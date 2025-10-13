Perú

¿Cuál es la diferencia entre pubertad y adolescencia?

Aunque están estrechamente relacionadas, existen diferencias fundamentales entre ambas etapas

Sandra Campó

Por Sandra Campó

Guardar
En la adolescencia destacan la
En la adolescencia destacan la búsqueda de independencia, la construcción de la identidad y las primeras relaciones románticas y sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pubertad y la adolescencia son etapas del desarrollo humano marcadas por transformaciones profundas, tanto físicas como psicológicas. En el Perú, los púberes o adolescentes constituyen un porcentaje considerable de la población: el Ministerio de Salud (Minsa) indica que la población entre 10 y 14 años representa el 10,76 % del total nacional.

Además, los establecimientos del Minsa registraron más de 576 mil atenciones en salud mental en menores de edad hasta octubre de 2023, lo que refleja cuán significativa es esta población en la demanda de servicios sanitarios. No obstante, en el lenguaje cotidiano se suele confundir pubertad con adolescencia; es importante distinguirlas correctamente para entender mejor el desarrollo humano.

¿Qué es la pubertad?

La pubertad es el proceso biológico mediante el cual el cuerpo adquiere la capacidad reproductiva. Se activa por cambios hormonales centrados en el hipotálamo, la hipófisis y las gónadas (testículos u ovarios). Durante esta fase comienzan a secretarse hormonas sexuales, como la testosterona, los estrógenos y la progesterona; que inducen el crecimiento de los caracteres sexuales secundarios.

En los varones, esto se manifiesta con el aumento del tamaño testicular, el crecimiento del pene, la aparición de vello facial y corporal, y el cambio de voz. En las mujeres, se observa el desarrollo de los senos, el inicio de la menstruación, el ensanchamiento de las caderas y la aparición de vello púbico y axilar. También ocurre el llamado “estirón puberal”, un crecimiento rápido en estatura y cambios en la composición corporal.

La pubertad es el proceso
La pubertad es el proceso biológico mediante el cual el cuerpo adquiere la capacidad reproductiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pubertad suele iniciarse entre los 8 y 13 años en las niñas, y entre los 9 y 14 en los niños, aunque puede variar según factores genéticos, nutricionales y ambientales. En esencia, la pubertad es un cambio corporal: el joven pasa de un estado infantil a uno reproductivamente maduro.

¿Qué es la adolescencia?

La adolescencia abarca un período más amplio y complejo: es una etapa del desarrollo psicosocial, emocional, cognitivo y social que sigue a la infancia y se extiende aproximadamente entre los 10–12 años y los 19–20 años, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Durante la adolescencia ocurren transformaciones en la identidad personal, la autoestima, la autonomía, las relaciones interpersonales y los ideales. El cerebro continúa desarrollándose, especialmente las áreas vinculadas al autocontrol y la toma de decisiones.

A diferencia de la pubertad, la adolescencia no se limita al cuerpo. Es una etapa de descubrimiento, de búsqueda de independencia, de formación de valores y de construcción de un proyecto de vida. En el Perú, el Minsa considera adolescente a toda persona entre los 12 y 17 años, rango que es objeto de atención integral en salud.

Diferencia entre pubertad y adolescencia

Durante la adolescencia el cerebro
Durante la adolescencia el cerebro continúa desarrollándose, especialmente las áreas vinculadas al autocontrol y la toma de decisiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque están estrechamente relacionadas, existen diferencias fundamentales entre ambas etapas:

  • Por su naturaleza:
    • La pubertad es un fenómeno biológico y endocrino.
    • La adolescencia es un proceso integral que abarca lo biológico, lo psicológico y lo social.
  • Por su inicio:
    • La pubertad comienza con los primeros cambios hormonales y físicos.
    • La adolescencia suele iniciar en edades similares, pero incluye también cambios emocionales y sociales.
  • Por su duración:
    • La pubertad es un proceso más corto, que puede durar desde varios meses hasta pocos años.
    • La adolescencia se prolonga por varios años y puede extenderse hasta la adultez temprana.
  • Por su enfoque:
    • La pubertad se centra en las transformaciones corporales y reproductivas.
    • La adolescencia se enfoca en el desarrollo emocional, cognitivo, social e identitario.
  • Por sus principales marcadores:
    • En la pubertad destacan la menarquia, la producción de esperma, el cambio de voz o la aparición de vello corporal.
    • En la adolescencia destacan la búsqueda de independencia, la construcción de la identidad y las primeras relaciones románticas y sociales.
  • Por su finalización:
    • La pubertad culmina cuando se alcanza la madurez sexual y la estabilidad hormonal.
    • La adolescencia finaliza cuando el individuo logra autonomía, madurez psicológica y un proyecto de vida definido.

Temas Relacionados

pubertadadolescenciaperu-salud

Más Noticias

Marcos López opinó del debut de Felipe Chávez con Perú y expresó firme mensaje: “La selección no es para cualquiera”

El lateral zurdo desestimó las versiones sobre una supuesta falta de apoyo hacia el juvenil del Bayern Múnich y valoró su entrega y calidad

Marcos López opinó del debut

Presidente Jerí reafirma compromiso constitucional y acuerda mesas técnicas con el alcalde de Pataz, ronderos y jóvenes

El encuentro buscó atender las demandas de seguridad, infraestructura y salud en la sierra norte del país, además de fortalecer la coordinación entre el Gobierno Central y las autoridades locales para acelerar proyectos pendientes

Presidente Jerí reafirma compromiso constitucional

Resultados del examen de admisión de San Marcos del domingo 12 de octubre: LINK con la lista de ingresantes a Medicina de la UNMSM

Miles de aspirantes compitieron este domingo por una de las 55 vacantes en la carrera de Salud, con mayoría femenina y supervisión directa de la rectora. La lista estará disponible en los enlaces oficiales durante la tarde

Resultados del examen de admisión

Cardenal Carlos Castillo: “No es posible que haya estos desprecios (...) ‘peruanos de primera y segunda clase’”

El arzobispo de Lima llamó a erradicar los prejuicios sociales que dividen a los peruanos y destacó la importancia de valorar al prójimo para construir vínculos de hermandad

Cardenal Carlos Castillo: “No es

Jefferson Farfán ofrece en venta su mansión de La Molina a Cristorata: “Sé que no me vas a fallar, habrá contrato de por medio”

El exfutbolista dejó atónitos a sus seguidores al ofrecerle su lujosa mansión al conocido streamer. Entre bromas, la charla desató risas y especulaciones sobre una posible venta real

Jefferson Farfán ofrece en venta
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presidente Jerí reafirma compromiso constitucional

Presidente Jerí reafirma compromiso constitucional y acuerda mesas técnicas con el alcalde de Pataz, ronderos y jóvenes

Cardenal Carlos Castillo: “No es posible que haya estos desprecios (...) ‘peruanos de primera y segunda clase’”

José Jerí sin ministros, ¿el presidente tiene un plazo límite para designar su gabinete ministerial? Esto dice la Constitución

José Jerí sin gabinete a más de 60 horas de convertirse en presidente, ¿cuánto tiempo demoraron los últimos mandatarios?

Presidente José Jerí se reúne en Palacio con el alcalde de Pataz, a quien recibió en la Plaza Mayor tras su marcha de seis semanas

ENTRETENIMIENTO

Jefferson Farfán ofrece en venta

Jefferson Farfán ofrece en venta su mansión de La Molina a Cristorata: “Sé que no me vas a fallar, habrá contrato de por medio”

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli llegan y deslumbran en Cusco: baile, besos y planes en el Valle Sagrado y Machu Picchu

La dura confesión de Giuliana Rengifo tras las extorsiones en el Perú: “He perdido la fe en la Policía Nacional”

Imitador de Pedro Infante ganó la nueva temporada de ‘Yo Soy’ y se llevó los 20 mil soles

Irvin Saavedra, voz de Armonía 10, anuncia su retiro de la agrupación: “Necesito un respiro y priorizo mi bienestar”

DEPORTES

Marcos López opinó del debut

Marcos López opinó del debut de Felipe Chávez con Perú y expresó firme mensaje: “La selección no es para cualquiera”

Ángela Leyva inició con buen pie una nueva temporada en la Superliga de Turquía: brilló en el primer triunfo del Besiktas

Fabio Gruber despeja las dudas con respecto a su unión con la selección peruana: “Nos reuniremos pronto”

Partidos de hoy, domingo 12 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

A qué hora juega Uruguay vs Uzbekistán: partido amistoso en Malasia por fecha FIFA 2025