¿Cuál es la diferencia entre pubertad y adolescencia?

En la adolescencia destacan la búsqueda de independencia, la construcción de la identidad y las primeras relaciones románticas y sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pubertad y la adolescencia son etapas del desarrollo humano marcadas por transformaciones profundas, tanto físicas como psicológicas. En el Perú, los púberes o adolescentes constituyen un porcentaje considerable de la población: el Ministerio de Salud (Minsa) indica que la población entre 10 y 14 años representa el 10,76 % del total nacional.

Además, los establecimientos del Minsa registraron más de 576 mil atenciones en salud mental en menores de edad hasta octubre de 2023, lo que refleja cuán significativa es esta población en la demanda de servicios sanitarios. No obstante, en el lenguaje cotidiano se suele confundir pubertad con adolescencia; es importante distinguirlas correctamente para entender mejor el desarrollo humano.

¿Qué es la pubertad?

La pubertad es el proceso biológico mediante el cual el cuerpo adquiere la capacidad reproductiva. Se activa por cambios hormonales centrados en el hipotálamo, la hipófisis y las gónadas (testículos u ovarios). Durante esta fase comienzan a secretarse hormonas sexuales, como la testosterona, los estrógenos y la progesterona; que inducen el crecimiento de los caracteres sexuales secundarios.

En los varones, esto se manifiesta con el aumento del tamaño testicular, el crecimiento del pene, la aparición de vello facial y corporal, y el cambio de voz. En las mujeres, se observa el desarrollo de los senos, el inicio de la menstruación, el ensanchamiento de las caderas y la aparición de vello púbico y axilar. También ocurre el llamado “estirón puberal”, un crecimiento rápido en estatura y cambios en la composición corporal.

La pubertad es el proceso biológico mediante el cual el cuerpo adquiere la capacidad reproductiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pubertad suele iniciarse entre los 8 y 13 años en las niñas, y entre los 9 y 14 en los niños, aunque puede variar según factores genéticos, nutricionales y ambientales. En esencia, la pubertad es un cambio corporal: el joven pasa de un estado infantil a uno reproductivamente maduro.

¿Qué es la adolescencia?

La adolescencia abarca un período más amplio y complejo: es una etapa del desarrollo psicosocial, emocional, cognitivo y social que sigue a la infancia y se extiende aproximadamente entre los 10–12 años y los 19–20 años, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Durante la adolescencia ocurren transformaciones en la identidad personal, la autoestima, la autonomía, las relaciones interpersonales y los ideales. El cerebro continúa desarrollándose, especialmente las áreas vinculadas al autocontrol y la toma de decisiones.

A diferencia de la pubertad, la adolescencia no se limita al cuerpo. Es una etapa de descubrimiento, de búsqueda de independencia, de formación de valores y de construcción de un proyecto de vida. En el Perú, el Minsa considera adolescente a toda persona entre los 12 y 17 años, rango que es objeto de atención integral en salud.

Diferencia entre pubertad y adolescencia

Durante la adolescencia el cerebro continúa desarrollándose, especialmente las áreas vinculadas al autocontrol y la toma de decisiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque están estrechamente relacionadas, existen diferencias fundamentales entre ambas etapas:

Por su naturaleza: La pubertad es un fenómeno biológico y endocrino. La adolescencia es un proceso integral que abarca lo biológico, lo psicológico y lo social.

Por su inicio: La pubertad comienza con los primeros cambios hormonales y físicos. La adolescencia suele iniciar en edades similares, pero incluye también cambios emocionales y sociales.

Por su duración: La pubertad es un proceso más corto, que puede durar desde varios meses hasta pocos años. La adolescencia se prolonga por varios años y puede extenderse hasta la adultez temprana.

Por su enfoque: La pubertad se centra en las transformaciones corporales y reproductivas. La adolescencia se enfoca en el desarrollo emocional, cognitivo, social e identitario.

Por sus principales marcadores: En la pubertad destacan la menarquia, la producción de esperma, el cambio de voz o la aparición de vello corporal. En la adolescencia destacan la búsqueda de independencia, la construcción de la identidad y las primeras relaciones románticas y sociales.

Por su finalización: La pubertad culmina cuando se alcanza la madurez sexual y la estabilidad hormonal. La adolescencia finaliza cuando el individuo logra autonomía, madurez psicológica y un proyecto de vida definido.

