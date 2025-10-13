Perú

Día Mundial de la Costurera: el homenaje a las manos que tejen historia, identidad y oficio en cada puntada

Cada 14 de octubre se conmemora esta jornada que rinde tributo al arte de quienes con aguja, hilo y paciencia sostienen una tradición ancestral y dan vida a la moda, el trabajo y la cultura textil

Manoel Obando

Por Manoel Obando

Cada 14 de octubre se
Cada 14 de octubre se reconoce el trabajo de quienes confeccionan y reparan prendas, resaltando su aporte a la cultura, la economía y la transmisión de tradiciones entre generaciones (Freepik)

El Día Mundial de la Costurera se celebra cada 14 de octubre como un reconocimiento al trabajo invisible y esencial de quienes confeccionan, reparan y transforman prendas.

Detrás de cada hilo hay una historia de esfuerzo, precisión y creatividad. Esta fecha busca visibilizar una labor que ha acompañado la evolución social y económica de los pueblos, vinculando generaciones a través de la enseñanza del oficio.

Se recuerda también la figura de Santa Lucía, considerada por algunos países como patrona de las costureras, símbolo de dedicación, talento y perseverancia.

El origen de una celebración universal

La fecha rinde homenaje a
La fecha rinde homenaje a un oficio antiguo que dio identidad y sustento a pueblos enteros, símbolo de esfuerzo silencioso y belleza cotidiana. (Freepik)

El 14 de octubre fue elegido para rendir homenaje a las costureras de todo el mundo, en reconocimiento a un oficio que mezcla arte, técnica y paciencia. En muchas culturas, el trabajo textil ha sido una expresión de identidad y sustento. A lo largo del tiempo, la figura de la costurera pasó de ser parte del ámbito doméstico a ocupar un rol clave en la industria de la moda y el diseño.

Cada puntada representa la continuidad de una tradición que se transmite de madres a hijas, de maestras a aprendices, como una herencia que no se agota con los años.

Santa Lucía, símbolo de la luz y la devoción

Santa Lucía es vista como
Santa Lucía es vista como patrona de la vista y protectora de las costureras, ejemplo de fortaleza y fe para quienes hacen del hilo su vocación. (Freepik)

En algunos países, la celebración del 14 de octubre está asociada a Santa Lucía, mártir cristiana y protectora de la vista, considerada patrona de las costureras. Su figura se vincula a la claridad necesaria para trabajar con detalle y precisión, cualidades indispensables en el arte de coser.

Las costureras la evocan como guía espiritual, símbolo de paciencia y entrega. A través de su imagen, se reconoce la conexión entre la fe y el trabajo manual, entre el talento y la vocación.

Esta asociación refuerza la dimensión humana del oficio, que trasciende el simple acto de confeccionar ropa para convertirse en una forma de expresión y dedicación.

Un oficio que resiste el paso del tiempo

La costura artesanal sobrevive a
La costura artesanal sobrevive a la modernidad, como testimonio de un trabajo paciente que transforma la tela en historia y expresión personal. (Freepik)

Pese al avance de la tecnología y la producción en masa, la costura artesanal mantiene su relevancia en la sociedad actual. Muchas mujeres —y también hombres— continúan dedicando su vida a coser con la misma precisión que generaciones anteriores.

Cada prenda elaborada a mano conserva un valor único, irrepetible, que contrasta con la uniformidad del consumo industrial. En pequeños talleres, casas o cooperativas, la aguja sigue siendo una herramienta de independencia económica y de orgullo personal.

El Día Mundial de la Costurera no solo celebra el trabajo técnico, sino también la historia de superación detrás de cada persona que elige este oficio.

Voces y reconocimiento al arte de coser

En su día, las costureras
En su día, las costureras reciben tributos y reconocimiento, recordando que su trabajo sostiene la moda y preserva tradiciones. (Freepik)

En distintos países, la fecha inspira homenajes, talleres y exposiciones dedicadas a la labor de las costureras. En redes sociales, la jornada se llena de mensajes que agradecen a quienes dedican su tiempo a confeccionar y reparar prendas. “Son las verdaderas artesanas del día a día, las que transforman la tela en una extensión de la identidad”, expresan varios gremios textiles.

La celebración también pone de relieve los desafíos del sector: la precarización laboral, las largas jornadas y la falta de reconocimiento. Sin embargo, más allá de las dificultades, el 14 de octubre se convierte en una oportunidad para valorar la entrega de quienes, con hilos y agujas, unen tradición y esperanza.

Cada puntada es una forma de resistencia, una manera de afirmar que la costura no ha perdido su lugar en el corazón de la humanidad.

