienes lamentaron la demora en la intervención de la fiscalía, ubicada a solo dos cuadras del lugar del accidente. Vecinas del barrio relataron que la exigencia de la familia y de la comunidad fue necesaria para que los funcionarios respondieran al llamado y acudieran a realizar las diligencias pertinentes.

Una vecina declaró: “No es justo que tantas horas tenemos que estar rogando, ha habido madres que han estado llorando, suplicando para que vengan. Tanto ha sido la exigencia que al final llegaron”. La cercanía de la sede fiscal y la escuela local incrementó la indignación, al considerar que la asistencia oficial debió ser inmediata. El caso permanece bajo investigación para determinar las circunstancias exactas del deceso.

Escolar es hallada sin vida en su habitación al lado de su celular quemado en Villa El Salvador - Buenos Días Perú

Hipótesis sobre el accidente

Las primeras indagaciones apuntan a que la joven habría dejado su celular conectado a la corriente mientras dormía y el aparato explotó o provocó una descarga eléctrica fatal. El teléfono quemado encontrado junto al cuerpo respalda esta teoría, aunque las autoridades aún no han confirmado la causa definitiva.

La familia de la menor exige una investigación exhaustiva que esclarezca los motivos del accidente y determine la posible responsabilidad de terceros, si corresponde. Organizaciones locales velan por el cumplimiento del debido proceso y asistencia psicológica para la familia afectada.

Escolar es hallada sin vida en su habitación al lado de su celular quemado en Villa El Salvador - Buenos Días Perú

Riesgos por cargar celulares en el hogar

Los accidentes domésticos por sobrecarga o fallas de dispositivos móviles se han incrementado en los últimos años. Expertos advierten que emplear cargadores no originales, manipular dispositivos con las manos húmedas o cargar celulares durante el sueño eleva el riesgo de cortocircuitos y descargas imprevistas. Instalaciones eléctricas defectuosas constituyen otro factor de peligro, especialmente en zonas residenciales.

Se recomienda utilizar siempre cargadores certificados por el fabricante y evitar dejar teléfonos conectados más tiempo del necesario o cerca de elementos inflamables. No se deben manipular dispositivos electrónicos si las manos están mojadas y es preferible cargar los teléfonos en lugares ventilados y resistentes al calor.

Qué hacer en caso de electrocución

Ante un incidente eléctrico, los especialistas recomiendan no tocar a la persona afectada mientras siga conectada a la fuente de energía. Primero se debe cortar la electricidad desde el interruptor general. Después, se puede separar cuidadosamente a la víctima del contacto con un objeto seco no conductor (como un palo de madera o plástico). Posteriormente, se debe llamar de inmediato a los servicios de emergencia y no mover a la persona afectada, salvo que esté en peligro directo.

El caso ha generado debate en Villa El Salvador sobre la seguridad eléctrica en los hogares y el acceso de adolescentes y niños a dispositivos conectados por largo tiempo.