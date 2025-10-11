Vuelos de Latam desde y hacia Cusco serán cancelados: ¿Por qué y desde cuándo?

Latam suspende vuelos a Cusco este lunes 13 de octubre | Canal N

Latam Airlines comunicó que ha cancelado vuelos desde y hacia la ciudad de Cusco desde las 20:00 horas hasta las 8:00 horas del lunes 13 de octubre. De acuerdo con el comunicado que emitió la compañía, esto se debe al mantenimiento programado por la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. (Corpac) en la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete.

De acuerdo con la compañía, estos trabajos de infraestructura son “ajenos al control y responsabilidad de la compañía”. Por ello, aseguraron que todos los pasajeros con vuelos dentro de ese horario serán ayudados por la empresa. “Podrán consultar el nuevo vuelo a través de sección Mis viajes, optar por el cambio de fecha, mismo destino y cabina, eso lo enmarcan, o la devolución total de su pasaje sin costo alguno hasta doce meses desde la fecha de compra”, indicaron.

“En caso la compra haya sido realizada a través de una agencia de viaje, sugieren contactarlos directamente. Latam reafirma su compromiso con la seguridad de sus pasajeros y tripulantes y también trabaja permanentemente para garantizar una operación segura, confiable y con los demás altos estándares de servicio. Entonces, este es un comunicado de Latam”, añaden.

El Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete mbién ha sido escenario de actividades conmemorativas como la celebración del centenario de la hazaña de Alejandro Velasco Astete, figura emblemática de la aviación peruana.

Latam cancela vuelos a Cusco. Foto: Latam Airlines

Incidentes en el Jorge Chávez generan cuestionamientos

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez enfrenta un periodo de escrutinio público debido a dos incidentes recientes que han revelado deficiencias en los protocolos de seguridad y gestión de emergencias. El primero de estos sucesos ocurrió el 3 de octubre de 2025, cuando un ascensor de la torre de control cayó abruptamente desde el sexto al segundo piso transportando trabajadores.

El sistema de emergencia no funcionó y el rescate debió ejecutarse mediante intervención directa del personal de seguridad. Esta infraestructura forma parte del nuevo complejo aeroportuario bajo la gestión de Lima Airport Partners (LAP).

AETAI pide eliminar la TUUA de Transferencia, que implementará LAP en el aeropuerto Jorge Chávez. - Crédito Difusión

El segundo incidente, fechado el 12 de septiembre de 2025, involucró un vehículo rojo que ingresó sin autorización a la vía de rodaje “Twy Z” mientras un Airbus A319, vuelo LPE2280, realizaba maniobras en pista. El vehículo cruzó la zona sin contacto por radio y hasta ahora no se ha identificado a su conductor ni hay respuestas por parte de la jefatura del aeropuerto. Estos sucesos han puesto en entredicho la capacidad de supervisión y control de accesos en áreas sensibles del terminal.

Los cuestionamientos se extienden a la operatividad de Corpac, la empresa estatal responsable de la operación aeroportuaria, y a los procedimientos de concesión gestionados por ProInversión.

Bajo la dirección de Tabata Vivanco, quien sigue a cargo tanto de ProInversión como de CORPAC, el proceso de concesión ahora incluye solo los aeropuertos de Chinchero, Jauja y Jaén, dejando fuera otras cinco terminales inicialmente consideradas. Existen advertencias sobre posibles conflictos si LAP se presenta en los concursos de adjudicación para administrar aeropuertos del interior, tema que la empresa ha negado categóricamente.